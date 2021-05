Abiturientai skubėtų skiepytis antrąja „Vaxzevria“ doze, bet dalis savivaldybių skiepų neturi

Abiturientai sunerimę, kad pasiskiepiję pirmąja „Vaxzevria“ („AstraZeneca“) doze gali pakliūti į izoliacijos spąstus visai per egzaminų sesiją. Tuo tarpu jų bendramoksliai, kurie pasiskiepijo jau dviem „Pfizer“ ar „Moderna“ dozėmis, po kontakto su užsikrėtusiuoju COVID-19 izoliuotis neturėtų. Be to, norintieji pasiskiepyti „AstraZeneca“ antruoju skiepu anksčiau ne visur gali tai padaryti, nors tvarka ir leistų. Tarkime, Vilnius šios vakcinos skiepų šią savaitę negavo.

Abiturientai masiškai skiepytis nuo koronaviruso infekcijos pradėjo balandžio pirmąją pusę, daugeliui jų antrasis skiepas buvo paskirtas birželio antroje pusėje, kai dauguma egzaminų bus jau įvykę.

„Mano dukra, kuri yra abiturientė, vakar vakare ir šiandien ryte bandė pasikeisti skiepo laiką į gegužės mėnesį, bet jai nepavyko, sistema neleido“, – LRT RADIJUI pasakojo mama Jonė. Ji sakė, kad sistema pasiūlė skiepytis antrąja doze apie birželio 20 dieną.

LRT.lt primena, kad brandos egzaminų sesija prasideda birželio 7 dieną.

Abiturientams sudaryta išimtis – jie gali pasiankstinti antrojo skiepo datą. Tačiau dalis savivaldybių šiuo metu tiesiog neturi „Vaxzevria“ vakcinos. Tarkime, Vilniaus miesto savivaldybė šią savaitę negavo šio gamintojo skiepų. Ir tik šios savaitės pabaigoje žinos, ar gaus kitą savaitę. LRT RADIJO duomenimis, laisvų skiepų nebuvo ir netoli Vilniaus esančiose vietovėse, tarkime, Vilniaus rajone, Trakų rajone, Šalčininkuose.

Abiturientai nerimauja, kad gali nespėti pasiskiepyti prieš birželio 7 dieną, kai vyks privalomas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Be to, reikia tai padaryti keliomis dienomis anksčiau galvojant apie galimas šalutines reakcijas, kurios sutrikdytų rengimosi egzaminams procesą.

SAM atstovė Aistė Šuksta sakė, kad šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 3000 vakcinos dozių.

Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tiesa, kalbame ne apie Vilnių. Šiuo metu Vilniuje jų nėra. Tačiau noriu nudžiuginti ir nuraminti abiturientus ir mamas, nes kitą savaitę Lietuva gaus daugiau nei 80 tūkst. „Vaxzevria“ vakcinos dozių. Taip kad visi norintieji galės pasiankstinti antrosios vakcinos dozės laiką“, – LRT RADIJUI sakė A. Šuksta.

Abiturientams ir jų tėvams kyla dar vienas klausimas – dėl izoliavimosi. LRT.lt jau aprašė atvejį, kai vilnietis abiturientas, pasiskiepijęs „AstraZeneca“ pirmąją doze, turėjo izoliuotis po kontakto su užsikrėtusia bendramoksle srautinėje pamokoje, nors ir turėjo neigiamą greitojo antigenų testo rezultatą, o antikūnų testas rodė imunitetą. Taip nutiko ir daliai jo bendraklasių. Tie, kas pasiskiepijo kitos vakcinos abiem dozėmis, izoliuotis nereikia ir jie gali toliau gyvai lankyti pamokas bei konsultacijas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, praėjusią savaitę visoje Lietuvoje buvo 56 izoliuoti abiturientai iš 22 tūkst., tai sudaro apie 0,25 proc. visų baigiamosios klasės mokinių.

