Surplys apie Pavilionį: turime situaciją, kai vienas vykdo užsienio politiką ir kiti arba nespėja, arba apšaukiami trolių įrankiais

„Žygimantas, kuris yra tikrai aukštas Lietuvos Respublikos pareigūnas, dėl savo nevisiškai galbūt korektiškos veiklos kaip pirmininkas, pabrėžiu dar kartą, buvo išteisintas pasinaudojant ta Kremliaus trolių ataka, kuri ką tik įvykusi“, – apie Žygimanto Pavilionio išsaugotą postą Užsienio reikalų komitete sako jo ir opozicinių „valstiečių“ frakcijos narys Giedrius Surplys. Jo nuomone, antradienio balsavimas turėjo vykti dėl „kelių mėnesių Ž. Pavilionio veiklos, kuri skaldo užsienio politikos bendruomenę“, tačiau dėmesys esą krypo į Rusijos trolių ataką.

Seimas antradienį balsavo dėl Ž. Pavilionio atstatydinimo iš Užsienio reikalų komiteto pirmininko pareigų. Valdantiesiems nedalyvavus balsavime Ž. Pavilionis išsaugojo pareigas. Opozicija žada boikotuoti komiteto posėdžius, valdantieji grasina juos už tai bausti. Kaip atrodys įtakingo Užsienio reikalų komiteto darbas esant tokiai įtampai? „Dienos temoje“ – pokalbis apie tai.

– Pone Pavilioni, jūs šį balsavimą pavadinote Kremliaus provokacija. Giedrius Surplys yra provokatorius?

Ž. Pavilionis: Aš niekada nevertinu kritiškai, aš manau, kad galbūt tai patirties stoka. Aš šitą darbą dirbu apie tris dešimtmečius, ne vienąkart buvau puolamas ir derybų laikais, kai kai kurie Giedriaus bendrapartiečiai bandė nekontroliuojamus koridorius į Kaliningradą nutiesti, ir kai kartu su amžinąjį atilsį L. Kaczynskiu stabdėme Putiną, kai dar niekas nemanė, kad jis toks blogas, kai V. Putinas veržėsi į Gruziją. Dėl Astravo kampanijos visai neseniai, praeitais metais, patyrėme tokį puolimą. Tiesą pasakius, tam ir atėjau į politiką, kad tą savo patirtį perduočiau kolegoms. Ir aš labai tikiuosi, kad Giedrius perskaitys tą knygutę, kurią kaip Seimo nariui šiandien įteikiau apie Putino trolius, kur aprašytos įvairios kampanijos, taip pat ir prieš amžinąjį atilsį R. Jušką – prieš jį buvo surengtos 5 tokios kampanijos, paskutinė baigėsi tikrai labai liūdnai.

Savo ruožtu padėkojau opozicijos atstovams, kad surengė tam tikrą pamokomąją sesiją. Mes visi pasimokėme, nes tik ką jų pačių lyderis, opozicijos lyderis birželio 19-ąją buvo panašiai atakuotas. Mes visi išreiškėme solidarumą nekomentuodami ir tuo parodydami tam tikrą moralinį pavyzdį, kaip reikia reaguoti, net jeigu puolami politiniai oponentai.

– Pone Surply, ar jūs pasidavėte Kremliaus provokacijai ir surengėte, kaip sako Ž. Pavilionis, šį politinį spektaklį?

G. Surplys: Aš gal nuo skaičių pradėsiu. 57 Seimo nariai šiandien savo balsais pareiškė, kad Ž. Pavilionis negalėtų užimti Užsienio reikalų komiteto pirmininko posto. Ir mano asmeninė pozicija, kaip šešėlinio užsienio reikalų ministro, kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nario, kuris dirbo Užsienio reikalų komitete, yra ta, kad šiandienos balsavimas buvo ne dėl trolių atakos.

Tai buvo dėl kelių mėnesių Ž. Pavilionio veiklos, kuri skaldo užsienio politikos bendruomenę ir kelia klausimų dėl Lietuvos ilgalaikio, užtarnauto prestižo užsienio politikoje. Yra ne vienas įžeidus pareiškimas apie Lietuvos Respublikos prezidentą, jo kompetenciją, gebėjimus, viešai prieinamas Lietuvos spaudoje. Yra užsipuolami akademinės bendruomenės nariai, kurie drįsta paklausti, ar tikrai mes vykdome gerą, rezultatyvią politiką Rytų kaimynystės šalyse. Tad mano balsavimas šiandien buvo dėl to. Tikrai ne kartą esu sakęs ir dar kartą kartoju: gerbiu, vertinu, kartais ir žaviuosi kaip diplomatijos profesionalu, tačiau kaip Užsienio reikalų komiteto pirmininkui jam keliami šiek tiek aukštesni reikalavimai. Šiandien ir Seimo salėje sakiau: galbūt Platono valstybėje užsienio politiką gali vykdyti vienas asmuo, demokratinėje parlamentinėje respublikoje su prezidentinės respublikos požymiais tai yra komandinis darbas. Dabar turime Michaelo Jordano situaciją, kai Žygimantas vienas vykdo užsienio politiką ir kiti arba nespėja, arba apšaukiami trolių įrankiais. Tad dar kartą sakau, kad šiandien balsavimas buvo ne dėl to. Taip jau sutapo ir paradoksalu, bet susiklostė situacija, kad Žygimantas, kuris yra tikrai aukštas Lietuvos Respublikos pareigūnas, dėl savo nevisiškai galbūt korektiškos veiklos kaip pirmininkas, pabrėžiu dar kartą, buvo išteisintas pasinaudojant ta Kremliaus trolių ataka, kuri ką tik įvykusi.

