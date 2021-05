Koalicijoje – nesutarimai dėl narkotikų dekriminalizavimo klausimo: nesitikėjo, kad bus kalbama ne tik apie kanapes

Seime svarstoma Laisvės partijos atstovės Morganos Danielės idėja dekriminalizuoti nedidelio kiekio narkotikų turėjimą kaitina valdančiosios koalicijos aistras. Konservatoriai ir liberalai teigia neprieštaraujantys siūlomam principui, tačiau kartu neslepia esantys nustebę, jog, kaip aiškėja, netaikyti baudžiamosios atsakomybės siūloma ne tik dėl marihuanos, bet ir dėl kitų narkotikų turėjimo. Be to, koalicijos partneriai beda pirštu į siūlomas baudas – esą jos gali neatbaidyti nuo narkotikų vartojimo.

Nedidelio kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimas buvo vienas iš pagrindinių Laisvės partijos deklaruotų siekių per Seimo rinkimus. Panašu, kad šios politinės jėgos atstovai nesnaudė, mat jau pernai parlamentui buvo pateikti Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) ir Baudžiamojo kodekso (BK) pakeitimų projektai, kuriais siūloma dekriminalizuoti nedidelio kiekio narkotinių medžiagų turėjimą be tikslo platinti.

Po pateikimo šiems Laisvės frakcijos atstovės M. Danielės inicijuotiems projektams Seimas pritarė, tad šiuo metu jie yra svarstomi parlamento komitetuose ir komisijose.

Projektais siūloma už nedidelio narkotikų kiekio laikymą savo reikmėms ir vartojimą bausti taikant tik administracinę atsakomybę – numatyta bauda iki 100 eurų, pakartotinis nusižengimas užtrauktų baudą iki 200 eurų.

M. Danielė neteisėtą disponavimą nedideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų be tikslo jas platinti siekia išbraukti iš Baudžiamojo kodekso (BK).

Šiuo metu už minėtą veiką gresia baudžiamoji atsakomybė – už neteisėtą disponavimą nedideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų be tikslo jas platinti baudžiama bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Kanapės / AP nuotr.

M. Danielės pateiktuose projektuose numatyta, kad tokia atsakomybė liktų asmenims, kurie įkliūtų turintys didesnį nei nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

Kartu siūloma nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti asmenis, kurie savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar kreipėsi į valstybės instituciją, norėdami atiduoti neteisėtai įgytus kvaišalus.

Kartu siekiama papildyti ANK, numatant, kad nedidelio kiekio narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų gaminimas, perdirbimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ir siuntimasis be tikslo jas parduoti ar kitaip platinti užtrauktų įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 100 eurų. Tokio pat dydžio bauda grėstų ir įkliuvus svaiginantis viešoje vietoje.

Jeigu asmuo pakartotinai įkliūtų su kvaišalais, jis galėtų būti įpareigotas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programose. Be to, jam gali būti uždrausta lankytis viešojoje vietoje vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.

Nors M. Danielės iniciatyvą savo parašais parėmė net 37 parlamentarai, tarp kurių yra ir konservatorių, ir Liberalų sąjūdžio atstovų, panašu, kad šių projektų turiniu koalicijos partneriai toli gražu nėra patenkinti.

Teismas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Matulas: jei bus padaryti pakeitimai, dalis frakcijos idėją parems

Pagrindinis komitetas, kuris svarstys mažo kiekio narkotinių medžiagų turėjimo dekriminalizavimo klausimą, yra Teisės ir teisėtvarkos.

Papildomu komitetu paskirtas Sveikatos reikalų komitetas (SRK) šiam projektui jau pritarė, tačiau, kaip LRT.lt teigė šio komiteto pirmininkas, konservatorius Antanas Matulas, ANK ir BK pakeitimo projektams jis su kolegomis iš frakcijos turi ne vieną pastabą.

Visų pirma, pasak A. Matulo, neramina tai, kad dekriminalizuoti siūloma ne tik marihuanos, bet ir kitų narkotinių medžiagų nedidelio kiekio turėjimą. Be to, konservatorius tvirtino, jog siūlomos baudos yra per mažos.

„Yra pasiūlymų, kad galbūt reikia didinti baudas, atskirti tuos sunkiuosius narkotikus nuo „žolės“, tai yra numatyti, kad sunkiesiems narkotikams nebūtų taikoma ta sumažinta atsakomybė. Aišku, projekto autoriai teigia, kad per kiekius tai bus reguliuojama.

