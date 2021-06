Epidemiologų verdiktas: skaičiai kalba patys už save, COVID-19 protrūkių mažėja visose srityse

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) epidemiologinių tyrimų metu surinkti duomenys rodo, jog aktyvių koronavirusinės infekcijos (COVID-19 ligos) protrūkių, lyginant pastarąsias dvi savaites, sumažėjo 36-iais proc., t. y. nuo 138 protrūkių 23-ąją metų savaitę iki 88 protrūkių 24-ąją metų savaitę. Palankios tendencijos fiksuotos visuose sektoriuose.

Pasak NVSC gydytojos epidemiologės Daivos Razmuvienės, vertinant pastarąsias šešias savaites COVID-19 ligos protrūkių žemėlapyje fiksuotas tendencijas, matyti, kad protrūkių nuosekliai mažėjo.

„Skaičiai kalba patys už save. Jeigu lyginame situaciją prieš šešias savaites su dabartine, tai pagerėjimas itin reikšmingas – siekiantis apie 80 procentų. Ir tai, neabejotinai, vakcinacijos rezultatas. Manau, kad nėra geresnės paskatos pasiskiepyti nei ta, kad žymiai laisviau galime keliauti, susitikti su artimaisiais“, – sako gyd. epidemiologė.

Anot jos, pasiskiepyti ypatingai svarbu, siekiant apsisaugoti nuo galimų grėsmių rudenį. Būtina išlaikyti spartų vakcinacijos tempą, kad greičiau daugėtų imunitetą šiai infekcijai turinčių žmonių.

Daiva Razmuvienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Turime dar beveik dvi dešimtis savivaldybių, kur neperžengta 40 proc. gyventojų skiepijimo riba. Nesinori gąsdinti, bet situacijos kontrolė kiekvieno mūsų rankose. Tuos, kurie dar nepasiskiepijo, kviečiu tą padaryti vardan savęs ir aplinkinių. Tikiu, kad visų mūsų noras grįžti į gyvenimą yra pakankamai stiprus įveikti šią negandą“, – primena D. Razmuvienė.

Palankios tendencijos – visose srityse

Praėjusią savaitę Lietuvoje 70-čia proc. sumažėjo aktyvių protrūkių, registruotų paslaugų sektoriuje. Jų epidemiologai užfiksavo du, kai savaitę prieš tai – septynis. Taip pat 24-ąją metų savaitę per pus mažiau protrūkių specialistai registravo maisto pramonės įmonėse – praėjusios savaitės pabaigoje stebimi keturi aktyvūs COVID-19 ligos protrūkiai, kai prieš savaitę jų fiksuoti devyni.

Reikšmingas protrūkių kreivės lūžimas žemyn birželio viduryje, anot specialistų, stebimas gamybos sektoriuje, kur praėjusią savaitę registruota 13 aktyvių koronavirusinės infekcijos protrūkių, t. y. 45 proc. mažiau, lyginant su 23-ąja metų savaite.

Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tuo metu, logistikos ir transporto, statybų sektoriuose, taip pat ugdymo įstaigose, lyginant 23-ąją ir 24-ąją metų savaites, aktyvių COVID-19 ligos protrūkių sumažėjo daugiau nei trečdaliu.

Be to, koronavirusinės infekcijos protrūkių žemėlapyje, praėjusios savaitės pabaigos duomenimis, nebeliko aktyvių COVID-19 ligos protrūkių, kurie būtų registruoti žemės ūkio veiklą vykdančiose įmonėse. Birželio pradžioje šios srities įmonėse buvo registruota per 10 aktyvių protrūkių.

Bendrai praėjusios savaitės pabaigoje Lietuvoje fiksuoti 88 aktyvūs COVID-19 ligos protrūkiai, kai savaitę prieš tai – 138 aktyvūs COVID-19 ligos protrūkiai, 22-ąją metų savaitę – 212 protrūkių, 21-ąją metų savaitę – 331 protrūkis, 20-ąją metų savaitę – 386 protrūkiai, 19-ąją metų savaitę – 448 protrūkiai.

NVSC primena, kad protrūkis – tai staigus užkrečiamųjų ligų išplitimas, apėmęs riboto skaičiaus žmonių grupę ir (ar) ribotą teritoriją, t. y. du ir daugiau tarpusavyje susiję ligos atvejai laiko ir vietos požiūriu.