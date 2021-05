Romų bendruomenės pirmininkas: iš stereotipų kartais galime pasijuokti, bet nebus lengviau

Kartais iš stereotipų galime pasijuokti, tačiau nuo to nei jaunimui ir vaikams, nei visai bendruomenei nėra ir nebus lengviau, interviu portalui LRT.lt sako Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvik. Vis dėlto jis pabrėžia – kai lietuviai romus prisileidžia, nenusivilia. „Romai turi savo vidinę charizmą, romai, kaip tauta, yra labai charizmatiška, jautri, labai bendraujanti tauta, ji nėra pikta“, – pasakoja I. Kvik.

„Tai labai jautru. Niekada vaikams nepasakoju, kad ten, vaikeli, gyvena lietuviai, kad šalia gyvena lenkai, todėl ten neikit. Taip sakydamas žeminu save. Mes, romai, sakome, kad yra mūsų žmonės ir kiti. Kiti – tai tie, kurie nežino mūsų įstatymų, nekalba mūsų kalba, nenešioja tokių rūbų. Bet jie nėra blogesni arba geresni – jie yra kiti“, – portalui LRT.lt pasakoja Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas, romų ansamblio „Sare Roma“ lyderis, restorano „Gypsy Lounge & Grill“ įkūrėjas I. Kvik.

Gegužės 21 dieną Lietuvoje minima Tautinių bendrijų diena.

– Papasakokite apie save ir apie savo veiklą. Koks jums buvo pandemijos laikotarpis ir karantinas?

– Trumpai papasakoti apie save neišeis (juokiasi). Gaila, kad toks gyvenimas, kuris buvo pilnas kelionių, aistrų, dainų, bendravimo su žmonėmis, dabar tapo pasyvus. Bet, nepaisant to, mes judame, kažką veikiame, darbuojamės, o kartais sergame – visko būna. Toks dabar laikotarpis.

Koncertų dabar realiai nėra, bet ruošiamės „Gypsy Fest“. Jei viskas bus gerai ir ta dinamika eis ne tokiais tempais, gal ir leis rengti normalius renginius. Mūsų festivalis vyksta rudenį, jis visada pritraukia daug žmonių tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio.

Gypsy Fest 2020 / BNS nuotr.

Vilnius tampa viena didžiule gatve, kuri šoka ir dainuoja. Tokių renginių tikrai reikia mūsų spalvotame Vilniuje, nes Vilnius yra sostinė visų tautų, tai yra sostinė, o ji tuo ir skiriasi.

Restorane tiekiame maistą žmonėms į biurus, žmonės ateina maisto išsinešti, yra galimybė pavalgyti lauke, bet vietų nėra daug, o ir oras nėra labai džiuginantis – ir lietaus, ir sniego būna. Sudėtinga, bet reikia kažkaip išgyventi tą laikotarpį, nepaleisti dirbančių žmonių, kad išsaugotume jų darbo vietas.

Rengiame daug mokymų, ateina daug jaunimo, kuris nori mokytis, įgyti profesiją – mūsų verslas yra socialinis. Trūksta ir gyvo bendravimo, bet, manau, žiūrime labai optimistiškai ir judame pirmyn.

– Laikas nėra lengvas, bet bandote įžvelgti gerąsias puses?

– Žinoma, kitaip nebus įmanoma nieko daryti.

– Norėčiau pasikalbėti ir apie romų padėtį Lietuvoje. Man įsiminė vienas pasakymas, kad romai neretai vertinami ne kaip etninė, o kaip socialinė grupė, kad patirtys absoliutinamos. Sutinkate su tokiu pasvarstymu?

– Tame, ką Lietuvoje arba pasaulyje kalba apie romus, švelniai tariant, yra labai daug netiesos. Tam didžiulį įdirbį yra padariusi ir žiniasklaida, pirmas žmonių nusistatymas būna toks, kad romai yra kaip pasaka, yra toks burbulas apie visą romų tautą – į istoriją niekas nesigilina, žiūri paviršutiniškai.

