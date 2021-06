„Vilniaus Tech“ reklama vertinama kaip provokuojanti, įžeidžianti ir skaldanti, bet Matijošaitis šypsosi – kauniečiai už savo miestą pakovos

Kilus kauniečių atsakui dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto reklamos, kurioje bakstelta ir Kaunui, šio miesto vadovas Visvaldas Matijošaitis ironizuodamas pateikė klausimų sostinėje veikiančiai institucijai. Komunikacijos specialisto Mykolo Katkaus teigimu, reklama nepaaštrins santykių tarp vilniečių ir kauniečių, tačiau jis rėžė – plakatuose išsakyta pozicija yra provokuojanti, žeidžianti, skaldanti ir aukštojo mokslo įstaiga neturėtų taip kalbėti.

Pirmadienį socialiniuose tinkluose pasklido reakcijos į Vilniaus Gedimino technikos universiteto, kuris dabar sutrumpintai vadinamas „Vilnius Tech“, reklaminius plakatus Kaune. Juose klausiama, „ar tikrai esi ten, kur turi būti?“ arba „ar tikrai nori keturis metus praleisti Kaune?“. Pastarasis plakatas kliuvo ir interneto vartotojams, nes yra su kalbine klaida – turėtų būti „ketverius metus“.

Kaune iškilo tokia VGTU reklama / V. Šukštos/LRT nuotr

Tai sulaukė įvairių reakcijų viešojoje erdvėje, o Kaune veikiantys universitetai ir besimokantys studentai ėmė ginti ne tik įstaigą, bet ir patį miestą, pavyzdžiui, prie stendų stovėdami su lapais, kuriuose yra žodis „taip“. Feisbuke į tai sureagavo ir Kauno miesto savivaldybė.

Ketvirtadienį Vilniuje, ant stendų prie „Vilnius Tech“ pastatų bei viešojo transporto stotelėje atsirado įstaigos „Kaunas: Europos kultūros sostinė 2022“ plakatai.

„Aplankyk mus 2022-aisiais – norėsi likti visam gyvenimui“, – teigiama viename iš stendų Vilniaus Saulėtekio mikrorajone.

Meras: priešpriešos tarp kauniečių ir vilniečių nebėra

Kauno miesto meras V. Matijošaitis LRT.lt portalui kalbėdamas apie minėtą „Vilnius Tech“ universiteto reklamą teigė, kad į visa tai žvelgia su šypsena, ir pridūrė, kad galima padėkoti sostinės universitetui. Reklama, pasak mero, suteikė gerą progą kauniečiams (ir ne tik) garsiai pasakyti, kokį jie mato Kauną šiandien ir ką galvoja apie galimybę čia apsistoti studijų laikotarpiu ar susieti tolesnę ateitį su šiuo miestu.

„Tos pozityvios reakcijos mums tikrai daug ką pasako ir kartu motyvuoja stengtis dar labiau. Galiu ir aš „Vilnius Tech“ universiteto jaunimui pasiūlyti kelis analogiškus klausimus, į kuriuos jie turbūt nesunkiai išmąstys atsakymus. Ar tikrai žemė – apvali? Ar tikrai paroje – 24 valandos?“ – su šypsena tarė V. Matijošaitis.

Visvaldas Matijošaitis / BNS nuotr.

Jo teigimu, kauniečių komentarai apie reklamą yra paprasta žmogiška reakcija, o ne jautrumas.

„Kauniečiai tuo ir yra ypatingi, kad myli savo miestą ir prireikus pakovos už jį“, – teigė pašnekovas.

V. Matijošaitis taip pat sakė, kad Kaunas jaučia brolišką pagarbą Vilniui, kaip ir bet kuriam kitam miestui, o sveika konkurencija yra gerai – ji skatina stengtis, tobulėti. Todėl neverta gaišti laiko ir eikvoti energijos kokioms nors nebūtoms priešpriešoms, nes tai tiesiog niekur neveda.