„Labai suprantame abiturientų ir jų tėvelių nuogąstavimus – egzaminų sesija net ir ne karantino metu sukeldavo papildomų rūpesčių ir nerimo. Mes kalbamės su Sveikatos apsaugos ministerija, anot jos, vakcinų abiturientams nepritrūks.

Labai gaila, kad kol kas abiturientai, kurie skiepijosi „Vaxzevria“, vis dar nepakviesti gauti antrąjį skiepą, nors buvo skelbta, kad tokia galimybė bus anksčiau nei praėjus 12 savaičių po pirmojo skiepo. Sveikatos apsaugos ministerija dar kartą paragins vakcinavimo centrus, poliklinikas pasirūpinti, kad abiturientai sulauktų kvietimo skiepytis anksčiau nei praėjus 12 savaičių po pirmojo skiepo“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Dainoras Lukas.

Jis pažymi, kad kandidatų srautai brandos egzaminų centruose bus reguliuojami taip, kad būtų išvengta artimo kontakto tarp jame esančių asmenų, t. y., kontakto mažesniu kaip 2 m atstumu, trunkančio ilgiau kaip 15 min. „Tam ir nustatytos sąlygos, kad galimybės susirgti būtų visiškai minimalios“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrės atstovas Dainoras Lukas.

Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kaip perdavė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), Sveikatos apsaugos ministerija patikino, kad „Vaxzevria“ skiepų visiems pakaks ir jų netrūksta. Ministerija primena, kad registruotis antrai dozei per bendrą sistemą abiturientams nereikia.



„Abiturientai sulauks kvietimų skiepytis antra doze iš savo poliklinikų, vakcinavimo centrų. Sveikatos apsaugos ministerija dar kartą paragins tai padaryti, kad abiturientai sulauktų kvietimo skiepytis anksčiau nei praėjus 12 savaičių po pirmojo skiepo“, – aiškina ŠMSM.

Kaip jau anksčiau LRT.lt paaiškino Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), abiturientai, paskiepyti pagal visiškos vakcinacijos schemą, t. y. kaip nurodyta gamintojo, izoliuotis neturi, jeigu nuo visiškos vakcinacijos įvykdymo yra praėję mažiau nei 90 dienų.

„Politikos formuotojas yra numatęs, kad izoliacijos išimtys taikomos tik tuo atveju, jei žmogus yra paskiepytas pagal visiško paskiepijimo schemą. Jei abiturientas buvo paskiepytas viena „Vaxzevria“ vakcinos doze, kai gamintojas yra numatęs visiško paskiepijimo schemą dviem dozėmis, tokiu atveju po sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga žmogus turi izoliuotis“, – tokį NVSC paaiškinimą perdavė visuomenės informavimo specialistė Justina Petravičienė.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, anot NVSC, izoliacijos išimtis nėra taikoma ir jei viena vakcinos doze pasiskiepijęs žmogus atliko antikūnų testą ir jo rezultatai rodo susidariusį imunitetą bei žmogus turi neigiamą greitojo antigenų testo rezultatą.

Kaip LRT.lt aiškino Nacionalinės švietimo agentūros vadovė Rūta Krasauskienė, kaip ir bet kokios kitos ligos atveju, ne tik COVID-19, kandidatas, susirgęs egzaminų sesijos metu, turi informuoti savo mokyklos vadovą, pateikti medicininę pažymą ir jam bus sudaryta galimybė laikyti egzaminą pakartotinės sesijos metu.

O jei kandidatas nepasveiksta iki pakartotinės sesijos, tokiu atveju jis atleidžiamas nuo egzamino. Jo atestatas yra toks pat vertingas, kaip kad tų, kurie laikė brandos egzaminus. Tiesiog į atestatą įrašoma, kad kandidatas atleistas nuo egzamino. Tokiu atveju skaičiuojami metiniai pažymiai.

Jis galės stoti į aukštąją mokyklą ir konkuruoti su kitais stojančiaisiais.