Mokytoja ekspertė apie anglų kalbos egzamino rezultatus: šiemečiams abiturientams rūpėjo kiti dalykai, būsimiems siūlau žiūrėti serialą

„Tai pačių abiturientų nerūpestingumas, neatsakingumas, nuotolinis paskatino juos pasirūpinti kitais savo gyvenimo klausimais, ne vien egzaminais“, – prastesnius nei įprasta anglų kalbos valstybinio egzamino rezultatus apibūdino Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Virginija Kanapinskienė. Jos mokiniai egzaminą išlaikė panašiai taip, kaip ji ir tikėjosi: kai kurie viršijo lūkesčius, dalis – šiek tiek prasčiau, bet iš esmės rezultatai yra geri. Pedagogė nesutinka su tvirtinimu, kad šiemet užduotys buvo lengvesnės.

Anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas buvo vienas tarp trijų populiariausių, nors šiemet jį rinkosi laikyti mažiau kandidatų nei pernai. Egzaminą laikė 17 147 kandidatai. Egzaminą išlaikė 97,9 proc. kandidatų, tai vienu procentu mažiau nei praėjusiais metais.

Tačiau pranešdama paskutinius šiemetinės brandos egzaminų sesijos rezultatus Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pabrėžė, kad šimtukininkų šiemet du su puse karto mažiau nei 2020 m.

Dar vienas rodiklis: anglų kalbos valstybinio brandos egzamino taškų vidurkis – 62,9 taško, 2020 m. – 67,5, 2019 m. – 63.

Anglų kalbos egzaminas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot mokytojos, pristigo atsakingumo

„Buvo nuotolinis mokymas, bet abiturientai – aštuoniolikos, devyniolikos metų, tai jaunimas, suaugę žmonės. Mano nuostata buvo – jūs patys atsakote už savo rezultatus. Tai pasakau kasmet: „Jūs suaugę, visi išlaikysite, o kaip – tai jau jūsų reikalas, esu pasirengusi jums padėti.“ Tokia pradžia rugsėjo mėnesį mėginu visus paskatinti susirūpinti“, – aiškino pedagogė.

Tačiau, pasak jos, nuotolinis mokymas ne vieną paskatino susitvarkyti kitus reikalus – vieni laikėsi vairavimo egzaminą, daug sportavo, kiti pradėjo dirbti. Pasak mokytojos, nuotolinis mokymas taip pat paskatino atsipalaiduoti. Ji mano, kad koją pakišti galėjo ir kai kurių mokinių įsivaizdavimas, kad jie jau laisvai kalba angliškai, tad viską išmano.

V. Kanapinskienė / Asmeninio albumo nuotr.

„Mano grupėje – 22 mokiniai. Vidurkio dar gerai nežinau. Yra vienas šimtukas, yra nemažai mokinių, kurie gavo per 90 taškų. Žemiausias įvertinimas, jei neklystu, – 40 taškų“, – sakė V. Kanapinskienė.

Ji neslėpė, kad neretai mokytojai sulaukia priekaištų dėl per menkų mokinių laimėjimų.

„Nenoriu, kad visą laiką mokytojas būtų kaltas dėl suaugusio žmogaus rezultato. Kai mokinys yra paauglys, taip, mokytojas turi surasti ir kitokių būdų padėti, ypač jei mokymas nuotolinis. Bet jei žmogui devyniolika metų… Dažnai kaltinamas mokytojas, kad neišmokė. Bet tai jau nebe mokytojo reikalas. Mes vaikus globojame iki begalybės ir paskui jiems sunku būna į universitetą nuėjus“, – kalbėjo mokytoja.

„Jei daug šimtukų, tai mokytojas – geras“

V. Kanapinskienė nelinkusi sureikšminti šimtukų, kurių šiemet anglų kalbos egzaminą laikę kandidatai pelnė mažiau.

NŠA duomenimis, šimto balų įvertinimą šiais metais gavo 3,58 proc. kandidatų, 2020 m. – 9,11 proc., 2019 m. – 6,57 proc. Pasak V. Kanapinskienės, šimtukai nėra iškalbingas rodiklis.

„Mes dirbame su vaikais ir žiūrime į bendrą rezultatą. Mokytojas tik nuveda vaiką ta kryptimi. Bet svarstoma, jei tavo grupėje – daug šimtukų, tu esi labai geras mokytojas. Manau, kad mokytojas dirba savo darbą, o rezultatą lemia ir vaiko pastangos, jo subrendimas, jo atsakingumas“, – aiškino pedagogė.

Jos grupėje šimtuką pelnęs vaikinas, anot mokytojos, – subrendęs ir atsakingas jaunas žmogus, besirengiantis studijuoti inžineriją.

„O tiems, kurie gavo per 90 taškų, pritrūko galbūt laimės ar šiek tiek atsakingumo“, – sakė mokytoja.

Be to, ji mano, kad vaikus galėjo sutrikdyti laiško užduotis per egzaminą. Taip pat pedagogei kelia klausimų ir rašinio vertinimas.

Anglų kalbos egzaminas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Esu mokytoja ekspertė, bet man būtų sunku vertinti rašinį. Turiu galvoje situacijas, kai abiturientas šiek tiek nukrypsta nuo temos, kai nepateikia dviejų argumentų, o tik vieną labai stiprų“, – sakė mokytoja.

Jos teigimu, ir čia, kaip ir lietuvių kalbos egzamine, yra šabloniško tikrinimo.

Nesutinka, kad užduotys buvo lengvesnės

NŠA, pateikdama rezultatus, paskelbė ir kad didesnis taškų vidurkis yra tų mokinių, kurie mokykloje anglų kalbos mokėsi B2 ir C1 lygiu. „Beveik pusė egzamino užduočių orientuota į B1 lygį, kurį mokiniai pasiekia baigę dešimtą klasę“, – rašo NŠA.

Ar tai reiškia, kad per egzaminą buvo nuleista kartelė?

Mokytoja ekspertė V. Kanapinskienė su tuo nesutinka: „Nemanyčiau, kad pusė užduočių buvo orientuota į B1 lygį.“

Anglų kalbos egzaminas. / E. Blaževič/LRT nuotr.

Patarimas būsimiems abiturientams – žiūrėkite serialą

Ką mokytoja patartų būsimiems abiturientams, juolab jei jiems teksią kitais metais dalį laiko mokytis per nuotolį?

„Jiems patarčiau pažiūrėti gerą serialą anglų kalba. Ir turėsite rezultatą. Šiemet dvyliktokams daviau daugiau kūrybinių užduočių, kad išjudinčiau juos. Reikia tiesiog daug dirbti. Ir atsakingumo palinkėčiau“, – sakė V. Kanapinskienė.

Ji pati šiuo metu žiūri serialą „The Crown“. Jos mokiniai ir šiemet rinkosi serialus, paskui juos klasėje visi aptarė. V. Kanapinskienė su savo mokiniais skaito ir knygas anglų kalba.

„Kai vaikus sudomini, jie tai daro“, – pabrėžė pedagogė.