Karantinas Trakuose / D. Umbraso/LRT nuotr.

Net nenoriu kartoti stereotipų. Kartais galime iš to pasijuokti, bet nuo to nei jaunimui ir vaikams, nei visai bendruomenei nėra ir nebus lengviau. Žmonės turi dirbti, maitinti savo šeimas, susirasti normalius darbus, mokytis. Kai yra tokių stereotipų, žmogus gyvena uždarame rate, negali iš to išeiti.

Kai romas ateina pas darbdavį, šis, tik pamatęs žmogų, iš karto jau keičia savo nuomonę. Todėl tas žmogus antrą ar trečią kartą tikrai nenori dalyvauti šiame procese, nes jam yra skaudu – jis vertinamas ne pagal tai, ar yra specialistas, ar ne specialistas, ar nori dirbti, bet jį jau iš karto vertina kaip kažkokį individą, kuris yra linkęs nusikalsti. Tai yra baisu.

– Esu girdėjusi pasakojimų, kai romų tautybės žmonėms neišnuomojami butai ar darbdaviai atsisako priimti. Kokią diskriminaciją patiria romai Lietuvoje? Ar situacija keičiasi?

– Kelios merginos man pasakojo, kad, atrodo, jos buvo susiradusios darbus, pokalbis telefonu praėjo gerai, tad jas pakvietė ateiti pasikalbėti gyvai, aprodyti darbo vietą. Jos nuvažiavo į pokalbį, bet darbdavys iš karto pamatė jų ilgus sijonus, kiek kitokią išvaizdą ir pasakė, kad jau sudarė darbo sutartį su kitu žmogumi, kad jos netinka. Tai tokia paslėpta diskriminacija.

Ištvanas Kvik / J. Anušauskienės nuotr.

Yra ir tokių atvirų atvejų, kai žmonės pamato, kad esi ne tokios tradicinės išvaizdos, ir iš karto sako, kad „atsiprašome, bet neturime jums darbo vietos“. Kartais nepaaiškina dėl ko, kartais aiškina.

Būna taip, kad sako, jog „mes romų nenorime matyti savo kolektyve“, kiti sako galintys priimti į darbą, bet „kiti mūsų kolektyvo žmonės nenorės kartu su jumis ar šalia jūsų būti“.

Kartais romams padedu įsidarbinti – tokiais atvejais darbdaviai dažnai labai dėkoja, sako, kad su romais susidraugavo, kad jie yra vieni geriausių darbuotojų. Taip būna labai dažnai – nebandau reklamuoti, bet taip yra.

Jei romas įsilieja į kolektyvą, jis tampa tikra kolektyvo dalimi, visada bendrauja su savo vadovais, kolegomis. Romai yra bendraujanti tauta, labai retu atveju romas paves arba nebus draugiškas.

Ir į mūsų restoraną atėję pavalgyti žmonės sako, kad net jei personalas nelabai gerai kalba angliškai, lietuviškai ar rusiškai, bet darbuotojų nuoširdumas ir bendravimas užgožia viską. (...)

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bet surasti darbą yra labai labai sudėtinga. Mes dirbame, kad sumažintume diskriminaciją, norime romams rengti darbo inkubatorius, kad jie galėtų dirbti savarankiškai pas savus, kad galėtų integruotis ir išeiti į darbo rinką ar sukurti savo verslus.

– Kalbėdamas apie įsidarbinimą, kelis kartus paminėjote integraciją ir tai, kaip žmonės, pamatę aprangos detales, iš karto sureaguoja. Gal kartais kalbėdami apie romų ar kitų bendruomenių integraciją ją suprantame kaip savų tradicijų, kalbos ar kultūros atsisakymą. Juk integracija – visai ne apie ko nors atsisakymą, o jautimąsi visuomenės dalimi.

