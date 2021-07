Rūdninkų bendruomenė valdžią kaltina melu ir prašo prezidento pagalbos: padėkite, nes jau nebežinome, ką daryti

Ketvirtadienį Rūdninkų poligone buvo apgyvendinti pirmieji nelegalūs migrantai. Šalčininkų rajono Rūdninkų bendruomenės gyventojai penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje tikino iš Vyriausybės norintys ir prašantys tik saugumo garantijų. Vis tik, gyventojų teigimu, valdžia jų prašymams kol kas lieka abejinga.

Spaudos konferencijoje dalyvavusi Seimo narė Beata Petkevič tikino, kad į Rūdninkų poligoną atvežtų nelegalių migrantų skaičius tikrai viršija tą, apie kurį kalbėjo Vidaus reikalų ministerija.

„Šiandieną mes susirinkome dėl skleidžiamo melo, nes tikrai Rūdninkų įvykiai, kurie įvyko pirmadienį, jau yra apipinti melu ir legendomis. Tik vakar sužinojome iš gerbiamo viceministro, kad pas mus bus atvežta 380 neteisėtų migrantų. Bet žmonės visą naktį budėjo, autobusų, vežančių neteisėtus migrantus, buvo tikrai daug ir tikrai tas skaičius nėra realus. Jaučiamės apgauti“, – tikino B. Petkevič.

Į palapinių miestelį Rūdninkų poligone atvežti pirmieji migrantai / BNS nuotr.

Prašo užtikrinti saugumą

„Kodėl jūs, tokie geri žmonės, atvažiavę su mumis kalbėti ir patys pasiūlę konstruktyvų dialogą, mus apgavote vėl. Jūs sakėte mums duosite laiko pasiruošti, sužinoti, kaip mums elgtis kai kuriose situacijose, kurios tikrai bus, jūs mums pasakėte, kad pasiruošite patys, kad palaipsniui atvešite tuos nelegalius pabėgėlius, bet mes vakar mes pamatėme kitas realijas. Kad tiesiog mus pakvietė į mitingą, o jo metu visus neteisėtus pabėgėlius pradėjo kolonomis vežti“, – Seime surengtoje spaudos konferencijoje teigė Robertas Kovgeris.

„Jūs sakote, kad ten taikūs žmonės, bet jūs nematėte to, ką jie rodė važiuodami autobusu. Jūs pažiūrėkite internete, ką jie sako, ir jūs dabar norite, kad mes tikėtume ir gyventume su jais neapsaugoti. Aš tikiu, kad galbūt vakar tų pajėgų buvo daugiau. Bet jų nebus tiek pastoviai“, – taip pat akcentavo jis.

Rūdninkų bendruomenės atstovas akcentuoja, kad gyventojai daug iš valdžios neprašo, tiesiog nori užtikrinto saugumo.

Protestas prie Rūdninkų poligono / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Mes nieko pas jus kosminio neprašome. Mes prašome mus apsaugoti, duoti tuos įrankius apsaugai sudaryti patiems. Mes galime burtis, mes galime pradėti saugoti patys, bet jūs mums padėkite. Jūs su mumis prikalbėjote, mums primelavote ir vėl nuo mūsų nusisukot. Tai ką mums daryti“, – klausė jis.

R. Kovgeris akcentuoja, kad bendruomenė yra sudariusi labai konkrečių prašymų sąrašą. Vis tik, pasak jo, kol kas į prašymus valdžia nereaguoja.

„Vakar, kai mes atvažiavome į bendruomenės susitikimą, mes sudarėme tokį sąrašą prašymų: artimiausiu laiku įrengti šviesas, kur jų nėra, pastatyti šviestuvus, kur jų nėra, duoti senyvo amžiaus žmonėms pagalbos mygtukus, kad jie galėtų nors truputį jaustis saugiau“, – sakė R. Kovgeris.

„Premjerė pasakė, kad, jeigu reikia, mes padėsime toms gyvenvietėms. Tai kur pagalba? Aplinkui tik melas, jokios pagalbos“, – pridūrė jis.

Į palapinių miestelį Rūdninkų poligone atvežti pirmieji migrantai / BNS nuotr.

Prašo prezidento pagalbos

Rūdninkų bendruomenės atstovas spaudos konferencijos metu kreipėsi ir į prezidentą Gitaną Nausėdą su prašymu išgirsti gyventojų nuomonę, priimti juos pokalbiui.

„Aš tiesiogiai norėčiau paprašyti čia ir dabar, gerbiamas Jūsų Ekscelencija, Gitanai Nausėda, priimkite mus pokalbiui, išgirskite žmonių balsą, išgirskite žmonių nuomonę. Įsiklausykite, padėkite, nes mes jau nebežinome, ką daryti“, – sakė R. Kovgeris.

Savo ruožtu Baltojoje Vokėje gyvenanti mokytoja Aušra Indrišiūnienė-Laurinavičiūtė taip pat akcentavo, kad vienintelis dalykas, ko šiuo metu nori ir gali tikėtis aplink Rūdninkų poligoną gyvenantys žmonės, yra saugumo garantijos.

„Kai buvo atvažiavę pas mus valdžios ir policijos atstovai, mes ėjome kalbėtis su tuo tikslu, žmonės mus įgaliojo, parengė klausimus, ir jie norėjo konkrečių atsakymų. O klausimai buvo ne apie tai, kad nebūtų tų migrantų. Mes suprantame, kad jie bus ir kad kažkur jie turi būti“, – sakė A. Indrišiūnienė-Laurinavičiūtė.

Protestas prie Rūdninkų poligono / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Mums reikėjo konkrečių atsakymų, kiek bus žmonių atvežta, kada terminai, kokios saugumo priemonės užtikrintos, konkrečiai. Ką mes galime padaryti, ką jūs mums suteiksite, kokią pagalbą“, – pabrėžė ji.

Vis tik, bendruomenės atstovės teigimu, jokių konkrečių atsakymų iš valdžios atstovų nebuvo išgirsta.

„Mes neišgirdome, garbės žodis, nė vieno konkretaus atsakymo. O tai, kas buvo atsakyta, kitą dieną buvo padaryta kitaip. Buvo pasakyta, kad iš pradžių bus pasirūpinta sukurti saugumą“, – teigė A. Indrišiūnienė-Laurinavičiūtė.

ELTA primena, kad, vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės teigimu, Rūdninkų poligone bus galima apgyvendinti iki 1,5 tūkst. migrantų.

Neramumai prie Rūdninkų poligono / BNS nuotr.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos iki vidurnakčio iš ketvirtadienio į penktadienį bandė patekti 3 282 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra daugiau kaip 40 kartų didesnis, nei buvo per visus 2020 metus. Pernai visame Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104, 2017 m. – 72.

Šią liepą pasieniečiai sulaikė 2 621 migrantą. Birželį tokių buvo 473, gegužę – 77, balandį – 70, o kovą – 8.

Labai išaugus tokių atvejų skaičiui, VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX bei Estijos pareigūnai.