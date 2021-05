Landsbergis apie nutupdytą lėktuvą: išvada viena – per teroristinių režimų kontroliuojamas teritorijas skristi negalima

„Išvada vienareikšmiška: per teroristinių režimų kontroliuojamas teritorijas skristi negalima“, – sako feisbuko paskyroje sekmadienį teigė pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Nepriklausomybės Akto signataras profesorius Vytautas Landsbergis.

Taip jis reaguoja į sekmadienio įvykius, kai Baltarusijos režimas perėmė ir Minske nutupdė iš Atėnų į Vilnių skridusį „Ryanair“ kompanijos lėktuvą, iš jo buvo išlaipintas opozicinio „Nexta“ žiniasklaidos kanalo vyr. redaktorius Romanas Protasevičius, jis sulaikytas.

„Kompanijos, kurios po to vis dar skraidins keleivius per Baltarusiją, sąmoningai statys į pavojų jų gyvybes. Neatsakinga buvo ir „Boeingu“ skristi per Rusijos samdinių kontroliuojamą, de facto Rusijos okupuotą, Ukrainos dalį.

Baltarusijos sienų apsauga net sutartimi oficialiai atiduota Rusijai, tad už naikintuvo panaudojimą teroristinei operacijai atsakingas ir Kremlius. Tarptautinei bendruomenei, taip pat NATO, kurios narėmis yra ir Graikija, ir Latvija, ir Lietuva, dera reikalauti: ne tik tuoj paleisti ir saugiai grąžinti pagrobtą asmenį – ar jo gyvybė skrendant buvo apdrausta? Bet ir nedelsiant ištirti incidentą, viešinant kaltininkų pavardes“, – dėsto jis.

Nepriklausomybės Akto signataras, apžvalgininkas Rimvydas Valatka savo feisbuko paskyroje klausia, „ar kam nors Lietuvoje kyla abejonių, kad Aliaksandras Lukašenka ir jo patronas Vladimiras Putinas yra tarptautiniai teroristai, pranokstantys visas alkaidas?“.

Rimvydas Valatka / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Diktatorius A. Lukašenka įsakęs pagrobti ir Minke nutupdyti į Vilnių skridusį „Ryanair“ keleivinį lėktuvą, po to iš jo pagrobęs žurnalistą, informacinio kanalo „Nexta“ įkūrėją ir vyr. redaktorius R. Protasevičių, įvykdė du tarptautinio terorizmo aktus. Tai – pasikėsinimas į Lietuvos suverenitetą.

Lietuva privalo kreiptis pagalbos į NATO ir ES partnerius. Lietuva turi uždrausti visiems į Vilnių skrendantiems keleiviniams lėktuvams skristi per Baltarusijos oro erdvę. Baltarusijos keleiviniams lėktuvams turi būtų uždrausti naudotis Lietuvos oro erdve. Prašyti, kad tą patį su Baltarusijos lėktuvais padarytų Lenkija ir Ukraina“, – rašo jis.

„Tai yra teroro aktas. Karinės chuntos vadas Lukašenka yra teroristas. Už jo – V. Putinas“, – antrina europarlamentarė Rasa Juknevičienė.

LRT.lt primena, kad lėktuvas buvo priartėjęs prie Lietuvos oro erdvės, tačiau buvo priverstas pasukti į Baltarusijos sostinę. Lietuvos oro uostai pranešė, kad taip nutiko dėl konflikto tarp įgulos ir keleivių, tuo metu Baltarusija skelbė, kad lėktuvas tūpė Minske dėl pranešimo apie bombą.

Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos patarėjas Franakas Viačiorka BNS teigė, kad Baltarusija lainerį privertė pakeisti kursą pakėlusi naikintuvus MiG-29.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pareikalavo paleisti sekmadienį režimo sulaikytą Baltarusijos opozicijos žurnalistą R. Pratasevičių, o tarptautinę bendruomenę – imtis veiksmų.