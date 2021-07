Žalimas reakciją į migrantų krizę vadina „parodomąja“: kalbama apie hibridinius karus, bet VGT susirinko tik šiandien

„Viena vertus, kur aš tikrai nemačiau jokios adekvačios reakcijos, kalbama apie hibridinius karus ir agresiją, bet Valstybės gynimo taryba (VGT) susirenka tik šiandien. Ir apskritai neaišku, kokiu tikslu, nes, ko gero, visos tos priemonės arba pradėtos įgyvendinti, arba bus įgyvendintos, nepriklausomai nuo to, kas būtų nutarta“, – sako buvęs Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkas Dainius Žalimas.

Sienos su Baltarusija apsaugai žadama skirti papildomų kariuomenės pajėgų, pagalbą žada Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas siūlo Vyriausybei užtikrinti kompensacijas savivaldybėms, kurios turi išlaikyti migrantus, o Europos Sąjungos vidaus reikalų komisarė kalba, kad dėl neteisėtos migracijos galėtų svarstyti vizų sustabdymą Baltarusijos piliečiams.

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ – krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas ir buvęs KT pirmininkas D. Žalimas.

– Pone Žalimai, šiandien pagaliau sušaukus VGT nutarta stiprinti pajėgas pasienyje. Bet pradėkime nuo to, ar tai, ką dabar patiria Lietuva, yra migrantų krizė, ar hibridinio karo ataka?

D. Žalimas: Migrantų krizė, kuri yra hibridinio pobūdžio grėsmė nacionaliniam saugumui, yra neabejotina. Bet, žinote, kada mes kalbame apie agresiją ir karus, tai man nelabai norėtųsi niveliuoti šitų sąvokų. Aš suprantu hibridinį karą, arba hibridinę agresiją, kada šalia ginkluotos jėgos panaudojimo yra naudojami ir tokie metodai. Ginkluotos jėgos naudojimo mes vis dėlto neturime. Mes nenaudojame ginkluotos gynybos agresijos atžvilgiu. Ir aš nematau čia labai didelio pagrindo svaidytis tokiomis sąvokomis, kurios, tiesą sakant, yra labiau patrauklumo dalykas negu realių atsako priemonių paieška. Dar kartą kartoju: atsako priemonės tikrai niekuo neprimena ginkluotos gynybos nuo agresijos.

– Pone ministre, šiandien sutarta stiprinti pajėgas pasienyje ir pasieniečiams padėti kariuomenės pajėgumais. Ar galite detalizuoti, kaip atrodys ta pagalba?

A. Anušauskas: Labai nedetalizuosiu, kadangi kariuomenės pasitelkimas visada yra ypatingas atvejis. Bet taikos metu civilinės institucijos kariuomenę, tam tikrus jos pajėgumus ekstremalioms situacijoms suvaldyti gali pasitelkti. Mes tiesiog konstatavome, kad esami pajėgumai buvo nemaži: ir logistiniai, ir tvoros tiesėjai, ir krašto apsaugos savanoriai, budintys užkardose. Juos dar reikėtų padidinti, tai ir bus padaryta, ir kiekvieną savaitę tie pajėgumai vis didės. Dabar mes, ko gero, konkrečiai apie tai nekalbėsime, nes reikėtų kalbėti ir apie technines priemones, kurios bus pasitelkiamos, ir apie transportą, kuris bus pasitelkiamas. Yra daugybė dalykų: ne tik žmones, bet ir mano minėtas technines priemones reikės imti iš kariuomenės, nepamirštant, kad pagrindinis uždavinys yra ginti Lietuvą ginkluotos agresijos atveju, būti tinkamai pasirengus ir prieš tas pačias pratybas „Zapad“. Tie uždaviniai į lentyną nepadėti, juos taip pat reikia vykdyti.

– Ar turite galvoje tą vielinę sieną, užtvarą, vadinamąją koncertiną, ar ir kitos priemonės bus teikiamos?

A. Anušauskas: Aš turiu galvoje kitas priemones, kuriomis galime sustiprinti sienos stebėjimą, informavimą apie galimus pažeidimus ir taip toliau, tai yra pasitelkus daugiau pajėgumų su tinkamomis techninėmis priemonėmis sienos saugumas, ko gero, būtų labiau užtikrintas. Aš suprantu, kad Aliaksando Lukašenkos režimui visiškai vienodai šviečia tie tarptautiniai įsipareigojimai, juo labiau kad jų niekada ir nesilaikė. Tačiau šis mūsų atsakas, galimybės panaudoti kariuomenę, iš dalies užtikrinant sienos saugumą, aš manau, yra adekvatus esamai situacijai.