Žygimantas Pavilionis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Po šito balsavimo buvo daug įtampos, kurį laiką visi sekė, kaip baigsis tas balsavimas. Ar svarstote, kaip toliau elgtis, nes opozicija žada boikotuoti komiteto posėdžius? Ar vis dėlto bandysite jiems įrodinėti, kad yra ne taip, kaip jie sako?

Ž. Pavilionis: Gyvenime iš esmės savo pažiūrų niekada nekeičiau, niekada nekeičiau partijų,

visą laiką kovojau už tas pačias vertybes. Ir aš prisimenu, pavyzdžiui, šiandien buvo minėtas epizodas, gerbiamo V. Ušacko laikus, kurio komandoje taip pat dirbo Giedrius Surplys, tuo metu, kiek suprantu, būdamas krikščionis demokratas. Ir aš atsimenu, kaip ponas V. Ušackas bandė pasukti mūsų užsienio politikos vairą, tuo metu daug kas kalbėjo, kad užteks ten su tais ubagais bendrauti, užteks remti demokratiją Rytuose, reikia ištiesti raudonus kilimus Aliaksandrui Lukašenkai ir V. Putinui. Aš tuo metu dar buvau viceministras prie prezidento Valdo Adamkaus, sugebėdavau atlaikyti tas atakas, deja, vėliau teko prarasti pareigas, bet savo vertybių aš nepraradau. Mano gyvenimo idealas yra senatorius Johnas McCainas. Jeigu tu žinai, už ką tu kovoji, ir kalbi nepatogius dalykus, kurie prieštarauja tam tikrai konjunktūrai, bet žinai, kad tave žmonės gerbs būtent už tai ir ne tik žmonės, kitos tautos, kad tu darai tuos dalykus, kuriais tiki.

Ir tai nėra tik žodžiai, tai yra darbai, kurie dabar virsta Baltarusijos laisve, į mūsų balsą įsiklauso visos Vakarų valstybės. Tai, ką mes padarėme Užsienio reikalų komitete, per pačią revoliuciją – mes buvome pirmi, įvardiję A. Lukašenką kaip nelegitimų, prašydami naujų rinkimų. Šiandien taip kalba visas demokratinis pasaulis. Kremliui, be abejonės, tai yra labai skaudu, nes aš manau, kad A. Lukašenkos dienos suskaičiuotos ir mes tą istorinę laisvės ir demokratijos pergalę įtvirtinsime. Daug kam nepatogu tai girdėti, bet aš to sieksiu iki galutinės pergalės.

– Pone Surply, vis dėlto trauksitės iš komiteto?

G. Surplys: Turime tą situaciją, kai Užsienio reikalų komiteto pirmininkui kažkoks bagažas, ypač opozicijos, nelabai ir reikalingas, nes jis užsienio politiką supranta kaip savo vienasmenę veiklą. Aš visiškai sutinku dėl vertybinio kurso, bet kalba yra ne apie tai kalba, kalba apie tai, kad mes, kaip Užsienio reikalų komitetas, esame supriešinti su prezidentu. Aš nežinau, kaip mes galime toliau dirbti, nors tai vėlgi kolegialus Užsienio reikalų komiteto, Užsienio reikalų ministerijos ir prezidento darbas. Mes esame supriešinti su akademine bendruomene. Jeigu neįvyktų tai, ką šiandien siūliau, bet suprantu, kad nebuvo išgirsta, toks džentelmeniškas atšalimas, kai pats Žygimantas galbūt pasiimtų medaus mėnesį ir užleistų pirmininko vietą bent jau laikinai – vasarai – kažkuriam iš kitų garbių savo partijos kolegų, kurie dirba tame komitete. Aš sakau, kad aš asmeniškai tikrai užsiimsiu šešėline užsienio reikalų ministro veikla – sėdėsiu komiteto posėdžiuose, bet užčiaupta burna. O frakcijoje svarstome, analizuojame teisines galimybes, kaip apskritai Užsienio reikalų komitetas, kuris yra labai svarbus, gali veikti, kai jame tiktai ketvirtadalį sudaro opozicijos atstovai, kai jis jau keletą mėnesių neturi pirmininko pavaduotojo, kas yra numatyta Statute ir visur kitur. Tuos klausimus turbūt reikės spręsti platesniame rate, bet turbūt jau rudenį.

