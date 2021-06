LRT FAKTAI. Seimo narys Aidas Gedvilas ragina mesti kaukes į šalį, ekspertai argumentus vadina klaidinančiais

Karščio antplūdis – metas, kai kaukes dėvėti vis sunkiau, o, epideminei situacijai gerėjant, ne vienam kyla klausimas, ar ši apsisaugojimo nuo viruso plitimo priemonė būtina. Tokia kritika šią savaitę pasidalijo ir Seimo narys „darbietis“ Aidas Gedvilas, tačiau jo įrašas, nors ir sulaukė didelio palaikymo socialiniame tinkle, buvo smarkiai sukritikuotas ekspertų.

Jis ne tik suabejojo tuo, ar gyventojai kaukes dėvi tinkamai, jas dažnai keičia, bet ir paragino Vyriausybę prievolę panaikinti, taip pat pateikė sąrašą ligų sukėlėjų, kurių neva galima aptikti ant nesterilių kaukių. „Kiek žmonių užsikrėtė nuo kaukėse besiveisiančių bakterijų?“ – feisbuke klausė A. Gedvilas.

Pasidalijo menkaverčiu tyrimu

A. Gedvilas pasakojo stebėjęs lauko restoranuose dirbančius padavėjus, jiems kaukės dėvėjimas esą irgi kelia nepatogumų.

„Nerandu žodžių apsakyti, koks jausmas apima matant personalą 12 valandų ir daugiau esant 32 laipsnių karščiui su kaukėmis pardavinėjantį vandenį, ledus, aptarnaujantį klientus restorano lauko terasoje! Tai gal premjerė su operacijų vadovu norėtų įgyti tokios darbo patirties, kad susimąstytų, kaip sunkiai piliečiai užsidirba, aukodami savo sveikatą? Toliau jau nebėra kur! Temperatūra kaista! Ir ne tik oro!“ – socialiniame tinkle emocijas reiškė politikas.

Jo įsitikinimu, kaukės nėra efektyvios karštu oru, smarkiai sumažėjus sergamumui koronaviruso infekcija.

Seimo nario Aido Gedvilo įrašas socialiniame tinkle / LRT.lt fotomontažas

Seimo narys tvirtino savo teiginius remiantis moksliniais tyrimais, atliktais JAV, Floridoje. Tačiau nesunku rasti duomenų, kad tai nėra mokslinis tyrimas – grupelė tėvų į universiteto laboratoriją nusiuntė vaikų kaukes, jų, teigiama, buvo viso labo šešios.

Tačiau žinutė pasėjo paniką internete visame pasaulyje – ją nukopijavo ir Seimo narys. Tvirtinama, esą ant dėvėtų kaukių paviršiaus randama daug ligų sukėlėjų – pavyzdžiui, pneumonijos, sepsio, tuberkuliozės, todėl kaukių dėvėjimas sukels skausmingas ir net mirtinas odos bei kvėpavimo takų ligas.

Užsienio mokslininkai, pasklidus tokioms žinutėms, atkreipia dėmesį, kad tikimybė susirgti dėl nesterilios kaukės yra beveik nulinė.

Prof. dr. Dainius Martuzevičius atlieka eksperimentą / Laidos stop kadras

Siūlo nepanikuoti

Taip mano ir LRT.lt kalbintas Kauno technologijos universiteto profesorius Dainius Martuzevičius.

Jis aiškina, kad ligų sukėlėjų, mikroorganizmų, grybų sporų ir kitų dalelių galime atrasti ant visų naudojamų daiktų paviršių.

„Jei norėsime jų ten atrasti, tai ir atrasime, – sako pašnekovas. – Dažniausiai mūsų organizmas visai gerai susitvarko su nedidelėmis šių bakterijų ir virusų dozėmis. Jei mes jas įkvepiame ar praryjame, jos žūva virškinamajame trakte ar yra atakuojamos apsauginės organizmo sistemos ir nesukelia jokio poveikio. Taip, mes galime jų atrasti nuolat ir bet kur, bet mūsų imuninė sistema veikia pakankamai gerai.“

Profesorius sako, kad kaukės yra nepatogios, bet tai nemažina jų veiksmingumo.

Medikės akiniai visiškai užrasoję nuo ilgo darbo COVID-19 palatoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Didelio patogumo ir negalime tikėtis iš šitų apsauginių gaminių. Kokią funkciją jie atlieka? Jei mums reikia pirštinių, jas dedamės, kad apsaugotume rankas, jei mums reikia akinių, dedamės, kad apsaugotume akis, ir taip toliau. Šalmus dedamės per karštį, per šaltį. Kai reikia apsaugos, mes tai ir darome. Kaukės savo ruožtu irgi yra produktas, skirtas kvėpavimo takams apsaugoti, nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų“, – aiškino D. Martuzevičius.

