Minimos Medininkų tragedijos 30-osios metinės

Šeštadienį Medininkuose bus minimos Medininkų tragedijos metinės. Liepos 31-ąją sukanka 30 metų nuo tragiškų įvykių, kai 1991 m. ankstų vidurvasario rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje per omonininkų išpuolį buvo nušauti septyni muitinės, policijos ir pasienio pareigūnai.

Medininkų pasienio poste sovietų omonininkai iš pasalų užpuolė ir nužudė septynis Nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos pareigūnus: Mindaugą Balavaką, Algimantą Juozaką, Juozą Janonį, Algirdą Kazlauską, Antaną Musteikį, Stanislovą Orlavičių, Ričardą Rabavičių (dėl šautinių žaizdų galvoje mirė ligoninėje rugpjūčio 2 d.). Vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę medikams pavyko išgelbėti.

Šeštadienį, tragiškų įvykių Medininkuose dieną, bus aukojamos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, iškilmingas minėjimas vyks prie Medininkų memorialo ir Vilniaus Antakalnio kapinėse, kur palaidoti pareigūnai.

Medininkų tragedijos minėjimo renginiuose dalyvaus žuvusiųjų giminės ir artimieji, prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Ingrida Šimonytė, Seimo, Vidaus reikalų ir Finansų ministerijų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Policijos ir Muitinės departamentų vadovai ir tarnautojai, įvairių valstybės įstaigų, visuomeninių organizacijų bei visuomenės atstovai.

Šiai tragedijai atminti praėjusį sekmadienį, liepos 25 dieną, vyko tradicinis estafetinis bėgimas Medininkai–Vilnius, jame dalyvavo 40 komandų.

A memorial for the victims of Medininkai border post massacre / BNS