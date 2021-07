Jautri dukrą su negalia auginančios mamos žinutė: tapau klipata, o klipatų gelbėjimas – pačių klipatų reikalas

„Klipata tapau ir aš, o klipatų gelbėjimas – pačių klipatų reikalas“, – taip apie paslaugų trūkumą atsiliepia Negalios organizacijų forumo vadovė Henrika Varnienė, turinti dukrą su negalia. H. Varnienės dukra Aušra šiais metais pabaigė mokyklą, o kartu su mokyklos baigimu pasibaigė ir teikiamos paslaugos. Šiai dienai Aušros mama ruošėsi iš anksto – dar prieš metus užsirašė pas psichologą.

„Laukiau šitos baisios dienos, kada Aušra pabaigs mokyklą. Tai reiškia, kad man atėjo galas. Tai reiškia, kad mes abi su Aušra priėjome „liepto galą“, kad ir kaip spardėmės, kad ir kaip stengėmės, kad ir kaip siekėme pokyčių sistemoje, bet netgi ir mes abi priėjome „liepto galą“. Tai baisi diena. Kažkuo man ši diena primena „Dievų mišką”, kai pradedi juoktis iš savo klipatumo“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo H. Varnienė.

Anot jos, vaikas su negalia staiga tapo suaugusiuoju, tačiau realios pagalbos nenusimato bent dešimčiai metų į priekį. Su tokia situacija, kai nelieka pagalbos, susiduria ir kitos šeimos – H. Varnienė LRT.lt portalui pasakoja, kad yra ir tokių situacijų, kai elementarių paslaugų šeimos laukia kelerius metus. Taip prarandama galimybė dirbti, tėvai iškrenta iš darbo rinkos.

„Taigi ruoškis, klipata, bent jau psichologiškai“, – feisbuke ironizuoja Negalios organizacijų forumo vadovė.

Vilniaus miesto savivaldybė tvirtina, kad laisvų vietų įvairiose globos įstaigose yra. Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, socialinių paslaugų namuose laukia 516 žmonių.

Ruošėsi iš anksto

Tam, kad dukra baigs mokyklą, H. Varnienė taip pat ruošėsi iš anksto – prieš kelis mėnesius kreipėsi į seniūniją, tačiau, rašo ji, „seniūnijos reikalavimai verti psichiatro konsultacijos“.

„Kai ateini su klausimu, kur dukra gali gauti užimtumą dienos metu, kai ji baigs mokyklą, atsakymo nebus, nes užimtumo niekas net ir neteikia. Apie kokį darbinį užimtumą seniūnijos darbuotoja tik gūsčioja pečiais: „Mes juk tik teisės aktus įgyvendiname. Jūs pasidomėkite dienos centrais, kur vietų yra“, – pasakoja Aušros mama.

Henrika Varnienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jos teigimu, taip pat nekalbama apie tai, koks užimtumas žmogui būtų geresnis: „Kalbam tik apie eilę tokių pat klipatų toje pačioje situacijoje be jokios galimybės rinktis. „Penki gie” – ne klipatoms“, – rašo H. Varnienė.

Negalios organizacijų forumo vadovė pažymi, kad kitose šalyse teikiama globa, užimtumas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, o viskas, kas buvo pasiūlyta Lietuvoje, – pensionatas. Vis dėlto pensionate nebūtų užtikrinami dukros poreikiai, čia – kaip ligoninė, kur su vaikais niekas nesicackins, apgailestauja pašnekovė.

Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad, norint gauti paslaugas, reikalaujamas mokyklos baigimo pažymėjimas, tačiau jis bus gaminamas dar kelias savaites.

„Bet juk galima buvo pagaminti prieš pusmetį, juk tokie vaikai nelaiko nei egzaminų, nei papildomų seminarų nelanko. Ir visa ši situacija – tik eilinis biurokratinis absurdas. Tiesa, iš seniūnijos man net skambino, ragino, kad parašyčiau prašymą atidėti svarstymą kol bus „iškeptas” mokyklos baigimo pažymėjimas.

Negalia / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bet ką reiškia toks prašymas, jeigu abu tėvai yra dirbantys ir čia ne atostogų Karibuose klausimas, o galimybė dirbti? (...) Klipatų gelbėjimas – pačių klipatų reikalas. (...) Savivaldybė oficialiai atrašo, kad „pastato” mano Aušrą į kokią tai mistinę eilę ir siūlo gyvai eilę stebėti.

Mes čia donoro širdies laukiam ar kaip? Kada konkrečiai eilė baigsis? Kai kas nors iš klipatėlių numirs ar kurį nesusipratėlį praris „sparčiai besivystančio” miesto dujų kamera?“ – kritikuoja H. Varnienė.

Pasak jos, gavus mokyklos baigimo pažymėjimą, dienos centro paslauga būtų prieinama nuo rugsėjo. Ką daryti iki tol – nežinia.

Henrika Varnienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Stengiuosi kažkaip dirbti, bet ta įtampa, kai turi į kompiuterį žiūrėti, būti susikaupusi ir stebėti, kad ko nors neišverstų, nepadarytų... Tai yra beprotybė, žiaurus stresas, nes ta įtampa auga“, – LRT.lt pasakoja H. Varnienė.

Aušros mama LRT.lt atvirauja, kad dėl dukros priežiūros kenčia ir sveikata, o, kai dukra liks namuose, tai dar labiau suintensyvės. O sunkumų kyla ir tais atvejais, jei dukra susirgtų. Kai ji nebelanko mokyklos, tėvai ligos atveju negalėtų gauti nedarbingumo.