Jis patvirtino, kad karštis įtakos kaukių fizinėms savybėms, apsaugai nuo viruso plitimo neturi.

„Paprastos vienkartinės medicininės kaukės, jų efektyvumas nuo temperatūros reikšmingai nekinta. <...> Kai yra karšta arba šalta, žmogaus iškvepiama drėgmė gali kondensuotis vienu ar kitu būdu. <...> Ta drėgmė gali kauptis, bet ji nedaro kaukės mažiau saugančios. Jei kaukė gerai prigludusi prie veido, ji turi saugoti“, – aiškino jis.

Karščiai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Keisti tvarkos nežada

A. Gedvilas tvirtino, kad kreipėsi ir į Vyriausybę, į operacijų vadovą Arūną Dulkį su prašymu atsisakyti privalomo kaukių dėvėjimo.

Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, kaukių reikalavimai artimiausiu metu tikrai nesikeis. Pasak ministerijos Sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Galinos Zagrebnevienės, dabartinė situacija vertinama kaip „labai trapi“.

Ji atkreipė dėmesį, kad susirgimų dinamika keičiasi neprognozuojamai, kai kuriose valstybėse net ir vasarą kyla protrūkiai, nerimaujama dėl naujų viruso atmainų.

Vilniaus barai naktį / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tikriausiai niekas negali duoti garantijos, kad ateityje tokių reiškinių neturėsime, kadangi nesame vakuume ir juolab atsižvelgiant į per vasaros sezoną suaktyvėjusį turizmą.

Kadangi kaukės vis tik yra pripažįstamos kaip užsikrėtimo riziką mažinanti priemonė, šiuo metu esant tokiai dar labai trapiai situacijai, kol kas nesvarstoma jų visai atsisakyti dėvėti viešose uždarose vietose“, – sakė G. Zagrebnevienė.

Protestas prieš kaukes / BNS nuotr.

Gedvilas: mokslininkai atstovauja vienai pusei

LRT.lt pasiteiravo ir A. Gedvilo nuomonės.

„Mintis kilo labai natūraliai, susilaukiau žmonių pasipiktinimo, įvairiausių žinučių ir skambučių. Atkreipiau dėmesį į tai, kad ta priemonė, kuri šiandien yra galiojanti, paprasčiausiai neveikia. Mes turbūt visi jau pastebime, kad niekas nebekalba apie tinkamą priemonės naudojimą, <...> dažnas išsitraukia iš kišenės ją gana sudėvėtą ir apskritai tiek klimato sąlygos, tiek ir statistiniai duomenys apie užsikrėtusius ir sergančius žmones leidžia matyti ir daryti tokias prielaidas, kad šitos priemonės tiesiog nebereikia“, – tvirtino Seimo narys.

Paklaustas, ką jis mano apie ekspertų išsakytą kritiką, kad ant kaukių pasitaikantys nešvarumai nėra pavojingi, o vasarą kaukės nepraranda efektyvumo, politikas liko skeptiškas.

Aidas Gedvilas / Asmeninio archyvo nuotr.

„Aš turbūt niekaip neatsakysiu, mokslininkai yra mokslininkai, tegul jie kritikuoja ar pripažįsta, bet tegul argumentuotai tai daro. Amerikoje yra atliktas tyrimas, yra tų tyrimų ir daugiau. Mokslininkai taip pat dažnai atstovauja vienai ar kitai pusei, nors turėtų išlikti objektyvūs ir visada kalbėti argumentų kalba“, – teigė jis.

A. Gedvilas pridūrė, kad su kauke „žmogus pradeda dusti, sutrinka širdies veikla ir panašūs dalykai“, vis dėlto tokie teiginiai taip pat prasilenkia su realybe, apie tai pasisakė mokslininkai.

Be to, jis tvirtino, kad ligoninėse neva galioja reikalavimas dėvėti kaukes per gimdymą, – tai irgi netiesa, tokį reikalavimą paneigė dar ankstesnis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Priešingai, nei tvirtina Seimo narys A. Gedvilas, ragindamas Vyriausybę atsisakyti kaukių, jos nėra mažiau efektyvios karštuoju sezonu. Be to, klaidina Seimo nario pateikiami, kaip jis tvirtina, moksliniai duomenys – ekspertai nemano, kad nešvarumai ant kaukių paviršiaus gali sukelti ligas.