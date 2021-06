Laukti skiepų nuo COVID-19 pasiryžę ir kelias valandas: Lentvaryje išsirikiavo eilės žmonių, dalis atvyko nuo ankstyvo ryto

Nacionalinio kraujo centro suburta mobili komanda toliau tęsia turą per Lietuvą, per kurį visi norintieji be išankstinės registracijos gali gauti vakciną nuo COVID-19. Atvykstantieji, gyvos eilės principu, skiepijami „Johnson and Johnson“ vakcina. Penktadienį Lentvaryje paskiepyta beveik tūkstantis gyventojų.

Lentvaryje nuo ryto prie kraujo centro mobiliosios komandos palapinės kas automobiliu, kas pėsčiomis rinkosi gyventojai. Besidriekiančioje eilėje ir senjorai ir jaunimas. Linksmiausiai laiką leido italų studentai, Lietuvoje studijuojantys pagal „Erasmus“ programą. Visi čia vienu tikslu – pasiskiepyti nuo COVID-19 vakcina. „Johnson an Johnson“ gamintojo užtenka vieno skiepo. Atėjusieji neslėpė – tai irgi paskatino susirinkti tiek daug žmonių.

„Na tikėjomės, nes atėjom labai anksti nuo 9 val. Laukėme, kad kuo greičiau šitas įvyktų“, – apie besiskiepijančių nuotaikas pasakojo vienas eilėje stovėjusių žmonių.

Vakcinacija Lentvaryje / BNS nuotr.

„Va taip ir leidžiu, skaitau knygą, pasiruošiau ilgam laukimui“, –sako kitas.

„Nieko, pora valandų galima ir palaukti“, – teigia dar vienas laukiantysis.

Pirmasis eilėje – vilnietis. Sako atvykęs kelios valandos iki skiepijimo pradžios. Atėjus laikui skiepytis, nesklandumai, tačiau problema per porą minučių išsprendžiama.

Nacionalinio kraujo centro mobiliajai komandai, tai antra išvyka šią savaitę. Pirmoji buvo Zapyškio miestelyje, kur paskiepyta beveik penki šimtai gyventojų. Kitą savaitę mobilioji komanda vyks į Molėtus. Būtent ši savivaldybė likusi vienintelė juodojoje zonoje. Iš viso birželį centras planuoja aplankyti 15 savivaldybių, bet mano, kad bus ir daugiau išvažiavimų.

Vakcinacija Lentvaryje / BNS nuotr.

„Iš pradžių idėja buvo važiuoti į tas savivaldybes, kurios turi didesnių problemų su vakcinavimu, tai buvo Šalčininkai, Visaginas, bet kai pamatėme, kiek savivaldybių mus kviečia, koks yra poreikis, koks noras, kad mes atvažiuotumėm, pradėjom tada į sąrašą rašytis kitas savivaldybes. Tai dalį problematiškų savivaldybių paimsime, o dalį ir visiškai ne, tiesiog važiuojam ten, kur mus kviečia“,– sako Nacionalinio kraujo centro direktorius Daumantas Gutauskas.

Vaistų kontrolės tarnyba per gegužę gavo beveik tūkstantį pranešimų apie šalutines reakcijas į vakcinas.

Vakcinacija Lentvaryje / BNS nuotr.

Beveik pusė jų – po „AstraZenecos“ skiepo. Dažniausiai pranešama, kad po skiepo pakilo temperatūra, skauda galvą, krečia šaltis, jaučiamas silpnumas. Pasak tarnybos vadovo, tikimasi, kad Europos Vaistų Agentūra birželį registruos dvi naujas vakcinas nuo koronaviruso, kurių užsisakiusi yra ir Lietuva.

Neringoje mažiausiai viena doze pasiskiepiję jau trys ketvirtadaliai gyventojų. Tarp skiepijimosi lyderių taip pat – Birštono, Akmenės savivaldybės.