Jastramskis apie dvejus prezidento Nausėdos metus: atsiranda poreikis bandyti įtikti visiems

Šią savaitę suėjo dveji prezidento Gitano Nausėdos kadencijos metai. Jeigu žiūrėsime į bendrovės „Vilmorus“ apklausas, palankiai vertinančių prezidentą per dvejus metus sumažėjo kiek daugiau nei trimis procentiniais punktais, o štai nepalankiai vertinančių padaugėjo kone 4 kartus – daugiau nei 12 procentų. Tačiau Prezidentas Gitanas Nausėda ir toliau išlieka populiariausiu politiku Lietuvoje. Apie dvejus metus prezidento poste „Savaitėje“ kalbėjo VU TSPMI politologas Mažvydas Jastramskis.

– Gitanas Nausėda prieš dvejus metus prezidentu tapo prieš tai iš viso neturėjęs jokių didelių reikalų su politika, jeigu neskaičiuosime jo dalyvavimo susitikimuose su politikais, premjerais ir prezidentais. Ar per dvejus metus Gitanas Nausėda tapo politiku?

– Iš tikrųjų jis buvo priverstas tapti politiku. Keista, kad užimant tokias pareigas ir su gana reikšmingomis galiomis, jis juo būtų netapęs. Bet tikrai matėsi, galbūt iki šiol yra tokių ženklų – bandymo rasti savo vietą toje politinėje sistemoje, nes, pavyzdžiui, palyginus tą patį Gitaną Nausėdą versiją Nr. 1 per pirmąją pandemijos bangą ir jo tam tikrą atsitraukimą, veikimą grynai formaliuose konstituciniuose rėmuose, ir pažiūrėjus į Gitaną Nausėdą per antrąją COVID-19 pandemijos bangą, kai buvo tikrai gana aktyvus jo vaidmuo – ir ministrų bandymai filtruoti, įsteigimas sveikatos apsaugos ekspertų tarybos, tai iš tikrųjų buvo ganėtinai pasikeitęs profilis politiko ir žiūrėjimas apskritai į savo vietą Lietuvos politiniame lauke.

– Tai jūs sakytumėte, kad jis pats vis tvirčiau jaučiasi ir todėl antra pandemijos banga yra ryškesnė jo veikimo prasme – ar tiesiog politinės partijos leidžiasi labiau, priima jo veikimą ir todėl jis turi daugiau laisvės?

– Manyčiau, kad tai nėra susiję su politinėmis partijomis. Manau, kad Gitanas Nausėda, žiūrint į santykius su parlamentu, turi ne ką daugiau (laisvės – LRT) šioje kadencijoje negu prieš tai. Bet yra vis tiek tam tikros aplinkybės ir pirmas dalykas – tai buvo pačio prezidento pasirinkimas, kaip reaguoti į situaciją.

Mažvydas Jastramskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Antras dalykas yra, kad ir politiniai įvykiai prezidentui suteikia daugiau galimybių dėl to, kad tas, vadinkime, tarpuvaldis ir nauji Seimo rinkimai aktyvuoja tokias prezidento galias, dėl kurių, kaip matėme po Seimo rinkimų, vyko daugiau diskusijų. Iš kitos pusės, yra tie Europos Vadovų Tarybos reikalai, kur buvo iš konservatorių iniciatyva apriboti prezidento vaidmenį, bet kol kas prezidentas atsilaiko. Kol kas prezidentas atsilaiko šiuose galios žaidimuose, o kaip bus toliau, yra sudėtinga matyti, bet tokie įvykiai kaip „Ryanair“ lėktuvo priverstinis nutupdymas Baltarusijoje – iš esmės vos ne teroristinis aktas – labai suvienija Lietuvos užsienio politiką ir tokioje vietoje žaidėjai – Vyriausybė, parlamentas ir prezidentas – yra realiai įvykių priversti veikti vieningai, vienu frontu kalbėti už Lietuvą.

– Bet mes matome labai aiškų ir ryškų užsienio reikalų ministrą, ar įmanomas taikus kompetencijų pasiskirstymas? Ar nebus užgožtas prezidentas, kai ministras toks ryškus?

