Per parą sulaikyti 57 neteisėti migrantai, sugauti du asmenis naktį padėjo sraigtasparnio pilotai

Per parą pasieniečiai, pirminiais duomenimis, sulaikė 57 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtusius migrantus, skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija iki vidurnakčio iš trečiadienio į ketvirtadienį sulaikyti 1 795 neteisėti migrantai.

Didžiausią neteisėtų pažeidėjų grupę trečiadienį ties Šalčininkų rajono Maciučių kaimu sulaikė Gintaro Žagunio užkardos pasieniečiai. Tai buvo 37 vienu metu sieną iš Baltarusijos pažeidę migrantai. Šioje grupėje buvo dvi kategorijos užsieniečių. 16 iš jų prisistatė Rusijos piliečiais iš Čečėnijos ir Dagestano. Tai gali būti kelios šeimos, jose buvo 8 nepilnamečiai. Likusioji sulaikytos grupės dalis – vyrai. 17 iš jų prisistatė Afganistano piliečiais, 4 – Indijos. Iš visų sulaikytųjų dokumentus turėjo mažesnioji dalis.

VSAT pareigūnai dirba pasienyje su Baltarusija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip praneša VSAT, kai kurie afganistaniečiai ir indai sulaikymo metu elgėsi įžūliai, iškart nepakluso pasieniečių komandoms ir bandė sprukti. Juos pasieniečiai prisivijo ir sulaikė. Du sprukę migrantai, kurie buvo sulaikyti paskutiniai, tamsoje bandė slėptis javų laukuose. Būnant ant žemės aptikti jų vietą naktį būtų sudėtinga, tačiau pasitelktas VSAT sraigtasparnis, teigiama pranešime. Jie palaikė ryšį su antžeminėmis pasieniečių pajėgomis ir nukreipė jas į tuos taškus, kur slėpėsi abu migrantai.

Sulaikytiems užsieniečiams bus atliekami testai dėl COVID-19, o iki rezultatų gavimo šie asmenys yra izoliuoti. Įvykių aplinkybės tikslinamos, vyksta tyrimai. Apie pasiprašiusius prieglobsčio asmenis informuotas Migracijos departamentas, kuris nagrinėja tokius prašymus.

Nuo metų pradžios, pirminiais duomenimis, daugiausia migrantų sulaikyta Druskininkų savivaldybės ribose – 547. Ignalinos rajone sulaikyti 325 neteisėtai iš Baltarusijos patekę užsieniečiai, Varėnos – 313, Šalčininkų – 292.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 854. Taip pat sulaikyti 198 Kongo, 121 Kamerūno, 78 Gvinėjos, 70 Irano, 66 Rusijos bei kitų šalių piliečiai. Dalies migrantų pilietybes pasieniečiai dar tikslina, nes daugelis jų neturi dokumentų.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos iki vidurnakčio iš trečiadienio į ketvirtadienį bandė patekti

1 795 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra 22 kartus didesnis, nei buvo per visus 2020 metus.

Didelė dalis sulaikytųjų per Lietuvą siekia patekti į Vakarų Europos valstybes.

Pastaruoju metu labai išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX bei Estijos pareigūnai.