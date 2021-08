Pamirškite viską, ką žinote apie matematiką. Tik tuomet jūsų vaikai nustos jos bijoti

Esate matę situaciją, kai trimetis nusikeikia, o jo tėvai rausta iš gėdos? Gali būti, kad jis keiksmažodį išgirdo net ne iš tėvų. Bet vaikai jaučia, kurie iš daugybės negirdėtų žodžių sukelia didžiausią reakciją aplinkiniams. Ir jie tai daro ne tik su žodžiais, jie geria iš aplinkos viską. Deja, ne tik teigiamus dalykus. Vienas iš nemaloniausių, kurį jiems perduodame, – nerimas dėl matematikos.

Turbūt įsivaizduojate, kas tai. Atsiverti knygą, pamatai didžiules formules ir net neskaitęs nori užversti. Žmonėms, kuriuos kamuoja stiprus nerimas dėl matematikos, vien matematiniai simboliai sukelia nemalonių emocijų, smegenys reaguoja panašiai kaip į fizinį skausmą.

Tyrimai rodo, kad nerimas dėl matematikos perduodamas iš kartos į kartą! Tai reiškia, kad jei jūs vis užsimenate, kad matematikos nesupratote ar dar stipriau – nekentėte, tą jausmą perduodate savo vaikui. Situaciją papildo tai, kad aplink vaikas girdi: „Matematikos mokytis būtinai reikia, be jos niekur neįstosi“. O jei klasėje jam keletą kartų nepasisekė ar jis nėra iš tų, „kurie gerai sprendžia“? Vien mintis apie matematikos uždavinį tampa baisi, uždavinio sąlyga neperskaitoma, smegenys blokuoja informaciją, mokymo procesas sustoja.

Bet ką daryti, jei jums tikrai nesisekė ir tikrai tebebijote matematikos? Meluoti vaikui? Ne. Jūs bijote tik būdo, kuriuo buvote mokomi, ir turinio, kuris nė neprimena tikrosios matematikos.

Bijote nesuprasti, apie ką kalbama, nes kalbama nepaaiškinant, nesigilinant, pateikiant nuogus faktus. Po kiekvieno mokytojo sakinio būtų galima klausti „kodėl?“. Kodėl a kvadratu+b kvadratu=c kvadratu? Ką tai reiškia? Iš kur tai gauta? Kas tas c? Bijote daugybės ženklų ir raidžių be prasmės, nes apie prasmę niekas nekalbėjo. O uždaviniai buvo be iššūkių.

Įsivaizduokite, kad patys sukuriate būdą suskaičiuoti trikampio plotą. Arba patys sugalvojate, kaip rašysite skaičius. Kiekvienas žmogus mėgsta jaustis protingas (ir toks yra), matematika šį jausmą gali suteikti, bet taip pat gali ir atimti. Tad nieko keisto, kad jei jis buvo atimtas, gerų prisiminimų neliko.

Kokia išeitis? Pažvelkite į šį mokslą naujai, kaip į žaidimą. Nesvarbu, ką matote vadovėlyje ar ką mokytojas pasakoja jūsų vaikui. Atsiverskite namų darbą ir žaiskite. Kas čia per keverzonė ir ką ji reiškia? Galimai jūsų vaikas žino atsakymą. Kartu kelkite klausimus: ko klausiama šitame uždavinyje? Ką čia reikia sugalvoti? Šie klausimai jau yra pusė sėkmės, nes jūs jau skaitote ir analizuojate.

Ir nepykit, uždaviniai, kuriuos sprendžia jūsų vaikai, dar nėra mąstymo meno problemos. Ateityje, tikiu, bus, bet dabar dar nėra. Tad truputį prisidengę akis turime patys sukurti nuotykį ir jam pasiduoti. Jei kurtumėte gražiausią pasaulio uždavinį, apie ką jis būtų?