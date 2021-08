Tomilinas: Karbauskis ir Širinskienė daugino sąmokslo teorijas apie Skvernelį

„Jį jau kurį laiką taip labai aktyviai gyniau tuose posėdžiuose, kur jo nebuvo, ir bandžiau jo nuomonę tam tikra prasme atstovauti, nes apie jį tiek sąmokslo teorijų Ramūnas Karbauskis ir Agnė Širinskienė daugino šalia kitų frakcijos narių, kad man tiesiog plaukai šiaušėsi“, – LRT TELEVIZIJAI apie Saulių Skvernelį teigė Tomas Tomilinas.

T. Tomilinas šią savaitę pašalintas iš Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos (LVŽS), nors Ramūnas Karbauskis prieš partijos tarybos posėdį kalbėjo tik apie narystės sustabdymą dvejiems metams, tačiau sprendimas buvo – šalinti. T. Tomilinas nemalonę užsitraukė po to, kai Seime balsavo už valdančiųjų parengtą įstatymo projektą, įteisinantį lyčiai neutralią partnerystę. T. Tomilinas – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Savaitė“.

– Vilniaus skyrius, kurio vadovu iki pašalinimo jūs buvote, parašė partijos vadovybei visą laišką dėl esą jūsų elgesio netinkamo. Ir ten yra minima ne tik neutrali lyčiai partnerystė, ten ir „celofaniniai“ šeimų maršo dalyviai ir kaltinimai partijos pirmininkui. Tai nejau jūs nesuvokiate, kuo jums tai gali baigtis, gal sąmoningai provokavote partijos pirmininką, kad jus pašalintų?

– Pirmiausia, tai, kas ten parašyta, yra netiesa daugeliu atvejų. Joks Vilniaus skyrius net nematė to rašto, niekas nerodė. Ir aš prieš pat posėdį reikalavau: tai kuo jūs mane kaltinat, bent parodykite. Ne, tu nesi vertas.

Tomas Tomilinas,Ramūnas Karbauskis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– O buvo partijos skyrius susirinkęs?

– Ne, žinoma, ne. Valdybos nariai nežino ir jie rinksis tik kitą savaitę ir jie pasipiktinę rašo laiškus. Yra 100 žmonių, pasirašė gal koks 10 labiausiai lojalių žmonių, neužimančių, gal vienas kitas tik pareigas valdyboje, bet ne esmė. Aš sutinku, kad gali būti kažkokia mažuma, kuri manęs nekenčia, ir aš tą mažumą toleruoju, priimu, skirtingai nuo R. Karbauskio, ir aš tikrai norėčiau atsakyti, jeigu man kas nors parodytų tą laišką. Taip, R. Karbauskis veda partiją link labai stiprios, radikalios, ultraradikalios dešinės, aš tai nuomonei nepritariu ir turiu tai visas teises sakyti.

– Pone Tomilinai, o jūs turėjote kokių nors konfliktinių situacijų iki to, nes tas viešas konfliktas, kaip aš jau minėjau, prasidėjo nuo to, kai jūs palaikėte tą valdančiųjų dabar teikiamą Partnerystės įstatymą. Iki to laiko jūs turėjote kažkokių konfliktų?

– Aš su R. Karbauskiu ir su A. Širinskiene turėjau ir praeitoje kadencijoje konfliktų. Ir mes juos išspręsdavome, dėl, pavyzdžiui, vaikų nemušimo įstatymo mūsų kardinaliai skirtingos buvo pozicijos. Aš buvau žmogaus teisių pusėje, buvo konservatyvesnė pusė, kuri norėjo peržiūrėti tuos įstatymus, na, mes rasdavome kažkokius kompromisus.

Aš manau, kad jis nusprendė pasinaudoti tuo balsavimu tada, kai tarybos posėdyje jau prieš kurį laiką, prieš kelis mėnesius, pasakiau, kad tikrai norėčiau konkurencijos pirmininko rinkimuose, tikrai nenoriu tų įstatų pakeitimų, kurie yra siūlomi, tikrai manau, kad ir Saulius Skvernelis galėtų būti konkurentu realiu. Aš visą laiką Saulių kviečiau įstoti į partiją, raginau jokiu būdu negalvoti apie kažką kitą, apie kitus planus. Aš su Rima Baškiene dėl šeimos politikos puikiai sutariau, galbūt niuansuose kažkur turime skirtingas nuomones, bet aš jos nuomonę gerbiu, o ne A. Širinskienės.

