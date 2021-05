Partnerystės įstatymo oponentai kovoja prieš vienalytes šeimas, nors KT ir EŽTT jų neneigia

Iš 27 Europos Sąjungos šalių 20 partnerystė reguliuojama įstatymu. Lietuva galėjo tapti 21-ąja, tačiau šią savaitę vos dviejų balsų pritrūkus Seime Partnerystės įstatymui nebuvo pritarta.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje šiuo metu apie 100 tūkst. porų gyvena nesusituokusios, kas trečias vaikas gimsta ne santuokoje gyvenantiems tėvams. Prieš daugiau nei dvidešimt metų priimtas Civilinis Kodeksas numato partnerystės institutą, tačiau nesusituokusių asmenų santykiai turi būti apibrėžti specialiu įstatymu. Įstatymų leidėjai niekaip negali susitarti ir pagaliau priimti Partnerystės įstatymo.

Šią savaitę dar tik teikiant atmestas įstatymo projektas teikė vilčių, kad pagaliau visuomenėje prasidės dialogas, tačiau dalis Seimo narių įstatymo rengėjus apkaltino kėslais griauti tradicinę šeimą, įteisinus vienalytę.

Partnerystės įstatymu ketinta reglamentuoti bendrai gyvenančių, tačiau nesusituokusių žmonių turtinius ir neturtinius santykius. Tačiau 58 Seimo nariams, kurie balsavo prieš, ir 7 susilaikiusiems kilo įtarimų, kad tokiu būdu siekiama įteisinti vienos lyties šeimas, mat įstatyme kalbama apie lyčiai neutralią partnerystę.

Tokių žmonių Lietuvoje tėra mažuma, tačiau, mažumas – tautines mažumas – ginančios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA-KŠS) atstovė Rita Tamašunienė teigė, kad šis – jos žodžiais, „girtas“ – įstatymas iš viso perteklinis ir nereikalingas. Nors pati Lenkų rinkimų akcija reikalauja priimti atskirą įstatymą, kuriame būtų surašytos išskirtinės tautinių mažumų – bendrijų – teisės.

„Atsakykite man, kodėl jūs bandote apeiti Konstituciją ir įtvirtintą šeimos sampratą, nepasirinkdami tiesiog kelio sureguliuoti tuos santykius Civilinio kodekso tam tikrose knygose?“ – klausia LLRA-KŠS frakcijos narė R. Tamašunienė.

Rita Tamašunienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Prieš Partnerystės įstatymą balsavo 14 valdančiosios koalicijos narių – 2 Liberalų sąjūdžio ir 12 konservatorių – tačiau atmestas įstatymas daugiausia opozicijos balsais: Darbo partijos, Regionų, socialdemokratų, „valstiečių“.

Partnerystės įstatymo projektą vis dėlto palaikė trys „valstiečių-žaliųjų“ frakcijos nariai, todėl iš Seimo anksčiau pasitraukęs partijos lyderis Ramūnas Karbauskis tikino, kad tai kertasi su šios partijos vertybinėmis nuostatomis. Valstiečių ir žaliųjų sąjungai nepriklausantis Lukas Savickas sako niekada neslėpęs, kad šiuo klausimu jo nuomonė kitokia.

„Tiek per rinkimus, tiek viešose anketose, tiek per debatus, kai atstovavau partijai per debatus, aš išsakiau savo poziciją, kad tai yra žmogaus teisių klausimas, kuris turi būti sprendžiamas“, – tvirtina L. Savickas.

2015 metais Seime svarstytos Civilinio kodekso pataisos numatė galimybę įteisinti vyro ir moters partnerystę. Tuo metu sveikatos apsaugos ministrė, irgi socialdemokratė Rimantė Šalaševičiūtė tikino, kad Lietuvoje „bent jau reikėtų pradėti diskusijas šiuo klausimu“. Dabar pagal „valstiečių“ sąrašą į Seimą išrinkta R. Šalaševičiūtė iš viso nebalsavo, tačiau sako už vienalytę partnerystę niekada neagitavusi.

Rimantė Šalaševičiūtė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Aš esu už partnerystę, bet partnerystę tarp vyro ir moters, tarp tų, kurie gyvena faktinėje santuokoje ir būtent tai susiję ir su vaikais, ir su paveldėjimu, ir su kitom aplinkybėm, kurios yra labai svarbios kaip šeimai, nors tai nėra faktiškai registruota šeima“, – svarsto R. Šalaševičiūtė.