Giedrius Surplys / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Koks jūsų atsakymas būtų, nes suprantu, kad Ž. Pavilionis neužleis tos pozicijos, dirbs, kaip dirbo?

G. Surplys: Aš suprantu, kad komitetas, kokia sudėtimi dabar dirba, dirbti negali, nes tai tiesiog gana keista. Kas iš to, kad dabar du opozicijos veikėjai pasitrauktų iš komiteto, nes tai net kvorumui jokios grėsmės nesudarytų. Bet labai svarbus simbolinis aspektas – iš tikrųjų ne tik Ž. Pavilionio, bet daugelio nuopelnas, kad šitas komitetas užtikrindavo vienybę ir dermę mūsų užsienio politikoje. O dabar jis tapo skaldančiu faktoriumi, kuris griauna mūsų ir opozicijos daugumos, ir Seimo, prezidentūros santykius.

Ž. Pavilionis: Jūs nepykit, bet čia šiek tiek logikos trūksta. Šituose pasakymuose labai daug dalykų suverčiama į vieną vietą. Jeigu mes su Giedriumi sutariame dėl vertybių bei užsienio politikos prioritetų ir iš tikrųjų daugybę pareiškimų darėme kartu su gerbiamu Giedriumi ar su opozicijos lyderiu Sauliumi Skverneliu, tai man svarbiausia yra turinys. Giedriau, aš suprantu, kad galbūt čia buvo tam tikras politinis žaidimas sukandžioti oponentą pasinaudojant, deja, Kremliaus sukurtus scenarijumi.

– Ką jūs darysite, jeigu jie pasitrauks ir komitete liks mažiau žmonių?

Ž. Pavilionis: Dirbsime su turiniu. Šiaip pasitraukti iš komiteto galime tiktai Seimo daugumos sprendimu, pažiūrėsime, ar jūs jį turite. Bet jeigu jūs nuspręsite kaip šešėlinis ministras trauktis į dar didesnį šešėlį, nedalyvauti mūsų uždaruose pokalbiuose, kur iš tikrųjų kartais labai subtilias detales aptarinėjame, tai jums tiesiog pačiam nepavyks tos funkcijos įvykdyti. Bet, aš manau, tikrai atsiras kitų žmonių, kurie mano, kad tai nėra kažkokia pareiga dalyvauti institucijose, bet kurie visa širdimi dirba užsienio politikoje, nes tai yra pašaukimas. Kaip mes tėvynę mylime ar giname, taip mes ir dirbame toje užsienio politikoje, o kas nenori dirbti – jokių problemų, galite keisti į kokį Kaimo komitetą.

G. Surplys: Kaimo komitetas niekaip nėra blogesnis negu Užsienio reikalų komitetas, bet kalba – ne apie tai. Diplomatija turi būti diplomatiška ir kai išvažiuojame į užsienį reprezentuoti valstybę, ir šalies viduje, tai sutardami dėl vertybių visi kartu, tarp jų ir prezidentas, mes turime išlaikyti aukštą politinę kultūrą bendraudami tarpusavyje. Aš atkreipiu dėmesį į simbolizmą – taip, kvorumas bus, taip, komitetas dirbs, tačiau įsivaizduokite sprendimus, kuriuos priims šitas komitetas, o jis jų priima nemažai ir deklaratyvių, kaip priimant sprendimus nebus nė vieno opozicijos atstovo. Dabar turime du, jeigu neliks nė vieno, tai kokia tada vienijanti užsienio politika?

Žygimantas Pavilionis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ką jums reiškia prezidentas užsienio politikoje? Patikslinkite savo poziciją.

Ž. Pavilionis: Aš manau, mes visi turime būti teisiami už oficialius pareiškimus, darbus, o ne iš Kremliaus sukurtų programėlių ar vaizdų. Prieš amžinąjį atilsį Jušką tas vaizdas buvo padarytas iš penkių jo pokalbių.

Faktiškai visi balsavimai, kuriuos mes rengiame kartu, vieningai baigėsi. Ir aš labai tikiu, kad prezidentas su ta vieninga užsienio politika liks – ką jam siūlome tiek dėl Europos Vadovų Tarybos, kuri pagal formulę yra kartu su Vyriausybe, tiek dėl kitų tam tikrų vertybinių dalykų. Bet yra tam tikri vertybiniai skirtumai, kurie man, kaip krikščioniui demokratui, neleidžia sveikinti tam tikrų žmonių, kurie, man atrodo, yra gana radikalioje visuomenės pusėje. Bet tai yra mano, kaip politiko, pasirinkimas. Ir matote, kaip politinis oponentas teisia mane už pažiūras, nors aš priklausau visai politinei grupei, bet tai reikia skirti nuo užsienio politikos dalykų.