Istorinis Klaipėdos švyturys visuomenei neatsivers? Specialistai įžvelgia pavojų ir žmonėms, ir strateginiams objektams

Klaipėdos miesto valdžios siekiui visuomenei atverti Klaipėdos uosto uždarose valdose esantį švyturį atsirado kliūčių. Švyturio kaimynystėje veikianti bendrovė „Klaipėdos nafta“, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja, jog tokiame scenarijuje įžvelgia per daug grėsmių. Pasipriešinimo miesto planams sulaukęs Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas žada inicijuoti klaipėdiečių apklausą bei siekti, jog reglamentai būtų pakeisti ir planus įgyvendinti pavyktų.

Miestas ketino perimti ir atverti visuomenei

Tai, jog uostamiesčio valdžia iš Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) ketina perimti Klaipėdos švyturį prabilta dar šių metų vasarį. Jau tuomet kalbėta apie tai, jog perėmus vis dar veikiantį ir laivus į krantą parvedantį švyturį jis bus atvertas visuomenei.

Klaipėdos švyturys / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Viltasi, kad seniausią ir pagrindinį Lietuvos švyturys taps tikru Klaipėdos pasididžiavimu ir traukos objektu.

Vis dėlto panašu, kad tokie miesto planai gali ir likti neįgyvendinti arba dėl jų teks labai pasistengti. Panašu, kad Švyturio kaimynystėje veikiančios bendrovės „Klaipėdos nafta“ bei kai kurių tarnybų tokie uostamiesčio valdžios planai nežavi.

Šiomis dienomis šį klausimą Klaipėdos meras V. Grubliauskas aptarė su Susisiekimo ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Klaipėdos uosto, bendrovės „Klaipėdos nafta“, LTSA atstovais.

„Susitikimas paliko labai dvejopą įspūdį ir yra netikėtų spalvų, netikėtų posūkių“, – netrukus po susitikimo sakė V. Grubliauskas.

Vytautas Grubliauskas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Aplankyti švyturį bus dar mažiau galimybių nei iki šiol?

Paaiškėjo, kad bendrovė „Klaipėdos nafta“ įžvelgia pavojų visuomenei jeigu švyturys būtų atvertas lankymui. Dėl to, pasak mero, jau buvo kreiptasi ir į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą, kurio atstovai įvertino galimybes ir pažymėjo, kad Klaipėdos švyturys yra tam tikroje rizikos zonoje, kuri yra nepriimtina gyvenamosioms, sodininkų bendrijų, centrų ir specializuotų kompleksų zonoms. Tuo pačiu akcentuojamas socialinės rizikos nepriimtinumas, tais atvejais kai objekte yra daugiau kaip 10 žmonių.

„Klaipėdos naftos“ teritorijoje atsirado mažasis dujų terminalas, kuris tapo tuo objektu, kuriam taikomas labai svarbus, didelis ir daug ribojimų keliantis saugumo lygis. Tai ribojimų skaičius atsiranda gana didelis ir tie ribojimai yra gana rimti. Panašu į tai, kad vietoje to, kad kalbėtume ir ieškotume kaip atverti iki šiol vieną kartą per metus atveriamą švyturį visuomenei, panašu, kad artėjame prie to, kad jį visiškai užvertume. Tai man visiškai nesuprantamas ir nepriimtinas požiūris“, – dėstė V. Grubliauskas.

„Klaipėdos naftos“ terminalai / „Klaipėdos nafta“ nuotr.

Iki šiol Klaipėdos švyturį žmonės galėdavo aplankyti vieną kartą per metus – rugpjūtį minint Pasaulinę švyturių dieną. Tačiau pagal tai, kaip šiuo metu yra vertinamos švyturio atvėrimo grėsmės, gali būti, kad objekto nebebus galima apžiūrėti net ir šį vieną kartą per metus.

„O tai kaip mes tą vieną kartą lankydavomės? Kaip nelegalai, pogrindininkai? Naftininkai paaiškino, kad tuo metu dar neveikė tas vadinamasis mažasis terminalas ir tada reglamentavimas buvo švelnesnis, o kai jis jau yra paleistas, egzistuoja aukštesnis saugumo lygmuo. O kaip bus šiais metais? Niekas nenorėjo ištarti „ne“, bet panašu, kad atsakymas pats peršasi – lyg ir norėtų leisti, bet neleidžia jiems leisti teisės aktai“, – pastebėjo Klaipėdos meras.