2014-siais socialdemokratų partijos kandidatas į prezidentus Zigmantas Balčytis LRT debatų laidoje į klausimą, ar sutinka, kad būtų įteisintos vienalytės santuokos, atsakė taip: „Esu už vienos lyties asmenų partnerystę, bet esu prieš, kad tokie partneriai galėtų įsivaikinti.“

Dabar su Socialdemokratų darbo partijos sąrašu į Seimą atvestas Z. Balčytis balsavo prieš Partnerystės įstatymą, nes jame įžvelgė grėsmę šeimai.

„Aš ir dabar pasisakau už tai, kad partnerystė būtų įtvirtinta, tik tam tikros turi būti būtinos sąlygos, kad tai būtų sutartis tarp dviejų asmenų ir vienos lyties ir kad tai nebūtų prilyginta šeimos institucijai, o dabartinis įstatymas kaip tik ir buvo padarytas „copy-paste“ iš Civilinio kodekso, kur eina kalba apie šeimos instituciją, ir priėmus tokį įstatymą jie turėtų teisę kreiptis ir į tarptautinius teismus, ir į mūsų respublikos teismus ir jie būtų pripažinti šeima, kas leistų jiems įsivaikinti vaikus ir panašiai“, – samprotauja Z. Balčytis.

Nors įstatymas buvo atmestas būtent dėl vienalyčių asmenų šeimų, Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas sako: pagal Konstituciją, šeima gali būti sukurta ir santuokos, ir partnerystės pagrindu.

Dainius Žalimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„KT labai aiškiai pasakė, kad pagal Konstitucijos 38 straipsnį turi būti ginamos visos šeimos, nepaisant tų santykių išraiškos formos. Tai yra, ar tai būtų santuokos pagrindu sukurta šeima ar partnerystės, ar de facto gyvenimo pagrindu, kadangi šiaip jau KT nieko naujo europiniu mastu nesuformulavo. Europos Žmogaus Teisių Teismas labai aiškiai šiuo klausimu yra pasisakęs, kad šeimos gyvenimas yra ginamas visų, nepaisant išraiškos formos ir nepaisant to, ar šeimą sudaro skirtingų lyčių asmenys, tarkim, susituokę ar kartu gyvenantys skirtingų lyčių asmenys, ar tos pačios lyties asmenys, įregistruotos partnerystės ar kitu būdu“, – sako D. Žalimas.

Nors kai kurie politikai atkakliai kovoja prieš vienos lyties žmonių gyvenimo kartu įvardijimą šeima, tokie partneriai augina ir vaikus, ir jais rūpinasi, nors valstybė tokias šeimas diskriminuoja.

„Ir turbūt žmonės, kurie nesusiduria su tomis problemomis, jie galvoja, tai nelabai svarbus klausimas, – sako lygių teisių aktyvistė Jūratė Juškaitė. – Bet tiesiog įsivaizduokite, jei iš jūsų atimtų visas šitas privilegijas ir jūs, vesdama savo bendrą vaiką pas gydytoją, galvotumėt, ar mane atpažins, kad čia yra ne tas partneris, ar aš turėčiau pasirašinėti ir klastoti dokumentus? Na, partneriui, kuriam priklauso, kuris yra biologinis globėjas įstatymo prasme, turi vedžiot kas kartą vaiką pas gydytoją, nes negali pasirašyti tas žmogus.“

Palaikymo akcija dėl Partnerystės įstatymo priėmimo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Europarlamentarė Rasa Juknevičienė sako, kad LGBT bendruomenė sudaro labai nedidelę Lietuvos gyventojų dalį ši mažuma yra teisiniame užribyje, diskriminuojama daugumos. Liberalų sąjūdžio frakcijoje esantis buvęs valstietis Viktoras Pranckietis kalbėti į kamerą nepanoro, tačiau jo argumentas – tai pažeistų Bažnyčios sakramentus.

„Niekas nesikėsina į Bažnyčios kanonus, – tvirtina konservatorė R. Juknevičienė. – Aš pati esu tikintis žmogus, lankau bažnyčią. Niekas tikrai nesiruošia primesti Bažnyčiai kitą požiūrį. Bet Lietuvoje yra netikinčių žmonių. Yra žmonių, kurie nelanko bažnyčios. Kaip aš, būdama katalikė, galiu primesti savo požiūrį tiems, kurie yra kitokie?“

Partnerystės įstatymas grąžintas rengėjams tobulinti. Jie sako, kad rudens sesijoje vėl teiks jį Seimui.