Galiu ir aš „Vilnius Tech“ universiteto jaunimui pasiūlyti kelis analogiškus klausimus, į kuriuos jie turbūt nesunkiai išmąstys atsakymus. Ar tikrai žemė – apvali? Ar tikrai paroje – 24 valandos? V. Matijošaitis

„Jei dėl tokių pavienių išsišokimų pradėtų aštrėti santykiai tarp miestų, mes patirtume nuolatinę priešpriešą. Tačiau taip nėra ir negali būti. Vilnių ir Kauną jungia kur kas daugiau nei vien tik universitetai su savo tarpusavio santykiais. Esame glaudžiai susiję daugelyje sričių ir turime eiti išvien“, – komentavo V. Matijošaitis.

Be to, jo teigimu, jei kada nors priešprieša tarp kauniečių ir vilniečių buvo, tai jos seniai jau nebelikę nė kvapo.

„Nebent kalbėtume apie prasidėjusias finalines LKL kovas tarp „Žalgirio“ ir „Ryto“, bet čia jau tik krepšinis ir tikrai nieko asmeniško“, – minėjo Kauno meras.

Pirmoji LKL finalo dvikova: „Žalgiris“ – „Rytas“ / BNS nuotr.

Įžeidimo žanras reklamoje

Komunikacijos specialistas Mykolas Katkus sukritikavo tokią „Vilnius Tech“ reklamą: pats sprendimas yra neatsakingas, o tekstas yra provokuojantis, žeidžiantis, skaldantis. Kitokia reakcija būtų, jei mintis būtų išsakyta subtiliau, naudojant užuominas.

„Pats faktas, kad reklama yra po KTU langais, yra turbūt leistinas dalykas, daug kur dabar reklamos taip daromos. Nematau, kodėl universitetai negalėtų konkuruodami dėl studentų krepšelio to daryti. Bet tai nėra ta kalba, kuria turėtų kalbėti universitetas. Kada tu esi akademinė institucija, kuri ugdo toleranciją, supratimą, kuri ruošia studentus pasaulinei karjerai, – tai yra absoliučiai netinkama. Ta kalba, kuri čia buvo pritaikyta, būtų šmaikšti, jeigu tai darytų krepšinio klubas arba jį remiantys traškučiai. Bet kai tai daro universitetas – nueita pigių anekdotų lygiu. Nesitiki iš tam tikros reputacijos žmonių, institucijų, kad jos nusileistų iki tokios kalbos“, – LRT.lt komentavo M. Katkus.

Mykolas Katkus / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jo manymu, drąsią ir veiksmingą reklamą, kuri turi ilgalaikes perspektyvas, yra kur kas sunkiau padaryti negu nedrąsią reklamą. O dabartinis motyvas, kai akcentuojamas ne universitetas, o miestas, yra tingi mintis, be to, be reikalo primenamas dviejų didžiausių Lietuvos miestų apsikumščiavimas.

„Aš suprantu, jog galima komunikuoti, kad Vilniuje yra geriau, kad Vilnius turi daugiau naktinio gyvenimo, karjeros galimybių ir pan. Bet toks pasakymas yra įžeidimo žanras. Nieko prieš, jei tai darytų kokia užkandinė, kaip kažkada „Keulė rūkė“ darydavo, bet kai daroma taip, be to, dar yra visiškai nereikalingas skaldytojiškas kontekstas. Regis Kaunas nebesišaipo kiekviena proga iš Vilniaus“, – kalbėjo M. Katkus.

Prasta vardo garsinimo taktika

Jis plačiau papasakojo apie įtaką universiteto prekės ženklui. Anksčiau buvęs VGTU pernai pakeitė savo pavadinimą į „Vilnius Tech“ ir dabar, pasak M. Katkaus, būta komentarų, kad ši reklama išgarsino pakeistą vardą, bet toks populiarinimo būdas yra labai blogas.

