Migracijai suvaldyti savivaldybės pasigenda aiškaus valdžios plano: kokia yra prognozė ir planai?

Vyriausybė nusprendė, kad dorojantis su migrantų krize Baltarusijos pasienyje į pagalbą pasieniečiams bus siunčiamos kariuomenės pajėgos. Taip pat bus pradėtos ir papildomo fizinio barjero, skiriančio Lietuvą ir Baltarusiją, statybos.

„Nuo vakar ryto iki šios dienos buvo sulaikyti 53 neteisėti migrantai“, – sako Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.

VSAT pastebi, kad ties Ignalina ir Varėna sieną dažniausiai kerta Irako piliečiai – tarp jų daug šeimų su mažais vaikais.

„Jie reaguoja truputėlį ramiau, ten kažkokių nepasitenkinimo atvejų, jau nekalbant apie pasipriešinimą, tikrai nepasitaiko“, – teigia G. Mišutis.

VSAT pareigūnai dirba pasienyje su Baltarusija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Daugiausiai migrantų vis dar sulaikoma ties Druskininkais. Ir praėjusia parą – beveik pusė. Ten iki šiol dominavo žmonės iš Afrikos.

„Ši kategorija yra truputėlį neramesnė, kartais net agresyvesnė, turinti daugiau visokių priekaištų pasieniečiams“, – nurodo Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas.

Tačiau šie srautai nuolat keičiasi ir Vidaus reikalų ministerija viliasi, jog padėtis stabilizuojasi.

„Sustojo, bent jau kiek turime informacijos, piliečiai iš Afrikos šalių ir vėl srautas grįžo įprastinis – Irakas“, – aiškina vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

Vyriausybė nutarė stiprinti pasienio apsaugą.

„Į pagalbą pasienio tarnyboms bus pasitelkiamos kariuomenės pajėgos“, – trečiadienį paskelbė premjerė Ingrida Šimonytė.

Ingrida Šimonytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taip pat pasienyje su Baltarusija imsis plėsti barjerą.

„Tikrai neina kalba apie kažkokią mūro sieną ar kažkokią geležinę sieną, kalbame apie koncertinos tipo užtvarą, tokią, kokią naudoja kariuomenė savo tikslais“, – paaiškino ministrė pirmininkė.

Vyriausybė iš savivaldybių iki trečiadienio tikėjosi atsakymų, kiek šios gali apgyvendinti migrantų dešimties dienų izoliacijos laikotarpiui. Bet dauguma savivaldybių nusiteikusios skeptiškai.

„Ar čia tik 10 dienų laikotarpis, tik saviizoliacijos laikotarpis, kur pasitelkiamos savivaldybės, ar tai neribotas laikotarpis, kai 10 dienų gali tapti dešimtimis ar šimtais dienų?“ – klausia Savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

Mindaugas Sinkevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Jeigu klaustumėt, ar tikiu, kad 10 dienų užteks, tai mano atsakymas yra ne“, – mano Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Į Vidaus reikalų ministerijos prašymą teigiamai atsakė vos penkios pasienio savivaldybės.

„Mums labiausiai savivaldybių pagalbos reikia būtent izoliacijos metu. O vėliau jau tikrai jie būtų perkeliami į kompaktiškas sulaikymo vietas“, – tvirtina I. Šimonytė.

Bet šių vietų tebeieškoma.

„Čia jau mano klausimas centrinei valdžiai: o kokia yra prognozė ir planai? labai norėtųsi, kad tie šimtai, šimtas ar kiek per dieną ateina, kad tai būtų ir pabaiga“, – nurodo R. Šimašius.

Remigijus Šimašius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vyriausybė taip pat teiks Seimui pataisas, kad migrantų prieglobsčio prašymai būtų nagrinėjami sparčiau. Kitą savaitę planuojama neeilinė Seimo sesija.

Pusantro tūkstančio Lietuvoje migrantų šiemet – tai septyniolika kartų daugiau nei pernai.

„Tačiau žiūrint Europos mastu – kai 2020 mes turėjome virš 400, 2019 m. – daugiau nei 600 000, tai mes negalime vadinti, kad ši nauja kryptis – jau atsivėrę vartai“, – tikina Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro vadovas Eitvydas Bingelis.

Neteisėti migrantai / VSAT nuotr.

Didžiausia neteisėtos migracijos į Europos Sąjungą kryptis ir šiemet išlieka Viduržemio jūros perplaukimas iš Afrikos į Pietų Italiją. Šiemet šiuo keliu pasinaudojo per 15 tūkst. migrantų.

Pagal sulaikytų migrantų skaičių nedaug atsilieka kelias per Vakarų Balkanų valstybes. Šiemet ten – per 14 tūkst. migrantų. Trečioji kryptis yra iš Turkijos į Graikiją, kur – per 6 tūkst. migrantų. Ketvirtoji yra iš Afrikos į Ispaniją, kur vyksta beveik 5 tūkst. šiemet.

Ir naujausias penktasis, šiuo metu mažiausiai aktyvus kelias yra iš Baltarusijos į Lietuvą – 1,5 tūkst. migrantų.