– Stumdymųsi tikrai bus ateityje, kalbant ne vien apie užsienio reikalų ministrą, bet ir premjerę, kuri galėtų iš tikrųjų tam tikrais klausimais atstovauti Lietuvai Europos Vadovų Taryboje. Vis dėlto tai yra neformali tradicija, kas važiuoja, kad važiuoja šiuo metu prezidentas, bet aš abejočiau, kad tokių labai ypatingų trinčių atsiras, nes šitoje vietoje reikia kažkokio labai skirtingo požiūrio į Lietuvos politiką Baltarusijos, Vakarų partnerių atžvilgiu.

Gitanas Nausėda apsilankė Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinėje mokykloje / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

– Ateidamas į postą, prezidentas Nausėda žadėjo labai atvirą prezidentūrą ir patį save pateikė kaip vienytoją, kaip skirtingų politinių jėgų arba skirtingų idėjų, skirtingų požiūrių moderatorių. Ar jūs matote jo pastangas būti lygiai teisingu visiems, kai jis užsistoja, tarkim, užpultą kunigą, bet ujamo parlamentaro jis tarsi nemato? Arba kai jisai sveikina Šeimų maršo susirinkusius dalyvius ir vadina tai Šeimos dienos proga sveikinimu, nors ir pats pateikimas, ir laikas, ir visa kita, kaip tai atrodė, vargu ar galima pasakyti, kad tai buvo iš tiesų sveikinimas būtent visų šeimų, o ne tų, kurie buvo susirinkę?

– Galbūt nereikėtų taip jau labai daug pateikti tokių didelių reikalavimų Gitanui Nausėdai, kaip ne tiek ir patyrusiam politikui, kad jis sugebėtų suderinti tokias visiškai priešingas pozicijas. Bet dėl ko aš pritarčiau, kad kartais iš tikrųjų būtų galima mažiau kelti koją į vieną ar kitą pusę. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, pasveikinimas Šeimų maršui, manyčiau, kad jo nereikėjo šitoje vietoje, kam jį reikėjo daryti? Ir čia atsiranda toks polinkis prezidento, bandymas pataikyti – ar sąmoningas, ar nesąmoningas politiškai – bet bandymas pataikyti į tai, ko nori dauguma. Ir dauguma mūsų visuomenės šiuo požiūriu tikrai yra konservatyvi.

Čia atsiranda ir apklausų bandymas daryti. Esu jau minėjęs tokį bandymą, kažkaip dar per tas apklausas kažkokią vos ne poziciją pagrįsti ar pateikti – žinoma, tai yra ydinga. Politikas turi pats turėti, visų pirma, savo poziciją, o tada žiūrėti, kaip visuomenė mąsto, ir galbūt keisti savo poziciją, derinti ir t.t. Tai reziumuojant – visiems lygiai teisingu vidaus politikoje ir super sudėtinga būti, ir joks prezidentas iš tikrųjų – Gitanas Nausėda ar, bet kuris kitas – to neįgyvendins. Iš kitos pusės, žinoma, galbūt vengti pastatyti koją kažkurioje tvoros ar sienos pusėje aiškiai, to tikriausiai daryti reikėtų vengti.

Gitanas Nausėda / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Baigiant mūsų pokalbį, kaip jūs vertinate tuos dvejus prezidento metus?

– Aš bandžiau užsirašyti pliusus ir minusus čia visai neseniai. Radau ir pliusų, radau ir minusų. Greitai paminint tokius pavyzdžius, iš tokių neformalių iniciatyvų – siūlymai piliečių asamblėjos, tos apklausos, tas pats ištęstas Vyriausybės formavimas, galbūt kartais atsistojimas į vieną pusę, apie kurią mes kalbėjome, ir palaikymas vienos aiškiau pusės – yra minusai. Būtų ir pliusų: sugebėjimas persiorientuoti Baltarusijos klausimais, ganėtinai vykęs šioje vietoje, kalbant apie prezidento funkcijas, susiderinama su parlamentu pastaruoju metu, bent jau dėl aukščiausių pareigybių skyrimo, Konstitucinio Teismo, generalinės prokurorės. Žiūrėsime, kaip seksis su Aukščiausiojo Teismo kandidatūra. Aš sakyčiau, kad Gitanas Nausėda yra tiesiog kol kas per vidurį, tie pliusai ir minusai tiesiog išsiprastina.

– Ačiū jums už pokalbį.