Situaciją vadina biurokratizacija

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė portalui LRT.lt komentuoja, kad, vaikui su negalia pabaigus mokyklą, jam atsiveria keli keliai – dienos centrai, ilgalaikė globa arba socialinės dirbtuvės.

Nors nėra taip, kad nėra jokių paslaugų, išskiria M. Ošmianskienė, jų trūkumas jaučiasi. Pavyzdžiui, paslaugos į namus yra pakankamai brangios, jų trūksta, o didžiausia problematika – dėl užimtumo.

Vis dėlto parlamentarė tvirtina, kad situacija priklauso ir nuo savivaldybių bei jų socialinių skyrių, kurie ir sprendžia, kokias paslaugas teikti, o kokių – ne.

Monika Ošmianskienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kalbėdama apie situaciją, kai, norint patekti į dienos centrą, reikia pateikti mokyklos baigimo pažymėjimą, M. Ošmianskienė priduria: „Tai yra vienareikšmiškai biurokratizacija, kurią reikia peržiūrėti“.

Anot jos, su panašiais atvejais susiduriama ir norint gauti slaugos paslaugą. Komisijos pirmininkė pasakoja apie atvejį, kai žmogus su negalia gulėjo ligoninėje, o jo artimieji jį norėjo slaugyti namuose. Tačiau tol, kol jo neišrašė iš ligoninės, šeima negalėjo susitvarkyti slaugos namuose paslaugos.

„Kol neišrašys iš ligoninės, tol negali tvarkyti. Tai kaip tu pasiųsi žmogų namo, jei nesi susitvarkęs? Valstybėje šios problemos yra, jas reikia iškelti, apie jas kalbėti, pakeisti. Reikės kelti šį klausimą, kad procesas būtų sutvarkytas“, – teigia M. Ošmianskienė.

Socialinių paslaugų namuose laukia 516 žmonių

Kaip portalą LRT.lt informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos skyrius, „jokie socialines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai neapriboja galimybių gauti socialines paslaugas vaikui ar suaugusiam asmeniui su negalia priklausomai nuo to, ar jis lanko specialiąją mokyklą, ar yra ją pabaigęs, ar turi baigimo pažymėjimą, ar ne“.

Anot ministerijos, šeimoms, kurių vaikai su negalia pabaigia mokyklą, gali būti teikiamos tokios pat socialinės paslaugos, kaip ir kitoms šeimoms, auginančioms, prižiūrinčioms ar slaugančioms neįgalius asmenis.

Tarp tokių paslaugų – pagalba į namus, dienos socialinė globa šeimos namuose (2–10 val. per parą iki 7 kartų per savaitę) ar dienos centre (nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę), gali būti teikiama ir trumpalaikė socialinė globa (kai asmuo dienos centre lieka nakvoti iki 5 parų per savaitę).

Slauga / AP nuotr.

Anot ministerijos, trumpalaikė socialinė globa gali būti teikiama įstaigoje (pavyzdžiui, globos namuose ar grupinio gyvenimo namuose ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėn. per metus), siūloma ilgalaikė socialinė globa (24 val. per parą socialinės globos įstaigose daugiau nei 6 mėn. per metus, pavyzdžiui, socialinės globos namuose, grupinio gyvenimo namuose).

Nuolatinės priežiūros reikalaujančių suaugusių žmonių su negalia artimieji, norėdami pailsėti nuo artimojo nuolatinės priežiūros, gali gauti laikino atokvėpio paslaugas, bendra laikino atokvėpio paslaugos trukmė iki 720 valandų per metus, teigia ministerija.

Vis dėlto norint gauti šias paslaugas tenka laukti. Pavyzdžiui, informuoja ministerija, 2021 metų vasario 1 d. savivaldybių duomenimis, gauti socialines paslaugas namuose laukė 516 žmonių, 221 žmogus laukė dienos socialinės globos į namus, 295 – pagalbos į namus. Dar 88 asmenys laukė dienos centre teikiamų paslaugų.

Situacija Vilniuje

Pasak Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus patarėjos Nadeždos Buinickienės, suaugusiems asmenims su negalia gali būti teikiamos dienos globos paslaugos dienos centre arba namuose, trumpalaikė socialinė globa, ilgalaikė socialinė globa ir socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje.

„Šios paslaugos skiriasi savo intensyvumu ir pobūdžiu, kuriam įtakos daro asmens socialinis ir fizinis savarankiškumas, negalios sunkumas“, – portalui LRT.lt sako N. Buinickienė.

Ji pasakoja, kad viena iš paslaugų, teikiamų suaugusiems asmenims su negalia dienos metu, yra dienos socialinė globa.

„Ši paslauga – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos dienos centruose.

Slauga / AP nuotr.

Į dienos centrus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis. Teikiančias dienos socialinę globą socialinės globos įstaigas pasirenka pats socialinės globos gavėjas“, – teigia N. Buinickienė.

Anot jos, Vilniuje dienos socialinės globos paslaugas teikia 8 įstaigos. Šiuo metu Markučių dienos veiklos centre eilėje laukia vienas žmogus, centre „Vilties akimirka“ yra 2 laisvos vietos, dienos centre „Mes esame“ – 3 laisvos vietos. Viena laisva vieta taip yra Pal. J. Matulaičio socialiniame centre.

Dienos centre „Šviesa“ eilėje laukia vienas žmogus, Vilniaus Lakštingalos namuose šiuo metu vietų nėra, tačiau nėra ir laukiančiųjų. 14 žmonių laukia eilėje, norėdami patekti į Vilniaus „Vilties“ specialiąją mokyklą-daugiafunkcinį centrą, tačiau 10 laisvų vietų yra Vilniaus Verkių specialiojoje mokykloje daugiafunkciniame centre.