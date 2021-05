Su gimtadieniu! Kodėl Kaunas pasitinka 613-ąjį, nors miesto vardas minimas jau net 660 metų?

Šį šeštadienį Kaunas švenčia 613-ąjį gimtadienį, tačiau kartu sueina 660 metų, kai miesto pavadinimas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Ketvirtadienį Kauno miesto muziejaus surengtoje virtualioje diskusijoje buvo aptariamos ne tik Kauno vardo ištakos bei miesto istorija, bet ir tai, ką reiškia šis žodis, kokią tapatybę atskleidžia.

Kelios versijos, kada paminėtas pirmą kartą lietuviškai

1361-ieji yra seniausia Kauno paminėjimo data, užfiksuota rašytiniuose šaltiniuose. Teigiama, kad tada kryžiuočių heroldas Vygandas Marburgietis kronikoje pirmą kartą paminėjo Kauno gyvenvietę. Kauno miesto gimtadienis švenčiamas gegužės 20 d. arba artimiausią tai dienai savaitgalį. Būtent šią dieną 1463 m. kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis patvirtino ir praplėtė miesto teises.

Istorikė Laima Bucevičiūtė diskusijoje išskyrė dvi galimas kryptis dėl Kauno vardo paminėjimo. Pirmoji – mokslinė.

„1925 metais šveicarų kilmės JAV kalbininkas Alfredas Sennas pirmasis pasiūlė šitą teoriją apie Kauno vardo kilmę – ją susieti su asmenvardžiu Kaunas“, – teigė L. Bucevičiūtė, o šią hipotezę parėmė ir lietuvių kalbininkai.

Kaunas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot istorikės, žodis „Kaunas“ galėjo išsirutuliuoti iš veiksmažodžio: nuo žodžių „kautis“, „kovoti“. Be to, tyrimai rodo, kad aplink Kauną galime rasti nemažai pavardžių, kurių šaknyje dominuoja skiemuo „kaun“. Todėl tokia teorija dėl asmenvardžių, pasak L. Bucevičiūtės, yra labiausiai pagrindžiama ir įtikinama.

Kita kryptis – vokiečių kalbininkas Gottliebas Studerus iškėlė mintį, kad Kauno pirminė reikšmė gali būti siejama su žemuma, nes miestas įsikūręs dviejų upių santakoje. Taip pat užsiminta apie Palemono sūnaus Kūno legendą: teigiama, kad Kūnas įkūrė Kauno miestą šalia Nevėžio žiočių, o vėliau miestas perkeltas į Nemuno ir Neries santaką. Tiesa, metraščiuose nebuvo nurodyta, kada įkurtas Kaunas, bet paminėta Kūno mirimo data.

Anot istorikės, žodis „Kaunas“ galėjo išsirutuliuoti iš veiksmažodžio: nuo žodžių „kautis“, „kovoti“.

Be to, istorikė pažymi, kad lotynų kalboje žodyje „Kaunas“ vietoj raidės K buvo C, slavų kalbų šaltiniuose miesto pavadinimas buvo fiksuojamas dar kitaip. Kada pirmą kartą paminėtas lietuviškai? Taip pat yra kelios versijos.

„Belieka remtis kaunistikos profesoriaus Zigmanto Kelpos darbais. Pirmą kartą galimai lietuviškai – 18 amžiaus šaltiniuose. Tai padarė vienas iš kauniečių, kuris tuomet kūrė eiles apie Kauną“, – minėjo L. Bucevičiūtė.

Yra ir kita teorija: yra išlikusių duomenų apie 1655-aisiais, kovų metais, į Prūsiją bėgusius kauniečius. O Berlyno slaptajame archyve yra išlikę sąrašai, kuriuose registruoti šie žmonės.

„Šituose sąrašuose minima, kad Kaunas pirmą kartą parašytas lietuviškai: viena iš pabėgusių moterų taip save ir įvardijo – našlė iš Kauno. Ir lietuviškai Kauno vardas būtent šiame sąraše buvo užregistruotas“, – pridūrė L. Bucevičiūtė.

Kauno vietoje nuo seno buvo kelios gyvenvietės

Archeologas Mindaugas Bertašius teigė, kad pirmasis miesto paminėjimas gilina istorinės atminties šaknis. Jeigu vietovė buvo paminėta, vadinasi, ji buvo svarbi ir reikšminga perduoti kitiems apie tai žinią. Kuo prasminga buvo vieta? Anot M. Bertašiaus, galima sieti su geografine aplinka.

Kaunas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Kauno atsiradimas nėra tuščioje vietoje. Mes dabartinėje Kauno teritorijoje aptinkame didžiulių kapinynų: tuose laidojimo paminkluose randame labai daug medžiagos apie amatus, ryšius. Jie patvirtina Nemuno ryšius su Baltijos jūros pakrante, su kuršiais ir kitomis gentimis. Kitas dalykas, laidojimo objektų, artefaktų gausa yra išskirtinė, randame žinių, kad buvo kelios gyvenvietės. Ir tai suponuoja mintį, kad nuo senų laikų čia vyko veikla“, – pasakojo M. Bertašius.

