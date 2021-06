30 laipsnių karštis kaunietį paliko be šalto vandens – 8-ą aukštą pasiekia vos keli lašai, vandenį ketinama vežioti talpyklomis

„Kai tik karščiai – 30 laipsnių ar daugiau, – netenkame vandens“, – teigė į LRT.lt kreipęsis kaunietis Žygimantas. Aštuntame aukšte gyvenantis vyras priverstas vandenį maistui pirkti parduotuvėje, o praustis – pas draugus. „Kauno vandenys“ nurodė, kad sumažėjus slėgiui vanduo sunkiau pasiekia viršutinius aukštus, bet avarinė tarnyba vandens gyventojams gali pristatyti.

Vandens maistui – į „Maximą“, nusiprausti – pas draugus

Kauno Vilijampolės mikrorajone, Pagėgių gatvėje, esančiame daugiabutyje gyvenantis Žygimantas (pavardė redakcijai žinoma) LRT.lt pasakojo, kad užplūdus karščiams name iš čiaupų beveik neteka šaltas vanduo. Pasak jo, pastarąsias 5–7 dienas vandens spaudimas labai prastas arba jo išvis nėra. Vyro teigimu, negalima nusiprausti rankų, nuleisti vandens tualete, pasidaryti valgyti, išplauti indų.

„Naktimis dažniausiai atsigauna, bet dieną spaudimas labai prastas arba jo nėra. Į dušą nenueisi. Šiandien žmona važiavo pas draugus į dušą, nes pas mus lašas iš čiaupo neišbėga. Noriu virti makaronus, todėl eisiu į „Maximą“ vandens pirkti. Kai tik karščiai – 30 laipsnių ar daugiau, – mes netenkame vandens“, – antradienį pasakojo Žygimantas ir pridūrė, kad ir ankstesniais metais susidurdavo su šia problema.

Vanduo; čiaupas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak jo, „Kauno vandenys“ teigia, kad problema kilo dėl didelio vandens suvartojimo rajone: šalia esančiuose individualiuose namuose žmonės laisto gėles, žolę, pildo baseinus. Be to, teigiama, kad spaudimas prastas ir dėl to, kad Žygimantas gyvename aštuntame aukšte.

„Sunku pasakyti, ką „Kauno vandenys“ darė, ko nedarė, bet esmė, kad vandens neturime. Už paslaugą mokame, o problema kartojasi metai iš metų. Kaimynai skundžiasi, rašo raštus, bet komunikacija iš jų pusės dėl savo klientų ir miesto žmonių yra tragedija arba jos nėra“, – nusivylęs rėžė kaunietis.

Vyro teigimu, negalima nusiprausti rankų, nuleisti vandens tualete, pasidaryti valgyti, išplauti indų.

Avarinė tarnyba pristato vandenį, galimos ir kompensacijos

„Kauno vandenų“ viešųjų ryšių specialistas Andrius Nenėnas LRT.lt atsiųstame atsakyme teigė, kad įmonė nuoširdžiai atsiprašo klientų, kurie nukentėjo dėl karščių sukeltų vandens tiekimo sutrikimų. Padidėjus vandens suvartojimui tai galėjo paveikti ir daugiabučio, kuriame gyvena Žygimantas, viršutinių aukštų gyventojus, mat pastato vidaus tinklai yra seni ir kiek toliau nuo magistralinės linijos.

Jis pridūrė, kad Žygimanto laiškas buvo gautas ir antradienį po pietų su juo bendravo „Kauno vandenų“ atstovas. Jis paaiškinęs, kad stiprus slėgio sumažėjimas susijęs su išaugusiu vandens vartojimu. Be to, sutarta, kad avarinė tarnyba pristatys geriamojo vandens.

Karščiai / E. Genio/LRT nuotr.

„Vandens klientams pagal jų pageidavimus pristato avarinė tarnyba. Jis atvežamas 5 litrų talpos plastikinėje taroje. Jei gyventojai priversti pirkti geriamąjį vandenį, kviečiame juos išsaugoti čekius. Pateikus juos „Kauno vandenų“ komisija gali nuspręsti kompensuoti patirtas išlaidas“, – teigė A. Nenėnas.

Tiesa, pasak A. Nenėno, dėl šiuo metu išaugusio skambučių ir laiškų skaičiaus prisiskambinti avarinei tarnybai ar gauti atsakymą elektroniniu paštu gali būti sunkiau. Jis užsiminė, kad minėtame daugiabutyje kiek atslūgus karščiams ir sumažėjus vandens suvartojimui slėgis turėtų būti normalus. Be to, bendrovėje bus aptariama galimybė pastatyti papildomą siurblį su hidroforu, kuris ateityje per karščius padėtų pakelti vandenį.

„Tačiau, kiek žinoma, dėl senų vidaus tinklų specifikos tai padaryti nėra paprasta, dėl ko iki šiol jis ir nebuvo įrengtas. Taip pat norėtume priminti, kad už vidaus tinklus „Kauno vandenys“ neatsako“, – nurodė A. Nenėnas.

Jei gyventojai priversti pirkti geriamąjį vandenį, kviečiame juos išsaugoti čekius. Pateikus juos „Kauno vandenų“ komisija gali nuspręsti kompensuoti patirtas išlaidas. A. Nenėnas.

Kai kur vandens suvartojama tris kartus daugiau

Anot jo, šalyje tvyrant karščiams geriamojo vandens suvartojimas Kaune šoktelėjo kelis kartus, ypač periferiniuose individualių namų ar kotedžų kvartaluose, mat gyventojai ne tik intensyviau naudoja vandenį buityje, bet ir gausiai laisto želdinius, pildo lauko baseinus.

„Kauno vandenų“ centrinės dispečerinės duomenimis, Ringaudų ir Noreikiškių zonoje vandens suvartojimas išaugo tris su puse karto, Domeikavos ir Sargėnų zonoje – tris kartus, Romainiuose – du su puse, Garliavoje ir Aleksote – du kartus. Dalyje Šilainių – kiek daugiau nei kartą“, – sakė A. Nenėnas.