Abejonių nekyla dėl to, kad parūkius „žolės“ nebūtų taikoma baudžiamoji atsakomybė, bet abejoju, ar tikrai reikėtų intraveniniams ir kitiems narkotikams netaikyti baudžiamosios atsakomybės. Čia yra kritinis klausimas“, – LRT.lt kalbėjo A. Matulas.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

SRK pirmininkas teigė pritariantis pačiai idėjai dėl nedidelio kiekio narkotinių medžiagų turėjimo dekriminalizavimo. Anot A. Matulo, statistika rodo, kad, 2017 m. Lietuvoje pradėjus už minėtą veiką taikyti baudžiamąją atsakomybę, bylų dėl disponavimo nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų skaičius padidėjo. Konservatorius tikino, kad dėl šių veikų jauni žmonės nenusipelno teistumo, tad geriau būtų orientuotis į gydymo nuo priklausomybių priemonių stiprinimą.

Vis dėlto, kaip kartojo A. Matulas, svarstant narkotinių medžiagų dekriminalizavimo klausimą, būtina atidžiau įvertinti M. Danielės projektus ir juos pataisyti.

„Institucijos turėjo panašių pastabų, apie kurias dabar šneku: kaip atskirti narkotikus pagal poveikį sveikatai, kad vis dėlto neatsirastų kokia spraga, kuria pasinaudojus, būtų galima paskatinti narkotikų platinimą, vartojimą“, – tikino SRK vadovas.

A. Matulas neslėpė, kad didžiausioje valdančiojoje Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijoje šiuo klausimu vyrauja įvairios nuomonės. Anot jo, jei įstatymų projektai dėl narkotinių medžiagų turėjimo dekriminalizavimo būtų pakoreguoti, didesnė dalis konservatorių teisės aktų pakeitimams pritartų.

„Aš manau, kad po tam tikrų korekcijų du trečdaliai frakcijos parems“, – pabrėžė A. Matulas.

Sušvelnino savo poziciją

LRT.lt kalbintas kitas konservatorių frakcijos atstovas, psichiatras Linas Slušnys iš pradžių buvo įsitikinęs, kad dekriminalizuoti reikėtų tik mažo kiekio marihuanos turėjimą su savimi, tačiau vėliau tvirtino pakeitęs nuomonę.

Parlamentaro įsitikinimu, šiuo metu narkotinių medžiagų diferencijavimo sistema yra gana sudėtinga, pačių narkotinių medžiagų rūšių įvardijama labai daug, tad, jo teigimu, ginčytis dėl kiekvienos narkotikų rūšies nėra pagrindo.

„Egzistuoja keturi sąrašai, kuriuose narkotinės medžiagos skirstomos nuo labai lengvų iki sunkių. Jei išskiri marihuaną, iš karto kyla 1001 klausimas, kodėl tada neišskirti, tarkime, psilocibino, tai yra grybų. Tokių medžiagų ten yra labai daug.

Kai pasižiūri į sąrašus, pradedi galvoti, ar yra prasmė ginčytis dėl kiekvienos eilutės, jei mūsų tikslas yra padėti žmogui atsistoti ant kojų ir toliau gyventi, kurti Lietuvą. Tai yra mūsų tikslas. Ar žmogus vartoja marihuaną, ar grybus, ar kokį kitą narkotiką – nenoriu vartoti terminų „lengvi“ ar „sunkūs“ narkotikai, nes tai yra vis tiek narkotikai, čia turime susitarti, kad mes norime žmogui padėti, naudodami visas galimas pagalbos priemones ir pagalbos programas“, – kalbėjo L. Slušnys.

Konservatoriai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Konservatorių atstovas tvirtino neturintis abejonių dėl siūlymo dekriminalizuoti ne tik marihuanos, bet ir kitų narkotinių medžiagų mažo kiekio turėjimą.

„Pas mus mažas kiekis, pavyzdžiui, heroino, yra 0,02 gramo. Kadangi esu buvęs priklausomybės ligų centro vadovu, tai labai gerai žinau, kad tai praktiškai yra neįmanomas kiekis, kokiu galėtų svaigintis žmogus ar jį turėti“, – pažymėjo L. Slušnys.

Beda pirštu į baudų dydžius

Vis dėlto TS-LKD frakcijos narys L. Slušnys teigė turintis kitų pastabų A. Danielės pateiktiems įstatymų projektams. Anot jo, sankcijos už nedidelio kiekio narkotinių medžiagų turėjimą turėtų būti įvairesnės, labiau susijusios su tam tikrų teisių iš asmens atėmimu.

„Manau, kad reikia daugiau sankcijų, kurios būtų orientuotos į reputaciją, tai yra jeigu tu pažeidi viešąją tvarką, tai gauni apribojimų, kurie susiję, tarkime, su teise vairuoti ar teise turėti šaunamąjį ginklą. Tarkime, jei pažeidi įstatymą, negali kurį laiką laikyti ginklo“, – aiškino L. Slušnys.

