Bilotaitės susitikimo su Izraelio ambasadoriumi metu – neteisėtos migracijos ir sienos apsaugos klausimai

Neteisėtos migracijos srautai iš Baltarusijos ir Lietuvos bei visos Europos Sąjungos išorinės sienos apsauga – tai pagrindinė vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės ir viceministro Arnoldo Abramavičiaus susitikimo su Izraelio ambasadoriumi Yossefu Levy tema, rašoma Vidaus reikalų ministerijos pranešime.

Vidaus reikalų ministrė pažymėjo, kad Baltarusijos režimas uždraudė piliečiams palikti Baltarusiją, taip pat sumažėjo galimybių pasinaudoti humanitariniu koridoriumi, tačiau organizuojami neteisėtos migracijos srautai, kurie naudojami kaip spaudimo įrankis ne tik Lietuvai bet ir Europos Sąjungai.

„Lietuva susiduria su beprecedente situacija ir ši hibridinė ataka – tai agresijos veiksmas prieš Lietuvą, o kartu ir prieš Europos Sąjungą. Mes tikimės bendradarbiavimo ir solidarumo iš visų šalių, kad galėtume kuo greičiau pasiekti apčiuopiamų rezultatų“, – kalbėjo vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Šiuo metu Lietuva ketina įrengti fizinį barjerą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje – koncertiną, kuri veiks kaip prevencinė priemonė. Izraelio ambasadorius pažymėjo, kad fizinio barjero įrengimas – tai geras sprendimas, kadangi šiuo metu svarbu suvaldyti srautus ir neleisti jiems plėstis. Be to jis pakvietė susipažinti su Izraelio techniniais sprendimais sienos apsaugos srityje.

Taip pat vidaus reikalų ministrė pažymėjo, kad siekiant suvaldyti neregėto masto neteisėtos migracijos srautą iš Baltarusijos, Lietuvos Respublikos Seime buvo priimti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir su juo susijusių teisės aktų projektų pakeitimai. Priimtomis įstatymų pataisomis siekiama trumpinti procedūrų nagrinėjimo terminus ir sudaryti sąlygas veiksmingam migracijos sistemos ir teismų darbui esant ženkliai padidėjusiam darbo krūviui.

Nuo neteisėtos migracijos krizės pradžios Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Taip pat pasieniečiams talkina pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“, Estijos ir Austrijos pareigūnai. Lietuvos pasienį padeda saugoti virš 100 pareigūnų iš skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat atvyko Frontex automobiliai, sraigtasparniai bei termovizorinė įranga.. Be to Lietuva taip pat pradėjo tiesti fizinį barjerą – koncertinos tvorą. Migracijos departamentas priima daugiau darbuotojų, kad prieglobsčio prašymų nagrinėjimas vyktų sparčiau.

Šiemet Lietuvos ir Baltarusijos sieną neteisėtai kirto 4090 migrantų.