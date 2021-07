Kasčiūnas: prezidento veto pasiųstų signalą migrantams apie žalią šviesą vykti per Lietuvą

Prezidentas Gitanas Nausėda dar neskelbia, ar pasirašys Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pataisas. Antradienį jis kalbėjosi apie jas su Seimo pirmininke, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininku ir vidaus reikalų ministre, o vienas prezidento patarėjų ryte pareiškė, kad šiuo įstatymu Seimas žmogaus teises išmetė į šiukšlių dėžę. NSGK pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu, Gitano Nausėdos veto pasiųstų signalą migrantams apie žalią šviesą vykti per Lietuvą.

„Dienos temoje“ – Tarptautinės migracijos organizacijos biuro Vilniuje vadovas Eitvydas Bingelis ir Laurynas Kasčiūnas, pokalbyje su prezidentu dalyvavęs Seimo komiteto pirmininkas.

– Pone Kasčiūnai, koks jums susidarė įspūdis: ar prezidentas ketina vetuoti įstatymą ir grąžinti jį su pataisomis, ar palikti jį pasirašyti Seimo pirmininkei, ar ką dar galėtų daryti?

L. Kasčiūnas: Atsakymą, kaip aš supratau, galutinai žinosime rytoj, bet pokalbis buvo tikrai dalykiškas. Pajutau, kad prezidentas ieško aukso vidurio, įsiklauso į įvairias puses, tikrai girdėjo visus mūsų argumentus. Ir aš tikrai tikiu, kad rytoj mes išgirsime išmintingą sprendimą. Mano esminė mintis yra labai paprasta: Lietuva, kaip atsakinga Europos Sąjungos valstybė, neturi leisti, kad per mus susidarytų dar vienas nelegalios migracijos kelias, todėl įstatymo pataisos yra labai reikalingos – pirmiausia, kad mes netaptume traukos centru. Nelegalūs migrantai, kai jie yra čia, kai jų laisvas judėjimas sulaikymo centruose, apgyvendinimo centruose apribotas, neišvengiamai negali judėti į Vakarus. Antra, siunčia žinutę ir savo kilmės valstybėms, kad kelias per Lietuvą į Vakarų Europą nėra rožėmis klotas. Tai yra labai svarbu, nes man teko matyti tą, vadinkim, monitoringą socialinių tinklų arabų kalbomis, kur Lietuva pristatoma vos ne kaip vienas geriausių nelegalios migracijos kelių. Visa tai reikia keisti ir tos įstatymo pataisos prie to prisidės, o veto kaip tik pasiųstų signalą apie žalią šviesą vykti per Lietuvą.

Migrantai Lietuvoje / AP nuotr.

– Ką kalbėjote apie anksčiau per prezidento patarėją išsakytą nuomonę, kad šiomis pataisomis migrantų žmogaus teisės išmetamos į šiukšlių dėžę, į ką Seimo pirmininkė anksčiau buvo atsakiusi, kad dabar ne laikas skambiems pareiškimams, o laikas ryžtingiems veiksmams?

L. Kasčiūnas: Manau, labai teisingas Seimo pirmininkės pareiškimas ir atsakymas. Kaip ir minėjau, dėl vienos labai svarbios priežasties mes negalime atidaryti dar vieno migracijos kelio ir tą mūsų partneriai Vakaruose labai aiškiai suvokia. Mes tikrai nesame Vengrija, nedarome tokių dalykų, kaip daro Vengrija, mes iš esmės mažiname tam tikrą nelegalios migracijos trauką ir tai yra svarbiausia mūsų žinia.

Mes šito atskiro patarėjo pareiškimo tikrai neaptarinėjome. Manau, kad jis buvo nelabai vietoje ir nelabai laiku. Dabar yra krizė, kuri išskirtinė dar ir tuo, kad tai nėra natūraliai nelegali migracija, mes susiduriame su režimo organizuojamais procesais, todėl tas tradicinis požiūris, ar pabėgėlis, ar ekonominis migrantas, irgi ne visai tinka ir valstybė turi būti lanksti. Tos įstatymų pataisos, kurias mes priėmėme Seime, tokį lankstumą suteikia.

Laurynas Kasčiūnas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Jeigu bandytume išsiaiškinti, ką sužinojote per šį susitikimą iš prezidento, kuris spręs apie įstatymą, ar jį pasirašyti, ar ne, ne pagal patį įstatymo tekstą, bet remdamasis ir pokalbiu su jumis, koks buvo galų gale pokalbio tikslas, be to, kad sužinojote, kad prezidentas sprendimą pasakys rytoj?