Pašnekovo teigimu, piniginės baudos už nedidelio kiekio narkotinių medžiagų turėjimą taip pat turėtų būti didesnės, negu siūlo numatyti M. Danielė, kad nusikalsti neapsimokėtų, bet kartu ir ne per didelės, kad baudas pažeidėjai įstengtų sumokėti.

Linas Slušnys / BNS nuotr.

„Nėra prasmės numatyti tokių baudų, kurios niekada nebus sumokėtos, bet, jeigu mes turime Administracinių nusižengimų kodekse už nelegalų naminukės varymą baudas iki, rodos, 800 eurų, o čia paliekame 50 eurų, tai yra nelogiška. [...] Reikia šias baudas galbūt net suvienodinti. Tokių pasiūlymų Teisės ir teisėtvarkos komitetui bus ir iš mano, ir iš kitų pusės.

Nemanau, kad bus palikta taip, kaip yra pirminiame variante. O bauda už pakartotinį nusižengimą turi būti tokia, kad neapsimokėtų toliau taip elgtis ir apsimokėtų eiti ieškoti pagalbos, kurią mes galime pasiūlyti“, – dėstė L. Slušnys.

Konservatorių atstovas, kaip ir A. Matulas, tvirtino, kad dalis TS-LKD frakcijos norėtų, jog dekriminalizuotas būtų tik nedidelio kiekio marihuanos turėjimas, tačiau jis pabrėžė mėginsiąs juos įtikinti pakeisti nuomonę.

„Negalime stovėti kaip tie ožiai ant liepto. Dabar belieka tik įtikinti savo frakcijų kolegas, kurie į šį klausimą nėra taip įsigilinę, kuriems atrodo, kad reikia visa tai supaprastinti iki „žolės“ ir baigti šitą klausimą, tarsi atiduodant duoklę Laisvės partijai.

Mano požiūris – mes duoklę ne Laisvės partijai atiduodame, o jaunam žmogui, sudarydami jam galimybes ir erdves toliau gyventi, kurti, o ne sodinti jį į kalėjimą“, – komentavo pašnekovas.

Liberalai nusiramins tik išgirdę atsakymus

Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas Ričardas Juška tvirtino, kad šios frakcijos atstovai, kaip ir konservatoriai, turi abejonių dėl M. Danielės iniciatyvos dekriminalizuoti nedidelio narkotinių medžiagų kiekio turėjimą. Parlamentaras teigė, kad frakcija tik po susitikimo su projektų iniciatore galės pasakyti, ar pritaria jos iniciatyvai.

„Mes tikimės, kad tik po susitikimo spręsime. Spręsime, kai mums bus atsakyta į klausimus, kai bus pateikta visa informacija, kuri mus domina“, – LRT.lt sakė R. Juška.

Anot jo, Liberalų sąjūdžio frakcija turi abejonių, ar reikia dekriminalizuoti visų rūšių mažo kiekio narkotikų turėjimą. Be to, pasak R. Juškos, abejonių kelia ir siūlomos baudos. Liberalai, pasak jo, mato grėsmę, kad dėl tokių baudų gali kilti narkotikų platinimo pavojus.

„Ką reiškia mažas kiekis? Vienam trys plaukai ant galvos yra daug, kitam – mažai. Taigi tai yra sąlyginis supratimas. Matyt, visų pirma, išsiaiškinsime dėl kiekių. Be to, mes supratome, kad tai yra kanapės, bet girdime pakeitimą ir turime informacijos – ar tai teisinga, ar neteisinga, įsitikinsime, kad gali būti ne tik kanapės.

Ričardas Juška / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Medžiagos cheminės sudėties mums nereikia, bet turime žinoti esminius dalykus: kokie tai narkotikai, kokie tai kiekiai, pagaliau – kokių priemonių bus imamasi paskui, kad tai nevirstų platinimo sistema, pasiimant nedidelę leistiną dozę ir tuo naudojantis“, – dėstė R. Juška.

„Suprantame, kad daugelis Lietuvoje priima įstatymą, ieškodami būdų, kaip jį įgyvendinti, tačiau kita dalis ieško spragų įstatymuose ir gyvenimas rodo, kad tų spragų randama“, – pridūrė jis.

R. Juškos teigimu, liberalai pritaria narkotikų dekriminalizavimo idėjai, tačiau jis kartojo, kad M. Danielės projektai kelia daug abejonių ir nėra aišku, ar jie sulauks paramos.

„Manau, kad kiekvienas frakcijos narys vertins individualiai, nes tai yra laisvas mandatas, požiūriai skirtingi. Nebent M. Danielė mus nuramintų, įtikintų, kad čia pavojaus nėra. Mes suprantame, kad jaunų likimų už labai mažą narkotikų kiekį laužyti tikrai neverta, bet reikia žinoti, apie kokį kiekį kalbame“, – dėstė pašnekovas.