– Labai geras pasakymas. Man teko daug keliauti, mačiau, kaip, pavyzdžiui, banke dirba mergina, apsirengusi tautiniais rūbais. Tai nekenkia nei jai, nei ateinantiems žmonėms. Tai sostinė, didžiulis miestas, kuriame yra įvairių tautybių, įvairių tikėjimų žmonių, bet turime tai gerbti.

Man patinka gyventi tokiame mieste, kuriame, pavyzdžiui, yra karaimų restoranų, kuriame galiu girdėti armėnų ar kartvelų muziką, nueiti į restoraną pas romus ar pas latvius. Man patinka, kai žmonės yra labai tolerantiški. Deja, Lietuvoje tos tolerancijos nėra labai daug.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Žodis integracija neretai reiškia savo tradicijų atsisakymą, tapimą kažkokiu standartiniu žmogumi pagal daugumą. Negaliu su tuo sutikti, nes tai būtų ne integracija, o asimiliacija. Aš kalbu savo gimtąja kalba, žinau savo tradicijas, todėl negaliu visko užgožti ir sakyti, kad dabar tapsiu rusu, lenku ar lietuviu, kad galėčiau dirbti ir pamiršti, kas aš esu. To nedarysiu.

Bet tai, kad esu romas, žydas, totorius ar lietuvis, neturi kenkti mokyklos baigimui, profesijos įgijimui ar buvimui geru specialistu. Reikia tai labai atskirti.

Mano žmona į darbo pokalbį gali ateiti su ilgu sijonu ir skara ant galvos, bet, jeigu darbe jai reikia apsirengti tokius rūbus, kokius dėvi visi, ji tai padarys. Atėjęs į darbą žmogus turi persirengti ir darbo vietoje būti taip, kaip ir visi. Bet jei atėjus į darbo pokalbį pasakoma, kad „mums netinkate“ vien dėl aprangos, tai yra įžeidimas.

Kai priimi darbuotoją, jis turi dirbti su darbo rūbais – tai yra normalu, tai yra darbo dalis. Bet negali vertinti žmogaus pagal tai, su kokia apranga jis atėjo į pokalbį. Žmogus turi vaikščioti taip, kaip jam patogu, gerbti savo tradicijas.

Ištvanas Kvik / BNS nuotr.

Tai yra netolerancijos pavyzdžiai, išaugantys iš šeimos. Pavyzdžiui, girdėjau, kaip vaikus gąsdina, kad „ateis čigonai ir tave pavogs“. Atrodo, kas gi čia blogo? Bet iš kitos pusės jau formuojasi nuomonė, kad „ateis čigonai ir pavogs, kad turiu bijoti tų žmonių“.

– Ar romų bendruomenė ir jūs pats Lietuvoje jaučiatės valstybės dalimi? Lietuviai nori pažinti kitą kultūrą, kitos tautybės žmones?

– Man atrodo, kad taip. Bet vėlgi, labai įdomu – romai turi savo vidinę charizmą. Man labai patinka tai, kad kiti žmonės mėgsta romus, nes romai, kaip tauta, yra labai charizmatiška, jautri, labai bendraujanti tauta, ji nėra pikta. Tai man labiausiai patinka.

Sako, romai dėl to ir neturi savo gabaliuko žemės, nes nemoka kariauti, negali pastovėti už save, kovoti. Žmonės dažnai ateina į koncertus, sako, kad taip bijojo romų, bet taip norėjo susipažinti. Kodėl? Nes romai pabūna, pabendrauja ir jau tampa draugais.

Gypsy Fest 2020 / BNS nuotr.

Esu rengęs atvirąją biblioteką, į kurią žmonės gali ateiti ir pasikalbėti su romais, ko nors jų paklausti. Tada tikriausiai bendravau aštuonias valandas be pertraukų. Nė kiek nepavargau, bet man buvo taip malonu, kad žmonės ateina ir klausia, kas mums yra šeima, kokios mūsų vertybės.