„Jeigu čia yra prekės ženklo vertybės ir jis tokiu būdu įvedamas, tai yra labai didelis liūdesys prekės ženklui. Jeigu tai būtų lošimų bendrovė, kuri orientuojasi į vilniečius, tai gal ir tiktų, bet kai orientuojamasi į jaunus žmones, kaip jie turi praleisti savo ateitį ir kokios vertybės turi būti, tai nėra humoras. Tai yra blogas anekdotas, pasakojamas po 20 metų. Kuo didesnis skandalas, tuo didesnis kenksmingumas prekės ženklui“, – aiškino komunikacijos specialistas.

Tai nėra ta kalba, kuria turėtų kalbėti universitetas. Kada tu esi akademinė institucija, kuri ugdo toleranciją, supratimą, kuri ruošia studentus pasaulinei karjerai, – tai yra absoliučiai netinkama. M. Katkus

Jo teigimu, yra trumpalaikė nauda tokios reklamos – apie ją kalbama, yra dėmesys, bet tai gali paveikti ilgalaikį požiūrį į Vilniuje veikiančią aukštojo mokslo įstaigą.

„Jeigu vienintelis tavo privalumas, kad gyveni Vilniuje, ir darai tai kaip savo kampanijos pritraukimo centrą ir dar tokia žeidžiančia kalba – akademinės institucijos taip nesielgia“, – pridūrė M. Katkus.

Bet jis nemano, kad tokia reklama gali kaip nors paveikti vilniečių ir kauniečių santykius, juolab kad yra normalu, kai du šalies centrai konkuruoja.

„Kai kauniečiai jaučiasi užtikrinti ir jaučia, kad miestas yra atsigavęs, jame labai daug kultūros ir apskritai Kaunas tikrai pasidarė centras, tai toje situacijoje seno stereotipo naudojimas yra labai kvailas ir dviprasmiškas. Tokie dalykai nesupykdys“, – aiškino pašnekovas.

Laisvės alėja / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Patyčių kultūros vaisius

Psichologas Edvardas Šidlauskas LRT.lt minėjo, kad tokia reklama yra įsigalėjusios patyčių kultūros Lietuvoje atgarsis, o kito menkinimas suveikia destruktyviai.

„Žmonės labiau linkę kritikuoti ne veiksmą, o mėgsta rodyti pirštais į asmenį ar organizaciją. Tai, mano nuomone, yra neproduktyvu“, – sakė pašnekovas.

Pasak jo, norint žmogų motyvuoti, o šiuo atveju motyvuojama mokytis, tai neprofesionalu nurodyti ydas ir kritikuoti asmenį ar miestą. Kritika turi būti skirta veiksmui, o jei norima pabrėžti teigiamus dalykus – tai turi būti unikalūs pačios įstaigos bruožai.

Kaunas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Jokiu būdu negalima kritikuoti universiteto, miesto ar žmogaus: jie nepasikeis, nėra prasmės. Mes galime kritikuoti veiksmą. Tai būtų profesionaliau ir niekam neužkliūtų. Mes galime peikti, pavyzdžiui, tinginystę, vangumą ar neapsisprendimą – tai visiems būdingi dalykai“, – komentavo E. Šidlauskas.

Pasak jo, atgyvena yra sostinės pabrėžimas, centralizavimas ir kaip tik reiktų skatinti bendradarbiavimą, o ne primityvų rungtyniavimą, kieno miestas geresnis.

„Yra užgaunami konkretūs miestai, žmonės. Jei tu pateikiamas kaip prastesnio miesto gyventojas, tau negali patikti. Galiu pasakyti, kad nepatiktų ir man, jeigu būčiau kaunietis, kad apie mano miestą atsilieptų prasčiau. Visi tie miestai puikūs ir ačiū Dievui, kad jie išvis mūsų yra, o ne kitų valstybių. Toks labai tuščias pasigyrimas“, – pridūrė E. Šidlauskas.