Danielė: projektas ir taip yra labai kompromisinis

M. Danielė, reaguodama į koalicijos partnerių nustebimą, kad ji siūlo dekriminalizuoti visų rūšių nedidelio narkotinių medžiagų kiekio turėjimą, priminė, kad jos šie projektai buvo įtraukti į koalicijos susitarimą, tikino, kad nuo pat pradžių kalbėta apie visų tipų narkotikų dekriminalizavimą.

Savo ruožtu ji pažymėjo, kad, išskiriant vieną ar kitą narkotikų rūšį iš visų, dingtų jos siūlymo esmė – narkotikų problemą spręsti per sveikatos apsaugos prizmę, o ne per baudžiamąjį persekiojimą.

„Pagrindinė projekto teikimo priežastis yra ta, kad narkotikų vartojimas yra sveikatos klausimas. Tie, kurie vartoja sunkesnes medžiagas, tiems sveikatos apsaugos paslaugų ir sveikatos požiūrio reikia net daugiau negu tiems, kurie vartoja narkotikus rekreacijai arba eksperimentuoja.

Baudžiamasis kodeksas nepadeda spręsti kanapių vartojimo klausimo, nepadeda vaikų atgrasyti nuo narkotikų, kaip buvo tikimasi tokiu stereotipiniu mąstymu. Lygiai taip pat Baudžiamasis kodeksas nepadeda žmogui ir kai jis yra priklausomas, serga sunkia priklausomybe nuo sunkių medžiagų.

Morgana Danielė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tai mano tikslas ir yra pakeisti visą narkotikų politiką, imtis sisteminio pokyčio – nuo persekiojimo, baudimo, įkalinimo, teistumo prie pagalbos, siuntimo kreiptis pagalbos ir pagalbos teikimo“, – LRT.lt pasakojo M. Danielė.

Laisvės frakcijos narės manymu, jos siūlomos baudos už disponavimą nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų yra subalansuotos, atsižvelgiant į nusižengimą. Parlamentarė pažymėjo, kad, padidinus baudas, nebūtų pasiektas pagrindinis tikslas.

„Baudos neturi nuskurdinti žmonių, bet galbūt jaunas ar priklausomas žmogus pagailėtų tų 200 eurų, gal šeimos paragintas jaunuolis nueitų į tą konsultaciją pas specialistą. Toks ir yra pagrindinis siekis.

Ar keli šimtai eurų yra per mažai? Turėtų būti keli tūkstančiai eurų? Nepasisakau už tokias baudas, nes jų tikslas nėra nuskurdinti žmones, ypač tuos, kurie patenka į rizikos grupę, tai yra priklausomi žmonės. Jiems ir 50, ir 100 eurų yra labai dideli pinigai“, – aiškino M. Danielė.

Politikė savo projektą dėl nedidelio kiekio narkotinių medžiagų turėjimo dekriminalizavimo vadina geriausiu variantu, tačiau neatmetė, kad parlamente greičiausiai jis bus priimtas su pakeitimais.

Vis dėlto M. Danielė atviravo, jog šis jos projektas jau yra kompromisinis, tad jo keisti savo noru tvirtino nenorinti.

„Noriu pabrėžti, kad šitas parengtas projektas jau yra kompromisinis ir labai kompromisinis, nes lieka tie straipsniai, pavyzdžiui, dėl narkotikų kontrabandos. Net mažiausio kiekio narkotinių medžiagų pervežimas ar parsisiuntimas iš užsienio baudžiamas laisvės atėmimo bausme. [...] Kontrabandos straipsnio sąmoningai neįtraukėme, kad liktų kompromisas.

Teistumas taip pat lieka ir už bet kokį platinimą ar pasidalijimą narkotikais. Platinimas yra teisėtvarkos, o ne sveikatos klausimas. Pasidalijimas narkotinėmis medžiagomis irgi lieka Baudžiamajame kodekse. Visi šie dalykai yra jau savaime kompromisas“, – aiškino M. Danielė. Pasak jos, tai tikrai ne visais atvejais apsaugos nuo teistumo.

Laisvės frakcijos narė vylėsi, kad narkotikų dekriminalizavimo klausimas nesukels įtampų koalicijoje.

„Manau, kad visi, kurie norėjo ir žadėjo gilintis į klausimą, daugmaž tai padarė ir supratimas bendras yra. Dabar yra diskusija, gal dar reikės daugiau informacijos suteikti. Tikiuosi, kad nebus didelių įtampų“, – aiškino ji.