Pagalvokite – kodėl dainose ar pasakojimuose taip dažnai minimi romai? Kodėl Lietuvos ar užsienio atlikėjai dainuoja ir vartoja žodžius „romas, čigonas, gypsy“? Nė vienos kitos tautybės nėra taip minėta. Ar dainoje kažkur stovėjo lenkaitė arba lietuvaitė? Ne – „stovėjo čigonaitė“, „pamačiau moterį čigoniškomis akimis“. Šie žodžiai dominuoja pas menininkus, kūrėjus. Įdomu, tiesa?

– Įdomu – kodėl taip yra?

– Romai traukia žmones. Labai. Žmonės atsimena susitikimus, žvilgsnius, bendravimą. Žinot, kai kalba apie romus, kalba apie būrimus, magiją... Taip nereikia kalbėti – ne kiekvienas romas gali burti ar būti būrėju, bet romai labai draugauja su magija. Jie jaučia energetiką, labai gerai jaučia kitą žmogų.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Daug empatijos kitam?

– Taip, jei jie draugauja, tai draugauja šimtu procentų. Romai labai svetingi, bendrauja atiduodami savo dūšias. Bet kaip iki to nueiti? Daug žmonių neprisileidžia romų, nenori draugauti su jais arba nori, bet bijo.

Žiniasklaida turėtų dalintis gerais pavyzdžiais, o ne tik kalbėti per kriminalinę prizmę. Kriminalų visada bus – ne tik tarp romų. Aišku, norisi, kad jų nebūtų, bet taip nėra. Buvo kažkokia istorija, kurioje minėjo, kad avarijoje sudaužė du automobilius, o vienas vairuotojas buvo romų kilmės. Ar jis kitaip vairuoja? Ar specialiai padarė avariją? Kodėl minima tik vieno žmogaus tautybė? Vienas – žmogus, o kitas – čigonas?

Tai labai jautru. Niekada vaikams nepasakoju, kad ten, vaikeli, gyvena lietuviai, kad šalia gyvena lenkai, todėl ten neikit. Taip sakydamas, žeminu save. Mes, romai, sakome, kad yra mūsų žmonės ir kiti. Kiti – tai tie, kurie nežino mūsų įstatymų, nekalba mūsų kalba, nenešioja tokių rūbų. Bet jie nėra blogesni arba geresni – jie yra kiti.

Ištvanas Kvik / J. Anušauskienės nuotr.

Kalbėdamas su žmonėmis, klausiu, kodėl, girdėdami romų dainas, gėritės daina? Kodėl, kai vartojate kokį nors produktą, pagamintą, pavyzdžiui, Afrikoje, džiaugiatės produktu. Kodėl negalite pasidžiaugti žmonėmis? Ne produktu, o žmogumi. Juk tą dainą sukūrė romai. Dantų pastą pagamino indai ar prancūzai... Viskas prasideda nuo šeimos nusistatymo. Bet jauna karta jau kalba kitaip.

– Keičiasi požiūris?

– Jauni žmonės nori daugiau pažinti, jie labai daug keliauja, nori pažinti daugiau kitų žmonių. Bet nusistatymo šeimoje ir smurto prieš kitus negali būti. Pažiūrėkite, kas vyksta internete. Tai yra labai baisu. Auga mūsų jaunimas, kartu bendrauja – negalima kaip nors vadinti žmonių. Juk viską internete galima atsekti, veikia ir virtualus patrulis.

– Nenoriu absoliutinti visų žmonių patirčių – jų būna įvairių, bet neretai akcentuojama problema, kad dalis romų vaikų nelanko mokyklos. Patys romai pasakoja mokykloje patyrę patyčias, nesijaučiantys saugūs, dėl to nenorintys eiti į mokyklą. Ar tokia problema yra? Bandoma ją spręsti, yra pagalbos iš valstybės?

