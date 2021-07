Politologė nemato sutarimo su Lukašenka dėl migrantų: svarbiausia visas pajėgas mesti į sienos apsaugą

Ketvirtadienį aptarti migrantų krizę ir jos sprendimo būdus prezidentūroje susitiko politinių partijų lyderiai ir prezidentas. Tiesa, bendro sutarimo rasti kol kas nepavyko. Politologė Margarita Šešelgytė nurodo, kad tikėtis vieningo partijų požiūrio nereikėtų, bet būtina kuo skubiau spręsti pasienio apsaugos klausimą.

Anot politologės, šiuo metu svarbiausia sutarti dėl dviejų dalykų: apsaugos priemonių ir finansavimo.

„Problemos sprendimui svarbiausia, kad sutartų partijos dėl tam tikrų priemonių ir finansavimo, nes iš tiesų problema yra didelė ir to sutarimo laba reikia, nes spręsti problemą reikia čia ir dabar“, – LRT TELEVIZIJAI nurodė ji.

M. Šešelgytė akcentuoja, jog visgi politikų dėmesys turėtų būti nukreiptas būtent į pasienio apsaugos stiprinimą.

„Reikia nepamiršti vieno labai svarbaus dalyko – tai yra, kad problema yra susijusi su siena, sienos apsauga ir investicijomis į tą sienos apsaugą. Šita problema yra tikrai ne pirmi metai, daug metų į tai nebuvo investuota ir tai yra mūsų tam tikras pažeidumas, kurį mūsų nedraugai labai sėkmingai išnaudoja“, – teigia politologė.

VSAT pareigūnai dirba pasienyje su Baltarusija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak jos, dialogas su neteisėtu Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka nėra toks svarbus, kiek sienos apsaugos klausimas.

„Svarbiausias klausimas šiai dienai yra ne kaip tartis ar susitarti su Baltarusija, o vis dėlto visas pajėgas mesti į sienos apsaugą. Ir aš tikiu, kad vis dėlto to susitikimo metu buvo apie tai kalbėta ir susitarta“, – dėsto M. Šešelgytė.

Aliaksandras Lukašenka / Vida Press nuotr.

Premjerė Ingrida Šimonytė anksčiau nurodė, kad pasienio apsaugos planas bus pristatytas artimiausiu metu.

Visas pokalbis su politologe:

LRT.lt primena, kad trečiadienį Valstybės sienos apsaugos tarnyba sulaikė 118 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtusių migrantų.

Iš viso šiemet tokių užsieniečių sulaikyta 3145.

Išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ bei Estijos pareigūnai.