Pasak jo, gyvenviečių būta prie Veršvų, Eigulių, Pajuosio, Marvos piliakalnių ir didžioji dauguma pasiekė 13–14 amžių – tai buvo nedideli kaimai. Be to, iš archeologinių radinių daromos išvados, kad žmonės čia gyveno dar pirmo tūkstantmečio pabaigoje–antro tūkstantmečio pradžioje.

„Vadinasi, čia visur gyventa. Aptinkame artefaktų, kurie susiję su komunikacija, prekyba: atvežtinių dirbinių, Vakarų Europos monetų, svėrimo elementų. Užuominų turime visai nemažai“, – pridūrė archeologas.

M. Bertašius pabrėžtų dvi teritorijas, kuriose labai ryškiai matyti buvusios gyvenvietės iki Kauno pilies atsiradimo: viena buvusi pilies teritorijoje iki Neries ir tęsėsi Žaliakalnio link.

Gyvenviečių būta prie Veršvų, Eigulių, Pajuosio, Marvos piliakalnių ir didžioji dauguma pasiekė 13–14 amžių – tai buvo nedideli kaimai.

„Šita gyvenvietė datuojama nuo 13–14 amžiaus, bet ryškiausias jos pėdsakas siejamas su pirmosios pilies statybos laikotarpiu. Jeigu turime pilį, turime pilies datą ir paminėjimą, greta jos turime ir gyventojus. Vadinasi, toji gyvenvietė turėjo turėti vardą“, – teigė M. Bertašius.

Kita gyvenvietė, kur archeologinis sluoksnis ryškesnis, – prie Nemuno: tęsiasi visa pakrante nuo Vytauto bažnyčios iki Santakos.

„Ten taip pat randame įvairaus tipo keramikos nuo seniausių laikų, bet labai ryškūs sluoksniai siejami su 14 amžiumi“, – sakė M. Bertašius.

Užsiminta, kad pats V. Marburgietis kronikose kalbėjo apie senąjį Kauną ir naująjį Kauną, bet kas už to slypi – sunku suprasti. Tačiau tai, kad 1408 metais Kaunui buvo suteikta Magdeburgo teisė – miesto teisės sistema, – rodo, jog turėjo būti pasiektas tam tikras lygis, kad vieta būtų verta tokio dalyko.

Kaunas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kauno vardo konotacija: geografija, viduramžiai ir tarpukaris

O ką reiškia Kauno vardas, kokią tapatybę tai atskleidžia? M. Bertašius atkreipia dėmesį į geografiją, įsikūrimą slėnyje.

„Atrodo, kad miestas kūrėsi išnaudodamas gamtinę aplinką. Tik 20 amžiuje išlipo iš to slėnio ir labiau išsiplėtė. Siečiau Ąžuolyno egzistavimą ir išlikimą: gana unikalus atvejis Europos miesto istorijoje, kai neiškirstas, nepakeistas. O išlikusi nuolatinė auginvietė tokio miško ir buvo įterpta į miesto urbanistinį audinį“, – kalbėjo archeologas.

Istorikė Audinga Leliukaitė pažymėjo, kad Kaunas galėtų turėti bent kelias tapatybes.

„Jos, kaip man atrodo, glaudžiai susijusios su svarbiais istoriniais Kauno laikotarpiais. Pirmiausia – viduramžių Kaunas, tarsi įrašytas Kauno pilies vaizdinys. Dviejų upių santakoje stovinti Kauno pilis, kurios funkcija buvo užtikrinti saugumą ir apginti savus“, – aiškino A. Leliukaitė.

Kauno pilis / V. Radžiūno / LRT nuotr.

Ji dar užsiminė apie Kryžiuočių ordino puolimus: jeigu jie būtų pralaužę gynybą ir išsikovoję laisvą kelią į Lietuvos valstybės branduolį, tokiame fone Kaunas galėtų atrodyti kaip vieta, kur vyko labai svarbūs įvykiai ir tam tikru metu netgi buvo sprendžiamas visos Lietuvos likimas. Prie viduramžiškos tapatybės galima priskirti ir Kaune vykstančias Hanzos dienas, kai mieste vyksta šventės, renginiai, pramogos su sąsajomis į viduramžius, nes Kaune 15 amžiuje Hanzos miesto pirkliai buvo atidarę savo kontorą.

Kita tapatybė kildinama iš tarpukario, kuris aprėpia ir miesto daugiakultūriškumą, ir modernistinę architektūrą.

„Žvelgdami į praeitį matome, kad Kaune nuo seno sugyveno įvairių tautybių ir kultūrų žmonės, todėl Kauną galėtume matyti kaip laisvą ir įvairioms kultūroms atvirą miestą“, – aiškino A. Leliukaitė.

L. Bucevičiūtė pabrėžė, kad kitąmet Kaunas taps Europos kultūros sostine, o tai būtų labai geras laikas įvairiais rakursais, pjūviais ir įvairiuose kontekstuose pademonstruoti tą tapatybę, kurią Kaunas turi. Ji taip pat pritaria geografinei idėjai dėl Santakos.

„Tas vaizdas, kokį mes matome žemėlapyje, pats savaime transliuoja labai įdomią ir puikią kaunietišką tapatybę“, – pridūrė istorikė.