– Galiu drąsiai pasakyti – bandome pamatuoti šią problemą. Aišku, karantino metu daug šeimų ir bijo leisti vaikus į mokyklą, sėdi namuose. Bet žiūriu, kaip jie mokosi nuotoliniu būdu. Tas protrūkis mane labai džiugina – romai vaikšto į mokyklas.

Mokykla / E. Blaževič/LRT nuotr.

Manęs tik nedžiugina mokytojų nusistatymas – jei romų vaikas ko nors nesupranta, jam galima tai atleisti ir vis tiek perkelti į kitą klasę. Tokių atvejų, deja, vis dar yra. Pats mačiau keletą mokinių, kurie mokosi septintoje klasėje, bet nemoka normaliai skaityti ir rašyti. Tai yra gėda.

Klausiau vaikų ir jų tėvų, kaip taip gali būti. Man sako, kad vaikas vieną kartą kažko paklausė, jam mokytoja atsakė, kad jis vis tiek nesugebės, bet vis perkelia į kitą klasę. Tai yra labai blogi pavyzdžiai.

Problema yra ir dėl to, kad romai kalba savo gimtąja kalba. Kartais vaikai iki trejų ar ketverių metų kalba tik savo kalba, todėl, kai eina į mokyklą, bendrauti su mokytoju gali būti sunku, jie gali ko nors nesuprasti. Bet viskas yra išsprendžiama.

Pastebėjau, kad romų jaunimas, vaikai nori lankyti mokyklą, nori mokytis. O norinčiųjų yra daugiau nei tų, kurie nenori.

Mokiniai / BNS nuotr.

Visgi mokyklose yra diskriminacijos iš vaikų, kad „tu esi čigonas, todėl aš su tavimi nesėdėsiu ir nebendrausiu“. Bet vis tiek tai yra jau kultūros dalis – nuo to nepabėgsi, visada žmonės kalbės.

Sakiau vaikams, kad turėsite imunitetą, kad pabandykite padaryti 10 kartų geriau nei kiti, tik neikite į konfliktus. Norėtume sudaryti vadovėlius, kuriuose būtų kažkiek romų istorijos, būtų papasakota apie romų holokaustą.

– Iš tiesų – didžiąją daugumą Lietuvos romų palietė genocidas – tikriausiai sunku rasti šeimą, kuri nesusidūrė su šia tragedija. Tačiau viešojoje erdvėje apie tai kalbame nedaug, tai tarsi pamiršta istorijos pusė. Ar ši tragedija tapo visos Lietuvos visuomenės dalimi?

– Su tuo susipažinusi aukštuomenė, kuri domisi istorija. O paprasti žmonės daug nežino. Žmonių beveik neliko, bet turime įvykių liudininkų. Todėl svarbu, kad vadovėliuose būtų istorijos apie kiekvieną tautą, kuri gyveno Lietuvoje. Vadovėlis gal ne guminis, bet būtų gerai, jei būtų parašyta apie romus, apie žydus, kurie labiausiai pažeidžiami.

Memorialas romų genocidui atminti / Shutterstock nuotr.

Svarbu papasakoti istoriją, apie kultūrą. Pradinukams būtų labai naudinga sužinoti, taip pažinti romą, kuris sėdi šalia suole. Sužinoti iš vadovėlio, o ne iš kriminalinės istorijos.

O apie holokaustą nėra daug informacijos, nes dauguma žmonių buvo nužudyti, išvežti į koncentracijos stovyklas. Kiti klausia, kodėl kalbame apie holokaustą, kodėl minime datas, tokias baisias istorijas.

Iš tikrųjų tai labai geras klausimas – galėtume galvoti, kad kas buvo, tas buvo. Bet jeigu tai pasikartos? Ar bus kaltų? Negalime pamiršti, turime žinoti savo istoriją. Jei puikiai žinai istoriją, nenori jos atkartoti.