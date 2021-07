Gandai apie į daugiabutį neva atkeliamus migrantus Klaipėdoje pasitikti piketu, merui teko vėsinti emocijas

Vieno uostamiesčio daugiabučio gyventojai sako turintys patikimos informacijos, kad jų name ketinama apgyvendinti šiuo metu į Lietuvą gausiai traukiančius neteisėtus migrantus. Žmonės baiminasi tokios kaimynystės ir to, kad bus drumsčiama ramybė. Šiomis dienomis žmonės susirinko į protestą, kur tikėjosi išvysti ir miesto valdžios atstovus, taip pat sužinoti tikruosius miesto planus, tačiau susitikti su gyventojais niekas iš miesto vadovų neatvyko. Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas tvirtina, kad kol kas jokie sprendimai nėra priimti, tad ir žmonėms nerimauti nereikėtų.

Nidos gatvės 76-ajame name įsikūrę klaipėdiečiai sunerimo šiomis dienomis išgirdę, esą šiame daugiabutyje ketinama apgyvendinti į Lietuvą atkeliaujančius neteisėtus migrantus.

„Iš patikimų šaltinių vakar buvo gautas skambutis, kad ketinama čia apgyvendinti pabėgėlius. Sureagavome labai greitai ir, kiek domėjausi šia informacija, kol kas atsakymų negavau. Tačiau, kaip galima suprasti iš kalbos, taip yra ir jie ruošia patvirtinimą. Mes išsigandome ir reikia užbėgti tam už akių“, – sakė minėto daugiabučio namo bendrijos „Laivas“ pirmininkė Virginija Kazlauskienė.

Virginija Kazlauskienė / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Trečiadienio vakarą Nidos gatvės 76-ajame name ir gretimuose namuose gyvenantys žmonės susirinko į protesto akciją. Tos pačios dienos rytą Klaipėdos merui V. Grubliauskui buvo išsiųstas gyventojų nepritarimą reiškiantis kreipimasis.

Protesto metu gyventojai rinko parašus, juos ketinta perduoti uostamiesčio valdžiai, Teisingumo ministerijai, tačiau neatmetama galimybė kreiptis ir į aukščiausius šalies vadovus.

Nidos g. 76 namo gyventojų protestas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Apgyvendinti galėtų ir 200 migrantų

Namo bendrijos pirmininkės teigimu, name yra laisvų erdvių, kurios miesto valdžiai gali pasirodyti tinkamos neteisėtiems migrantams apgyvendinti, maitinimo paslaugoms organizuoti, mat šiame name anksčiau gyveno vienos švietimo įstaigos mokiniai.

„Yra mokyklos valgykla, mokyklos pirmas ir antras aukštai. Bet antrame aukšte, tame pačiame aukšte, kaip ir buvo mokyklos mokiniai, gyvena ir gyventojai. Ten yra butų ir jie susitinka. Kaip aptvers? Neaišku. Be to, yra langai. Pro langą iš bendrabučio galima patekti į pirmos laiptinės gyventojų teritoriją. Galima ir ant valgyklos užlipti pro langus. Netinka viename kieme, viename name. Mes tikrai nesutinkame“, – dėstė V. Kazlauskienė.

Nidos g. 76 namo gyventojų protestas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Pašnekovės teigimu, tame pačiame aukšte, kur, gyventojų žiniomis, galėtų būti apgyvendinti migrantai, gyvena 57 namo gyventojų šeimos, o migrantams galinčių tikti kambarių iš viso name yra 50–60.

„Išeitų apie 150. Žiūrint, kaip jie sutalpintų, gali būti ir 200, nes kambariai dideli – po 18 kv. m“, – kiek maždaug name galėtų tilpti migrantų, skaičiavo namo bendrijos pirmininkė V. Kazlauskienė.

Nidos g. 76 namo gyventojų protestas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Žmonės baiminasi dėl savo saugumo ir ramybės

Į protestą atėję žmonės aiškino bijantys dėl vaikų, savo pačių ir turto saugumo, ramaus gyvenimo.