L. Kasčiūnas: Svarstėme kelis scenarijus. Natūralu, jie jau buvo viešojoje erdvėje išsakyti – galimas vetavimas su pataisomis arba galimas įstatymo pasirašymas, ieškant jo tobulinimo galimybių rudens sesijoje. Aš tikrai išsakiau poziciją, kad reikėtų pasirašyti, nevetuoti ir, jeigu matysime, kad įstatymą reikia tobulinti, prie jo sugrįžtume rudenį. Aš tikiu, kad būtent šita kryptimi mes galėtume nukeliauti ir tai gali būti galutinio sprendimo šerdis.

– Dėkui Laurynui Kasčiūnui, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui. Dabar noriu paklausti pono Eitvydo Bingelio, Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro vadovo. Įprasta manyti, kad pagrindinė problema dėl migrantų yra dabar, kai reikia surasti, kur ir kaip juos apgyvendinti, kuo ir kaip maitinti. Ar iš tiesų taip yra, ar tai tiktai iššūkių pradžia?

E. Bingelis: Viena dalis, kad yra natūrali valstybės reakcija, kad bandoma reaguoti čia ir dabar, kaip sukontroliuoti situaciją. Tačiau tam, kas bus rytoj, poryt arba po metų, mes šiek tiek mažiau skiriame dėmesio, bet turime planuoti. Kažkuri dalis šitų migrantų gaus pabėgėlio statusą ir galės gyventi Lietuvoje, ir mes turime žiūrėti, kaip juos vėliau integruosime į visuomenę. Kaip visuomenės narius, kurie galės dirbti, kaip mes juos išmokysime kalbos, apie jų pilietinį ugdymą kažkokius dalykus, integraciją į darbo rinką...

Kiti keliai, kai žmonės negaus statuso. Vienas yra savanoriško grįžimo programa. Su savanorišku grįžimu yra galimybė šnekėti ir apie reintegraciją kilmės šalyse, nes dažnai šitie žmonės, kurie yra išvykę, atiduoda savo paskutinius pinigus, tikėdamiesi šviesesnio rytojaus. Tai tam tikra pagalvė grįžus – ar mamos kompensacija kelis mėnesius, išsilavinimo kompensavimas, kad pradėtų kažkokią veiklą kilmės šalyje.

Labai aiškiai turime užsibrėžti, kad žmonės turi integruotis į darbo rinką, nes ir visuomenėje daug tos elektrizacijos, kai žmonėms atrodo, kad jie tiesiog naudojasi sistema. E. Bingelis

– Beje, viena iš Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisų ir yra įteisinanti galimybę finansiškai padėti reintegruotis arba grįžti į kilmės šalį užsieniečiui.

E. Bingelis: Taip, ir tas reintegracijos planas turi būti kiek įmanoma pritaikytas kiekvienam žmogui individualiai. Turbūt kita svarbi dalis, kurią reikia akcentuoti, kad tai neturėtų būti, kaip visuomenė įsivaizduoja, kad žmogus tiesiog gauna grynųjų pinigų ir reintegruojasi. Būtent Tarptautinės migracijos organizacijos tinklas užtikrina, kad kai žmogus grįžta į savo kilmės šalį, mūsų biuras perima bendravimą su juo kilmės šalyje. Taip ir užtikrinama, kad tie pinigai ne grynaisiais sumokami, bet yra kompensuojamos išlaidos, kurių žmogus patyrė. Kita kryptis yra deportacija, kuri bet kokiu atveju irgi įvyks, tačiau svarbu žinoti, kad dalis žmonių nepasirinks nei savanoriško grįžimo, nei deportacijos dėl vienokių ar kitokių priežasčių.

Eitvydas Bingelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Čia turbūt reikėtų pasakyti, kad kai kurios šalys, pavyzdžiui, Irakas, net nepriimtų deportuotų žmonių.

E. Bingelis: Yra, kurios nepriima, yra šalių, į kurias netgi nepatartina, arba kur niekas pasaulyje tuo grąžinimu neužsiima.

– Pavyzdžiui, dabar Suomija ir Švedija sustabdė deportavimą į Afganistaną. Apie tokius atvejus kalbame?

E. Bingelis: Taip, kur matoma, kad tikrai žmonėms kyla pavojus, tokių žmonių irgi bus gana didelė dalis. Jiems, tikėtina, bus suteiktas laikinas leidimas gyventi Lietuvoje – tarkim, metams, po metų vėl peržiūrimas ir taip toliau. Bet ką darysime, kol jie toliau gaus laikiną leidimą gyventi? Ir vėl grįžtame prie tos integracijos dalies, kuri gal turėtų būti kitokia negu tų, kurie gaus prieglobstį: kalbos apmokymas, pilietinis ugdymas, kad integruotųsi arba galėtų funkcionuoti visuomenėje.