– Pone Žalimai, kalbant apie tarptautinius įsipareigojimus, kai kurie žmonės Lietuvoje nuoširdžiai nesupranta, kodėl Lietuva turi prisiimti atsakomybę ir rūpintis į jos teritoriją nelegaliai patekusiais žmonėmis, ir sako, kodėl gi nepraleidus tų žmonių į jų pasirinktą galutinę migracijos šalį. Paaiškinkite, kodėl.

D. Žalimas: Todėl, kad tai yra tarptautiniai įsipareigojimai ir pagal Pabėgėlių teisės konvenciją, ir pagal Europos Sąjungos teisės aktus. Prieglobsčio prašymus turi priimti ir nagrinėti ta valstybė, į kurią pirmiausia tie žmonės patenka. Lietuva negali taip paprastai atsisakyti tarptautinių įsipareigojimų, čia ne A. Lukašenkos režimas. Nors kartais iš kai kurių svarstomų priemonių, kurios gali būti svarstomos rytoj, man kyla tikrai daug minčių, ar mes nesekame tuo pačiu keliu, patys pamindami, pavyzdžiui, savo Konstituciją, bet čia daugiau iš kitos srities, tai yra iš paties elgesio su šiais užsieniečiais, patenkančiais į Lietuvą.

– Ar turite galvoje siūlomą įstatymo pataisą, kuri sako, kad esant nepaprastajai padėčiai dėl masinio užsieniečių antplūdžio paskelbus ekstremaliąja situaciją gali būti laikinai ribojamos prieglobsčio prašytojų teisės?

D. Žalimas: Taip, būtent, pirmiausia visa tai, nes iš tiesų tai labai niveliuoja nepaprastąją padėtį, kurią gali paskelbti tik Seimas, kaip tautos atstovybė, su ekstremaliąja situacija, kuri iš esmės gali trukti neribotai Vyriausybės sprendimu, ir su priverstiniu jų apgyvendinimu, nepriimant jokių individualių sprendimų. Apskritai masinis užsieniečių apgyvendinimas tam tikrose stovyklose kelia abejonių, bet aš daugiau turėčiau abejonių dėl to, kad iš žmonių praktiškai vien remiantis tuo, kad jie užsieniečiai, vien tik preziumuojant ir nenagrinėjant jų individualių situacijų, kad jie visi neteisėti, kartais ir vadinami hibridinio karo dalyviais, įrankiais, ginklais, bus atimta teisė, kuri labai akivaizdžiai priklauso pagal mūsų Konstituciją, tai yra teisė į apeliaciją.

Apskritai tas jų skundų nagrinėjimas, kuris bus nustatytas, primins veikiau pasityčiojimą, kada pats Migracijos departamentas nagrinėja skundus dėl savo paties sprendimo, ir tada tiktai vieną kartą bus galima kreiptis į teismą. Tai akivaizdžiai neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Ir akivaizdžiau vargu ar galėtų būti.

– Pone ministre, net jeigu būtų įmanoma fizinė siena, kuri visiškai sustabdytų migrantų srautus, kas turbūt sunkiai įsivaizduojama, vis dėlto dalis jų patenka į Lietuvą, galų gale jau dabar yra patekę 20 kartų daugiau negu per visus pernai metus. Savivaldybės irgi susiduria su problemomis, žmonės nesupranta, kas vyksta, nelabai nori priimti tuos migrantus ten, kur jie įkurdinami. Kaip tikimasi spręsti šitą problemą?

A. Anušauskas: Priemonės yra įvardytos ir aš manau, kad tas apgyvendinimas nustatytose vietose, apribojant nelegaliai patekusių asmenų judėjimą pasienyje, yra esamai situacijai proporcinga priemonė. Kito kelio nematyčiau. Kita vertus, jau buvo viešai paminėta, kad prieš keletą metų vyko mokymai, kaip elgtųsi Lietuvos institucijos ir kaip turėtų reaguoti, jeigu būtų didelė humanitarinė krizė kaimynystėje ir dešimtys tūkstančių žmonių paliktų gimtąsias vietas ir plūstelėtų į Lietuvą.

Turiu pasakyti, kad per mokymus viskas atrodė gražiai: buvo savivaldybių įsitraukimas, jų resursų naudojimas ir aktyvus dalyvavimas. Bet kalba buvo apie kaimyninių valstybių piliečius. Kai mes kalbame apie šį nelegalių migrantų srautą, išryškėjo visai kiti dalykai. Ir, be abejonės, siekiant sumažinti įtampą, kuri kyla tai vienoje, tai kitoje vietoje ir yra susijusi su migrantų apgyvendinimu karantino laikotarpiu, tai, be abejonės, valstybės pareiga yra imtis priemonių, kad įtampos būtų kuo mažiau. Taip, tie ribojimai ir apgyvendinimas nustatytose vietose – laikinos priemonės.