„Ramu tikrai nebus. Čia vaikai, aplink vaikų darželiai, labai daug jaunų šeimų. Vakarais bijosime išeiti iš namų“, – sakė Nidos gatvės 76-ojo namo gyventoja Liudmila Truš.

Liudmila Truš / R. Rumšienės/LRT nuotr

Klaipėdietė Sandra tvirtino, kad sužinojusi naujieną nuoširdžiai sunerimo. Moteris kelia klausimą, kaip pavyktų užtikrinti, kad naujakurių iš svetur ir vietinių keliai nesusikirstų ir vieni nepatektų pas kitus.

„Kaip jie žada užtikrinti saugumą? Ar tvoras statys? Juk yra įėjimai. Aukštis čia tik 1,5 metro, juk jie gali naktį iššokti. Nei grotų čia nėra, nieko. Aš asmeniškai nenoriu“, – klausimus kėlė Sandra.

Nidos g. 76 namo gyventojų protestas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Kita tame pačiame name gyvenanti klaipėdietė Sandra sakė, kad jeigu aukštu žemiau, nei pati yra įsikūrusi su šeima, būtų apgyvendinti neteisėti migrantai, jaustųsi nejaukiai.

„Kažkaip nesinori. Turime savo bendriją, tad nesinori svetimų žmonių. Čia ramu. Mes visi draugiški, susigyvenę, tai kitų žmonių nenorime“, – aiškino Sandra.

Sandra / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Gyventojas Laisvydas akcentavo galimą COVID-19 ir jos atmainų grėsmę.

„Yra daug vyresnio amžiaus žmonių. Dabar siaučia COVID-19. Jeigu jie užkrės žmogų ir jis mirs, kas atsakys?“ – klausė Laisvydas.

Laisvydas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Kaimyniniame name gyvenantis Darius teigė, kad net ir negyvenant šiame name miesto valdžios planai, kuriuos esant įtaria gyventojai, neatrodo priimtini.

„Kiek girdėjau, perkels juos čia 10 dienų karantinui, bet gal galima kitur kelti. Kareivines tegu atlaisvina. Suprantu, jie gyvenimo nuskriausti žmonės, bet valstybė galėtų kur nors kitur surasti jiems vietos. Yra daug Lietuvoje tų vietų, galima palapinių miestelius daryti. Dabar vasara, galima tokius dalykus daryti. Klaipėda – didelė, link Palangos pusės galima, kur mažiau žmonių gyvena. Yra bendrabučių, sporto salių. Aišku, padaugės policijos, greičiausiai ir kareivių. Tokie vaizdai pro langą… Ramybės nebeliks“, – dėstė Darius.

Darius / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Gyventojai beda pirštu ir į Jūros gatvės 1-ąjį pastatą, kur anksčiau buvo Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

„Ten yra ir tvoros, ir vadinamieji kambariai. Prašom, tegul jie ten gyvena. Ir policijos ten turės, ir saugos“, – aiškino L. Truš.

Grubliauskas: tai yra jokiais faktais nepagrįsti nuogąstavimai

Žmones nustebino ir dar daugiau nerimo sukėlė tai, ką jie išgirdo iš Klaipėdos mero sekretorės, kai bandė susisiekti su pačiu miesto vadovu.

„Mums pasakė: iš kur pas jus ta konfidenciali informacija? Tai čia yra teisybė, jeigu taip sako. Viskas daroma slaptai“, – dėstė namo gyventoja L. Truš.

Nidos g. 76 namo gyventojų protestas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Vis dėlto Klaipėdos meras V. Grubliauskas tvirtina, kad kol kas žmonėms baimintis nėra ko – jokie oficialūs sprendimai nėra priimti ir konkrečios vietos, kur galėtų būti apgyvendinti neteisėti migrantai, nėra svarstomos.