Klaipėdos švyturys / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Specialistai įžvelgia grėsmių

Pašnekovo teigimu, naftininkai bei ugniagesiai gelbėtojai grėsmę įžvelgia dėl to, jog patekę į jautrią teritoriją žmonės gali nufotografuoti tam tikrus objektus ar atsinešti Molotovo kokteilį.

„Man tai kelia sarkastišką šypseną. Pasakykite, kas šiais laikais pasaulyje dar nėra nufotografuota. Aš tikrai nesiimu vertinti, kas yra grėsmė ir ar iš tikrųjų yra ta grėsmė. Gali būti tam tikri interpretaciniai dalyviai. Manau, jeigu būtų noras atsiverti, o ne užsiverti, būtų galima rasti sprendimų, kurie eliminuotų tikėtinas rizikas, jeigu jos yra. Galima kažką uždengti, statyti tvoras, riboti žmonių skaičių, organizuoti patikrą“, – dėstė V. Grubliauskas.

Klaipėdos švyturys / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Meras įsitikinęs, kad verslas bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovai turėtų būti linkę ieško galimybių rasti visas puses tenkinantį sprendimą atveriant Klaipėdos švyturį, o ne atsikirtinėti dabar galiojančių teisės aktų nuostatomis.

„Tikrai nesiruošiu nuleisti rankų ir turbūt ne vienas aš siekiu tokios vizijos. Pačiu artimiausiu metu, kai tik pavyks tą suorganizuoti, inicijuosiu miesto gyventojų apklausą, ar jie pritartų galimybei visuomenei lankytis švyturyje, kad ir nustatytą kartą metuose. Apskritai kalbėti apie atvėrimą, o ne užvėrimą, prisidengiant institucijų pažymomis ir galiojančiais teisės aktais. Gal bus rastas sprendimas, išgirdus miestiečių nuomonę ir tada žiūrėsime, kokia tada bus institucinė reakcija, o ne vien tik slėpimasis už šiandien galiojančių nuostatų, kurios yra svarbios, bet nepervertinčiau jų“, – dėstė V. Grubliauskas.

Vytautas Grubliauskas / BNS nuotr.

Neatmetama, kad siekiant švyturio atvėrimo gali prireikti keisti net tam tikrus teisės aktus, tačiau Klaipėdos meras pasiruošęs dėl to kreiptis į Vyriausybę.

„Klaipėdos nafta“: šiuo klausimu klausimu turime tvirtą ir aiškią poziciją

Taigi, panašu, kad švyturio atvėrimo visuomenei klausimas įskėlė kibirkščių tarp miesto ir greta švyturio veikiančios bendrovės.

„Klaipėdos naftos“ terminalų valdymo tarnybos direktorius Dainius Čiuta LRT.lt teigė, kad bendrovė švyturio atvėrimo visuomenei klausimu turi tvirtą ir aiškią poziciją – saugumas yra prioritetas.

„Klaipėdos nafta“ (asociatyvi) / BNS nuotr.

Jis pastebėjo, kad Klaipėdos švyturys yra į Lietuvos Respublikos Pavojingųjų objektų sąrašą įtrauktų objektų – „Klaipėdos naftos“ valdomo Klaipėdos naftos terminalo – gretimybėse. Šis terminalas yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turintis objektas, kuriame kraunami ir saugomi įvairūs naftos produktai, žaliavinė nafta ar naftos chemijos produktai bei užtikrinamas naftos produktų importas į šalį. Be šio objekto, švyturio prieigose yra ir „Klaipėdos naftos“ valdoma suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) paskirstymo stotis.

Klaipėdos švyturys / N. Jankausko/LRT nuotr.

Todėl, pasak D. Čiutos, įvertinant visas šias aplinkybes, visuomeninės veiklos švyturyje ar aplink jį gali kelti grėsmę tiek švyturio lankytojams, tiek ir objektams, šiuo atveju – terminalams. Jis taip pat akcentavo, kad 50 metrų nuo „Klaipėdos naftos“ naftos terminalo teritorijos ribos yra laikoma apsaugos zona, kuri nuolat stebima ir yra reaguojama į šioje zonoje vykdomas neteisėtas ar įtartinas veikas, galinčias kelti grėsmę „Klaipėdos naftos“ naftos terminalo turto ir infrastruktūros saugumui. „Siekiame, kad nacionaliniu lygmeniu sprendžiant švyturio atvėrimo visuomenei klausimą, tokias galimybes įvertintų ir pateiktų visos institucijos, atsakingos už gyventojų ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto saugą, kadangi tai tikrai nėra vien bendrovės požiūrio klausimas“, – aiškino D. Čiuta.