Aš visiškai nesutinku, kad migrantų prašymai nebus svarstomi individualiai, jie vis tiek bus svarstomi individualiai. Įstatymų pakeitimai numatys greitesnius svarstymų terminus, tam reikės ir papildomų resursų, ir visa kita, bet individualūs sprendimai bus priimami. 99 proc. iš dabartinio srauto yra ekonominiai migrantai. Tai akivaizdu, bet 1 proc. turi pagrindą prašyti politinio prieglobsčio.

– Turbūt beveik kiekvienas Irako kurdas turėtų pagrindo prašytis prieglobsčio, jeigu taip mėgintume apibendrinti. Bet jūs minėjote pratybas, per kurias viskas atrodė dailiai. Ar kas nors gali paneigti galimybę, kad A. Lukašenkai šaus į galvą atidaryti sienas ir paleisti ir Baltarusijos piliečius laisvai migruoti į Lietuvos teritoriją? Kaip tada Lietuva elgtųsi?

A. Anušauskas: Kas šaus į galvą, sunku pasakyti, bet aš, tiesą sakant, tokią prielaidą gal atmesčiau. Sienų atvėrimas saviems piliečiams, tiesą sakant, reikštų ne visai malonius dalykus pačiam A. Lukašenkai. Jeigu siena atvira iš vienos pusės, tai kas gi tada mums draus atidaryti sieną ir grįžtamąjį ryšį iš savo pusės pačios Baltarusijos piliečiams? Čia, aišku, hipotetinė situacija, bet aš manau, kad tokio žingsnio jis tikrai nesiimtų.

– Pone Žalimai, ar, jūsų manymu, šiuo metu užtenka tų politinių kontaktų, kuriuos stebime pačioje Lietuvoje, – prezidento susitikimai su vietos politikais ir pareigūnais, ar jau reikėtų aktyviausio bendravimo su Europos Sąjungos politikos lyderiais, formuojant bendrą Europos Sąjungos politiką atsakui į tai, su kuo susiduria Lietuva?

D. Žalimas: Jūs pati į tą klausimą tarsi ir atsakėte. Viena vertus, kur aš tikrai nemačiau jokios adekvačios reakcijos, kalbama apie hibridinius karus ir agresiją, bet VGT susirenka tik šiandien. Ir apskritai neaišku, kokiu tikslu, nes, ko gero, visos tos priemonės arba pradėtos įgyvendinti, arba bus įgyvendintos, nepriklausomai nuo to, kas būtų nutarta. Vien tai rodo, kad dažnai ta reakcija yra daugiau parodomojo pobūdžio negu realiai veiksminga.

Bet, aišku, neišvengiamai reikia kontaktų su Europos Sąjungos valstybių vadovais ir su tų valstybių vadovais, iš kurių atvyksta tie užsieniečiai, nes jeigu mes neužtikrinsime, kai bus nepatenkinti prieglobsčio prašymai, bet aš pabrėžiu – jie turi būti svarstomi nepažeidžiant Konstitucijos ir ministras visiškai neatsakė į klausimą, kaip yra su prieglobsčio svarstymo tvarka, kuri, akivaizdu, yra antikonstitucinė.

– Jis sakė, kad bus svarstoma individualiai.

D. Žalimas: Individualiai, bet be teisės į apeliaciją ir tai yra akivaizdus Konstitucijos pažeidimas. Tad kalbėkime taip, kad šituos užsieniečius mes traktuojame kaip antrarūšius asmenis, kuriems konstitucinės garantijos, tai yra teisė į apeliaciją, Lietuvoje negalioja. Kad ir kaip būtų, kai, tarkime, prieglobsčio prašymai bus netenkinti ir teismai priims atitinkamus sprendimus, neišvengiamai reikės turėti deportavimo mechanizmą.

Vargu ar tai įmanoma be bendradarbiavimo su Europos Sąjunga, spaudžiant atitinkamas valstybes, ir be susitarimo su atitinkamoms valstybėmis. Šitas darbas turi būti dirbamas, o ne daug kalbama apie agresiją ir panašius dalykus, nes reikia žmonėms pasakyti realybę: kas pateks į Lietuvos teritoriją, tikrai nebus prievarta iš jos išgrūstas, tikrai bus sudarytos sąlygos pateikti prašymus, atitinkamai prašymai bus nagrinėjami, paskui galbūt gali būti deportacija, jeigu tie prašymai bus nepagrįsti, bet reikia susitaikyti su ta realybe, kad, matyt, dalies deportuoti nepavyks ir reikės galvoti, ką daryti su integracija, pavyzdžiui, ar čia, ar kitose Europos Sąjungos valstybėse.