Tomas Tomilinas ir Agnė Širinskienė / LRT.lt fotomontažas

Tai yra, pasirodo, pažeidimas, tai yra viskas, tai jau yra nusikaltimas ir už tai yra šalinama. Ne, čia yra pretekstas, čia yra vaidinimas. Aš labai nepriimu to argumento, kad aš kažką pavadinau „celofaniniais“, tai yra melas, netiesa. Aš manau, kad kai kurie organizatoriai, kurie dabar, beje, kursto įvykius šalia karinių objektų mūsų Šalčininkų rajone, yra niekšai. Ir aš tai teigiu ir visada teigsiu. Tai yra tiesa ir niekšai – galbūt per švelnus žodis, nes jų tikslai... Aš nežinau... Iš viso gali būti antivalstybiniai, bet kai kurie organizatoriai. Jie kviečiasi, mes matėme, kas kalbėjo Šeimų marše, kalbėjo ne tik gerbiami žmonės, bet taip pat ir labai radikalios Vokietijos partijos atstovai. Na, yra problemų su tais organizatoriais. Viskas. Su dalyviais jokių problemų nėra.

– Žiūrėkite, R. Karbauskis sako, kad savo žodžiais, jog Valstiečių ir žaliųjų sąjunga kenkia Lietuvos įvaizdžiui, jūs jau pasiekėte tam tikrą užribį, ir net Gabrielius Landsbergis nėra taip sakęs. Ar jūs tikrai manote, kad šita partija kenkia šalies įvaizdžiui?

– Aš taip nemanau, aš manau, kad R. Karbauskio pasirinkimas vesti partiją link radikalėjimo gali ateityje turėti iš tikrųjų ir įvaizdžio problemų, nes tai, ką daro, pavyzdžiui, Vengrija, man nepatinka, kai yra griaunama Europos Sąjunga iš vidaus tam tikrais konstituciniais pakeitimais. Aš tiesiog įspėju, kad tai, kur mes einame, gali mus nuvesti ten.

– Šita istorija, kuri dabar liečia jus, tiesą pasakius, iš šalies žiūrint, neatrodo labai kuo nors besiskirianti nuo tos, kuri klostėsi su Viktoru Pranckiečiu, tarsi buvo panašus veikimo metodas ir retorika. Tada, aš nelabai pamenu, pataisykite mane, kad jūs kažkaip būtumėt labai gynęs poną Pranckietį, nebuvote kažkoks didelis užtarėjas. Kas pasikeitė per tą laiką? Ar jūs vis dėlto turėjote vilčių, kad nuo tų metų iki dabar kažkas gali pasikeisti, kažkas kitaip bus? Ar tada jūs vis dėlto, galvojote, kad R. karbauskis elgiasi teisingai?

– Ne, aš negalvojau, kad R. Karbauskis elgiasi teisingai ir tikrai siūliau jam spręsti tą konfliktą. Aš pasiūliau tik vieną dalyką, aš pasiūliau Viktorui trauktis iš pareigų. Neparėmiau, taip, aš V. Pranckiečio taip stipriai, nes jis laikėsi labai už tų pareigų. Galbūt tai buvo mano klaida, aš galiu tai pripažinti, bet šiandien mes puikiai bendraujame.

Tikrai aš pripažįstu, kad to demokratinio geno aš mačiau daugiau mūsų partijoje, visų pirma, ir maniau, kad tų procedūrų bus laikomasi vis labiau, nepaisant nuomonių skirtumų. Tikrai gerbiamas tas balsavimas, koks įvyksta galiausiai, o nebus taip žaibiškai priiminėjami sprendimai dėl žmonių išmetimo, be galimybės apeliuoti kaip nors. Na, tikrai aš pripažįstu, kad galėjau užstoti V. Pranckietį, dėl kitų žmonių… Yra įvairių žmonių, kai kurių taip gerai nepažinojau, iš tiesų jie pakankamai greitai pasitraukė. Dėl Vytauto Bako – man labai gaila tikrai, iki galo net nebuvau supratęs to konflikto.

