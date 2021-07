VSAT atstovas: prieš mėnesį galima buvo įžvelgti sienos kirtimo sistemą, dabar migrantų galime sulaukti bet kur

Neteisėtų migrantų kelius į Lietuvą pasieniečiai jau kurį laiką fiksuoja visame sienos su Baltarusija ruože, tendencingumų, matytų vasaros pradžioje, neliko, sako Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas. Tuo tarpu Seimo narys Laurynas Kasčiūnas atkreipia dėmesį, jog pasieniečiai šiuo metu yra atitraukti nuo savo tiesioginių pareigų ir susiduria su ypač dideliais darbo krūviais.

„Prieš gerą mėnesį buvo galima įžvelgti tam tikrą sistemą, kad neteisėti migrantai bandydavo eiti ten, kur nėra sienos stebėjimo sistemų, o jos yra dviejuose penktadaliuose sienos su Baltarusija ruožo, buvo tendencija, kad migrantai dažniausiai eidavo naktį, – LRT RADIJUI trečiadienį sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis. – Dabar tokių dalykų praktiškai nebeliko, sienos pažeidimai yra fiksuojami ir dieną, ir naktį, taip pat ir tose vietose, kur įdiegtos sienos stebėjimo sistemos. Tokių ruožų, kur nebūtų bandoma eiti, atsižvelgiant, ar yra sistemos, ar pasieniečiai kiaurą parą viską mato kaip ant delno, ar patruliavimas vyksta prie sienos, dabar nėra – pažeidimų galima sulaukti bet kurioje sienos su Baltarusija vietoje“.

Pasieniečių atstovo žiniasklaidai teigimu, visą pasienio ruožą apimanti koncertina, nepaisant to, jog kartais sulaikomi ir ją įveikę migrantai, būtų ženkli pagalba pareigūnams.

„Kiekviena kliūtis, tarp jų ir koncertina, nelegalams yra problema. Jie sugaišta daugiau laiko, dalis, kurie ją pamato, apsisuka, mažesnioji dalis gali bandyti įveikti, tačiau tam reikia laiko, jie turi įvertinti situaciją, ieškoti priemonių, užtrukti – visa tai yra papildomas reagavimo laikas ir galimybės pasieniečiams atsidurti toje (sienos) vietoje, kurią jie bando pažeisti“

VSAT pasienietis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip jau anksčiau G. Mišutis patvirtino LRT.lt, pastarąją naktį keturi neteisėtai sieną kirtę asmenys buvo sustabdyti civilių Dieveniškėse, jie iškvietė pareigūnus ir migrantai buvo perduoti pasieniečiams. Papildomi spygliuotos vielos įtvirtinimai, kurių statybos sustojo, padėtų tokių atvejų išvengti, sakė VSAT atstovas.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas kaip problemą išskyrė tai, jog pasieniečiams tenka rūpintis neteisėtai sieną kirtusių migrantų priežiūra užkardose, nors tai neturėtų būti jų pareiga.

„Jiems krūvis – didžiulis. Man teko keletą naktų ir budėti su pasieniečiais, tikrai didelė pagarba jiems už tai, ką jie daro. Koks krūvis jiems tenka, kai užkardos vadai per parą miegą 2 valandas.

Faktas, kad turime problemą, dėl to ir reikia kuo greičiau sukurti apgyvendinimo centrus, tokius kaip Rūdninkų poligonas, kuris yra pavyzdys, kaip turėtų būti kuriami centrai, turiu galvoje infrastruktūrą, nuotolį nuo gyvenviečių, apsaugos lygį, ir atlaisvinti užkardas. Kad pasieniečiai dirbtų savo tiesioginį darbą – saugotų sieną, o ne rūpintųsi užkardose esančių nelegalių migrantų saugumu, poreikiais, mediciniais aspektais ir visu kitu“, – sakė konservatorius.

Jis pasisako už nepaprastosios padėties įvedimą, kurį apsvarstyti trečiadienį Vyriausybei pasiūlė Vidaus reikalų ministerija. Premjerės Ingridos Šimonytės patarėjas Kęstutis Lančinskas tą pačią dieną žiniasklaidai sakė, kad tai svarstoma, tačiau sprendimų dar nėra. Prieš nepaprastosios padėties aktyvavimą yra dalis parlamentarų, tam poreikio nematantis pareiškė ir prezidentas Gitanas Nausėda.

Laurynas Kasčiūnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

L. Kasčiūnas LRT RADIJUI taip pat sakė, jog tikimasi artimiausiu metu su Irako valdžios atstovais išsiaiškinti skubaus migrantų grąžinimo galimybes.

„Tai aš ir noriu paklausti tų, kurie nenori tos padėties – koks yra jų planas B ir C? Be abejo, pajėgų telkimas gali vykti be nepaprastosios padėties, galima bandyti aktyvesnes atgrasymo priemones pasienyje taikyti, tai nėra taip paprasta, pirmiausia tam reikia, kaip minėjau, atpalaiduoti pasieniečius nuo papildomų užduočių saugoti nelegalius migrantus.

Aišku, mums reikia nepamiršti ir kitų svarbių veiklos barų, berods šiandien į Lietuvą atvyksta konsulinė Irako delegacija, bandysime zonduoti galimybes, ar įmanoma su Iraku sukurti mechanizmą, kad jie jau išdavinėtų laikinus dokumentus žmonėms, atvykusiems čia nelegaliai be pasų, tada jau žiūrėti, ar įmanomas deportacijos arba savanoriško grįžimo scenarijus, nepamirškime, kad ir toks yra, tam nereikia laukti procedūrų pabaigos – ar gaus jie pabėgėlio statusą, ar ne. Tikrai žinome, kad atsiranda norinčių grįžti, problema galbūt tokia, kad atsiranda hierarchija tose stovyklose, kur tie, pavadinkime, autoritetai, juos atkalba ir sugeba kažkaip sprendimus paversti kitokiais. Bet čia yra kryptis – deportacija ir savanoriškas grįžimas“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.

Visas pokalbis – LRT RADIJO laidos „Lietuvos diena“ įraše.