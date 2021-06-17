Ландсбергис: у Путина не было характерной для него ироничной улыбки

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Соединенные Штаты навязали свои правила игры России, а Кремль должен предпринять действия по сокращению напряжения в Восточной и Центральной Европе.

Об этом он заявил после встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии.

"Если это принесет снижение эскалации в целом, сократит напряжение, было бы хорошо. Следует наблюдать, последуют ли после этой встречи действия", – заявил Г. Ландсбергис в четверг.

"Мы хотим, чтобы Россия перестала бряцать оружием у Украины, это первое. По таким мелким делам были бы видны последствия этой встречи", – добавил он.

Глава литовской дипломатии отметил, что после встречи также будет следить за поведением президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Вопрос заключается в том, получит ли А. Лукашенко новые команды, или нет. Если мы увидим, что его тон меняется, то это снижение эскалации", – сказал глава МИД.

После состоявшейся в Женеве встречи президенты США и России заявили, что в ее ходе преобладал "конструктивный" и "позитивный" тон, однако остались разногласия по правам человека и кибернетической безопасности.

Перед встречей Дж. Байден обежал очертить перед Россией "красные линии", однако Г. Ландсбергис отметил, что не услышал деталей о них на пресс-конференции лидеров двух стран.

Министр отметил, что сейчас крупнейшей победой является то, что диалогом США и России "руководил не Путин".

"В. Путин не диктовал правила. Все же Америка вернулась и расставила правила игры по-своему. Как говорят коллеги, у Путина не было характерной для него ироничной улыбки", – сказал глава литовской дипломатии.