Tomas Tomilinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kaip jūs ketinate dabar toliau veikti politinėje erdvėje? Ar jūs, pavyzdžiui, pasitrauksite iš frakcijos, nes aš skaičiau A. Širinskienės tokį tekstą, ji yra pasižadėjusi, kad nedalyvaus nė viename frakcijos posėdyje, jeigu ten būsite jūs, nes „su išdavikais, melagiais ir menkystomis prie vieno stalo aš nesėdu“, taip sakė ponia A. Širinskienė.

– Na, aš sveikinu ją su tuo, kad ji taip sakė. Narystė frakcijoje tikriausiai mano irgi pasibaigs. Ji galės būti laisva, bet tiesiog dabar yra tas kaip tik momentas man pabendrauti su savo rinkėjais ir pasitarti su jais ir Vilniuje, ir Kaune, ir Anykščiuose, visų pirma, kur esu išrinktas. Tai tikrai A. Širinskienei netrukdysiu gyventi, tegul dominuoja, valdo ir diktuoja, bet tikrai tarsiuos su savo frakcijos kolegomis, ką daryti, kaip daryti.

– Jūs matote galimybę likti frakcijoje po to?

– Frakcijoje yra daugybė nepartinių žmonių, nepamirškit, ir, taip pat man įdomi jų nuomonė, ką jie galvoja apie tokį elgesį.

– Labai gerai, kad apie tuos nepartinius užsiminėte. Tai vienas iš jų, kuris ir viešojoje erdvėje oponuoja R. Karbauskiui, yra buvęs premjeras S. Skvernelis ir jis kartu su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi jūsų pašalinimą jau pavadino, na, mažiausiai keistu ir tuo pačiu rodančiu partijos radikalėjimą. Tai ar galima tikėtis, kad jūs, bent jau tos trys pavardės, t. y. jūs ir tie du, kuriuos aš paminėjau, galbūt kažkaip, na, bendrai veiklai bursitės ir nebe šitos partijos ribose?

– Aš tikrai veikiau mūsų frakcijos bendrame būryje su visais, net su A. Širinskiene, viešai sakiau, kad mes tikrai rasime vietos pasaulyje abu ir tikrai galime su skirtingomis nuomonėmis likti. Žinoma, ir su Virginijumi kiek mažiau, nes jis yra komisaras, atitinkamai yra kiek toliau, bet su S. Skverneliu, žinoma. Jį jau kurį laiką taip labai aktyviai gyniau tuose posėdžiuose, kur jo nebuvo, ir bandžiau jo nuomonę tam tikra prasme atstovauti, nes apie jį tiek sąmokslo teorijų Karbauskis ir Širinskienė daugino šalia kitų frakcijos narių, kad man tiesiog plaukai šiaušėsi.

Koalicijos sutarties pasirašymas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Tai vis dėlto tiesa – jie daugino sąmokslo teorijas?

– Tai paklauskit pono S. Skvernelio. O kalbant apie mano politinę ateitį, tai sakau, tai yra ateities klausimas, aš ją spręsiu su savo bendraminčiais, yra daug laiko, o dabar man reikia įvykdyti tai, ką aš pažadėjau rinkėjams žūtbūt. R. Karbauskis nori susitelkti į priešiškumą, kažkokių mažumų stigmatizavimą, mano tikslas yra skurdo įveikimas, šeimos normali politika, kad šeima galėtų gyventi ir banko paskolą paimti, ir visa kita.

– Ir galite tą daryti su dabartiniais valdančiaisiais?

– Iškart pasakysiu, aš nesiruošiu eiti pas valdančiuosius. Aš esu ne liberalas, aš esu ne konservatorius, aš esu kairysis, tai šitoje vietoje aš esu kairėje ir šiuo metu opozicijoje, būsiu opozicija. Bet dabartiniai valdantieji, kai kurie jų sprendimai, pavyzdžiui, Mykolas Majauskas, tapo didesniu kairiuoju, negu pusė kairiosios Seimo dalies, ką aš galiu padaryti, jeigu jie siūlo kai kuriuos gerus sprendimus, už juos balsuoju ir man nesvarbu, ką galvoja šiuo atveju A. Širinskienė.