V. Grubliauskas teigė dar nematęs gyventojų kreipimosi, tačiau apie jį girdėjęs.

„Visų pirma tai yra jokiais faktais ar sprendimais nepagrįsti nuogąstavimai, kita vertus, tai reikėtų vertinti kaip tam tikrą indikaciją, kiek žmonės įaudrinti šios situacijos ir kaip jautriai į visa tai žiūri. Bet kalbėti apie konkrečius adresus jau šiandien aš tikrai nesiryžčiau ir jokių planų, labai tiksliai pririštų prie adreso, tikrai nėra“, – tikino Klaipėdos meras.

Vytautas Grubliauskas / BNS nuotr.

Vis dėlto Klaipėdos meras pripažino, kad tam tikri galimi migrantų apgyvendinimo variantai buvo svarstomi, tačiau pirmiausia buvo vertinamos savivaldybės turimos patalpos, siekiant sukelti kuo mažiau aistrų ir įtampos. Vis dėlto kol nėra tiksliai žinoma, kiek uostamiesčiui migrantų tektų priimti, apie galimus pasirinkimo variantus kalbėti neskubama.

Nidos g. 76 namo gyventojų protestas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Meras teigia nedalyvavęs, nes apie protestą nežinojo

Trečiadienio vakarą prie Nidos gatvės 76-ojo namo susirinkę žmonės tikėjosi sulaukti mero ar kitų miesto valdžios atstovų ir išgirsti atsakymus į rūpimus klausimus, tačiau nei meras ar jo pavaduotojai, nei savivaldybės administracijos atstovai pasikalbėti neatvyko.

„Atvirai pasakysiu: aš tikrai nieko nežinojau apie tą mitingą ir išgirdau apie jį jau po to, kai jis įvyko. Kitas dalykas, jau ne kartą buvo pasakyta, kad tikrai nėra svarstomi konkretūs namai, pastatai ar pastatų kompleksas kaip preliminari ar tikėtina vieta. Jeigu žmonės patys iš kažkur nugirdę ar kažkam paskambinus daro išvadą, kad taip ir bus, sudėtinga tokią situaciją komentuoti“, – aiškino V. Grubliauskas.

Nidos g. 76 namo gyventojų protestas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Meras tvirtino: jeigu ateityje ir bus priimami tokie sprendimai, kokius dabar įtaria vieno Klaipėdos daugiabučio gyventojai, didžiausias prioritetas bus skiriamas miestiečių saugumui.

„Neturi sumažėti saugumo lygmuo, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje tai būtų ir kiek žmonių prireiktų apgyvendinti“, – sakė V. Grubliauskas.

Mero teigimu, šioje situacijoje turėtų būti priimami kuo mažiau nereikalingų aistrų ir priešiškumo keliantys sprendimai.

„Nepaisant viso to, kur tai būtų, manau, tam tikro valstybiškumo, valstybinio požiūrio į šitą klausimą, problemą valstybėje reikėtų mums visiems“, – sakė V. Grubliauskas.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 1,5 tūkst. neteisėtų migrantų

Lietuvos pareigūnai teigia, jog Minsko režimas prisideda prie neteisėtos migracijos per Baltarusiją į Lietuvą.

Lyginant su priešpandeminiu laikotarpiu, neteisėtai sieną iš Baltarusijos pereinančių žmonių skaičius yra smarkiai išaugęs.

2020 m. dėl COVID-19 pandemijos trečdaliu sumažėjo neteisėtos migracijos srautas į Lietuvą.

Pasienyje su Baltarusija sulaikyti dar 58 migrantai / VSAT nuotr.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 1,5 tūkst. neteisėtų migrantų – šis skaičius yra daugiau kaip aštuoniolika kartų didesnis nei buvo per visus 2020 metus. Tarp jų – daugiausia Irako, Kongo, Kamerūno, Gvinėjos ir Irano piliečių.

Didžioji dalis šiuo metu atvykstančių neteisėtų migrantų yra iš Irako, kur tęsiasi ginkluotas konfliktas, bei politinė ir ekonominė krizė.

Dėl smarkiai išaugusio migrantų srauto Vyriausybė praėjusią savaitę valstybės mastu paskelbė ekstremaliąją situaciją.