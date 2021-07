Savivaldybių merai piktinasi neaiškia situacija dėl neteisėtų migrantų: kas apmokės išlaidas ir kiek teks jų priimti

Vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei paprašius savivaldybių priimti migrantų, jos ieško vietų. Ministrė aiškina, kad patalpų reikia tik izoliacijos laikotarpiui, 10 dienų, po to jie bus perkelti į palapinių miestelį. Merai teigia, kad trūksta aiškumo, kiek migrantų reikia priimti, kas apmokės už neteisėtai sieną kirtusių žmonių apgyvendinimą ir maitinimą.

Druskininkų gyventojas vaizdo kameros įraše užfiksavo, kaip apie pusę dviejų nakties prie jo namų pasirodė 4 asmenys, aiškinę esantys iš Vakarų Afrikos.

„Paklausiau, koks tikslas, sakė – į Prancūziją, ten turi giminių, draugų. Paklausiau, kaip atsidūrė Baltarusijoje, jie sakė, kad studijavo“, – LRT TELEVIZIJAI pasakoja Druskininkų gyventojas Saulius Adomavičius.

Kaip čia atvyko, migrantai nepaaiškino, klausė, kaip nuvykti į Lenkiją ir Vokietiją. Tačiau neprieštaravo, kai druskininkietis iškvietė pasieniečius. Iš pastarąją parą sulaikytų 134 migrantų, dauguma – būtent ties Druskininkais.

Vidaus reikalų ministrės prašymas savivaldybėms – iki trečiadienio surasti, kur gali priglausti migrantus izoliacijos laikotarpiui (10 dienų) Po to jie bus perkelti į dar šią savaitę planuojamą pastatyti palapinių miestelį.

„Šiuo metu dar tikslinama vieta, renkamasi pagal tai, kad yra tam tikri dalykai, susiję su vandeniu, elektra, kad būtų paprasčiau. Bet tikrai negalvojame apie kažkokias labai komfortiškas sąlygas“, – tikina A. Bilotaitė.

Agnė Bilotaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

70 migrantų mokykloje priėmę Lazdijai aiškina daugiau vietos neturintys.

„Patalpos, kurios daugiau mažiau būtų tinkamos apgyvendinti, šiuo metu naudojamos pagal paskirtį, o kiti pastatai, kurie nenaudojami, reikalauja investicijų, net nėra elementarių sąlygų“, – LRT TELEVIZIJAI sako Lazdijų merė Ausma Miškinienė.

Ausma Miškinienė / E. Genio / LRT nuotr.

Merai piktinasi: neteisėtai sieną kirtę migrantai neturėtų būti vien jų galvos skausmas.

„Mums trūksta aiškumo apie žemiškus dalykus. Jei rankų miškas nepakils, kaip bus skirstoma, kur jie bus? Jei savivaldybė maitina, kas mokės, ar reikės apsaugos ir kas už ją sumokės“, – pastebi Savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

Tokie patys klausimai kylą ir Akmenės merui Vitalijui Mitrofanovui.

„Kiek juos laikysime, kokios atsakomybės, kas saugos, kas maitins. Šiandien tik paklausti, kiek turite vietų, manyčiau nekorektiškas klausimas iš viso regioninėms savivaldybė“, – tikina jis.

Vilniaus meras Remigijus Šimašius žada migrantų priimti.

„Komforto sąlygų pažadėti negaliu, bet humanitarinės sąlygos bus išpildytos“, – žadėjo R. Šimašius.

Remigijus Šimašius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Irakietis Rebazas Rašidas į Lietuvą atvyko prieš 5 metus. Pats pusmetį gyveno Pabradėje, jam prieglobstis suteiktas. Dabar vyras įkūręs restoraną, dirba ir vertėju Užsieniečių registracijos centre. Anot R. Rašido, migrantai neteisėtai juos vežusiems asmenims mokėjo 13–18 tūkst. eurų, už tai jiems žadėtas geras gyvenimas Vakarų Europoje. Jie buvo apgauti.

„Meluoja, kad tik 10 dienų bus karantine, paskui bus automobiliu vežami į Vokietiją, bet be paso reikia 3 mėnesius laukti iš Migracijos departamento. Dabar gyvena palapinėj, galvojo, kad čia bus viešbučiai 5 žvaigždučių“, – sako irakietis vertėjas.

Ministerijos skaičiavimais, iš Pabradės pasišalino 31 migrantas. Dalis sulaikyti Lenkijoje ir gražinti į Lietuvą. A. Bilotaitė aiškina, kad bus bandoma atvykėlius kuo greičiau grąžinti į kilmės šalis.

„Spartinam migracijos procedūras – maksimaliai per 10 dienų prieglobsčio prašymai, grąžinimo procedūros, dirbama su kitomis valstybėmis, su kilmės šalimis, kad jie būtų grąžinti į kilmės šalis“, – tikina ministrė.

Migrantai / VSAT nuotr.

Bet ne viskas taip paprasta – dauguma migrantų atvyksta be dokumentų, todėl užtrunka atpažinimo procedūros, be to, su daugeliu šalių, iš kur jie atvykę, Lietuva dar neturi ekstradicijos sutarčių. Migracijos departamentas gavo 800 prieglobsčio prašymų, pusė nagrinėjami skubos tvarka. Iš 86 apsvarstytų prieglobsčio negavo nė vienas migrantas.

„Neslepia, atvirai sako, kad namuose sunku, reikia arba daug dirbti, arba darbo nėra, nepatinka gyventi, o Europoj patinka gyventi“, – pasakoja Migracijos departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė.

Išnagrinėti atvykėlių prieglobsčio prašymą užtrunka tris savaites. Migracijos departamentas didina etatų skaičių, kad tai vyktų greičiau, bet kol kas dėl gausos prašymai eilės lauks stalčiuje. Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikyta daugiau nei 1200 neteisėtai si