Man atrodo, labai aiškiai turime užsibrėžti, kad žmonės turi integruotis į darbo rinką, nes ir visuomenėje daug tos elektrizacijos, kai žmonėms atrodo, kad jie tiesiog naudojasi sistema. Bet didelė dalis vis tiek – tai ir iš tyrimų aišku – ieško geresnio gyvenimo, nes nori užsidirbti.

– Kokia būtų ta geroji praktika ir tuos žmones integruoti, ir bandyti sukurti arba išsaugoti jų lojalumą priimančiai valstybei, ir nekelti įtampos priimančios valstybės – mūsų atveju Lietuvos – visuomenėje?

E. Bingelis: Lietuva turi begalę patirčių, iš kur gali mokytis. Netgi ir pastaroji didesnė banga Europos Sąjungos kryptimi parodė daug pavyzdžių tiek Vokietijoje, tiek Skandinavijos šalyse, kur yra išdirbtos metodikos. Pavyzdžiui, Lietuvoje vis dar nėra privalomo kalbos mokymo, kultūros pažinimo, kad mes supažindintume, kas ta Lietuva yra plačiau negu tiktai žemėlapis ir trispalvė.

Kita labai svarbi dalis – žmones, kurie integruojasi į visuomenę, įtraukti į bendruomenes. Jų įtraukimas, apgyvendinimas savivaldybėse, kad jis nebūtų koncentruotas, nes dažniausiai, jeigu žmonės apgyvendinami viename pastate, tai irgi sukuria tam tikras socialines grupes. Būtų gerai, kad bendruomenė įtrauktų. Nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių svarbus vaidmuo. Sakyčiau, ir Užimtumo tarnybos, galbūt kaip institucijos, kuri padėtų per aktyvios darbo politikos priemones integruotis į darbo rinką arba pripažinti jų kvalifikaciją kaip tinkamą.

Labiausiai rezonuojantys įvykiai yra tų pavienių žmonių, kurie padaro kažkokius veiksmus, kurie apšviečiami visuomenėje. E. Bingelis

– Jūs minite gerąją praktiką ir pavyzdžius, bet bijantieji arba tiesiog nusiteikę prieš imigrantus, nebūtinai su kažkokiu dideliu pagrindimu, sako, yra ir kitokių pavyzdžių – pasižiūrėkite į Prancūziją, ten būna riaušės ir panašiai, ir tie žmonės nebuvo integruoti per daug ilgesnį laikotarpį. Ką galima atsakyti kalbant apie tokius argumentus?

E. Bingelis: Gal prieš 5 metus kolegos darė tyrimą Lietuvoje apie nusistatymą prieš migrantus. Absoliuti dauguma žmonių, kurie nenorėjo kaimynystėje migrantų, nebuvo su jais susidūrę. Čia yra viena iš problemų, todėl sklaidant tuos mitus reikia, kad bendruomenė būtų įtraukta ir kad žmonės susipažintų, pamatytų situaciją. Dažniausiai jų gyvenimo ir kelionės istorijos yra gana jautrios ir tai nėra toks lengvas atkeliavimas, jie yra vedami tikrai sunkių gyvenimo sąlygų. Labiausiai rezonuojantys įvykiai yra tų pavienių žmonių, kurie padaro kažkokius veiksmus, kurie apšviečiami visuomenėje.

Migrantai Lietuvoje / AP nuotr.

– Turbūt galime tiesiai įvardyti, kad pasitaiko nusikaltimų?

E. Bingelis: Tai yra mažoji dalis, bet dažniausiai dalijamasi viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose ir atrodo, kad tai yra kasdienybė. Tai nėra kasdienybė. Labai svarbus integracijos momentas – koks mūsų galutinis tikslas. Čia kaip valstybė turime susitarti, koks galutinis rezultatas, kai mes sakome, kad integruosime dalį šitų žmonių, nes jie turės būti integruoti. Šitas sutarimas, man atrodo, apsaugo nuo tam tikrų galimų radikalizacijų, nuo jų noro čia piktnaudžiauti paramos sistema. Jeigu mes investuojame, supažindiname, parodome, kaip visuomenė funkcionuoja, ko mes tikimės, kiekvienas žmogus nori gyventi oriai ir nori gyventi oriai uždirbdamas pinigų.

– Ar Lietuva turi tokį mechanizmą, kad galėtų ir tinkamai atsijoti, ir tinkamai pasirengti, ir tinkamai priimti?

E. Bingelis: Lietuva nori ir turi mechanizmų, tiktai jie nėra pritaikyti tokiomis apimtimis. Mes turime padidinti tiek nevyriausybinių organizacijų, tiek socialinių darbuotojų gebėjimus, kad galėtume gerokai didesniam skaičiui žmonių suteikti šias paslaugas.