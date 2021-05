Svarbiausios antradienio naujienos: KT teisėju paskirtas Mizaras ir Seimo diskusijos dėl biudžeto

BNS pateikia svarbiausių antradienio naujienų Lietuvoje ir užsienyje apžvalgą:

Seimo įvykiai:

* Konstitucinio Teismo teisėju paskirtas advokatas Vytautas Mizaras. Prisistatydamas parlamente jis teigė, kad Konstitucijos stabilumas yra vertybė, tačiau ne mažiau svarbu ir jos gyvybingumas bei aktualumas.

Vytautas Mizaras / D. Umbraso/LRT nuotr.

* Patvirtinta naujos sudėties Vyriausioji rinkimų komisija, Jai vadovauti paskirta teisininkė Jolanta Petkevičienė. Komisijoje taip pat dirbs politologas Šarūnas Liekis, Nacionalinės bibliotekos departamento direktorius Andrius Vaišnys, Seimo kanceliarijos darbuotoja Inga Milašiūtė, advokatė Laura Martinaitytė, dabartinis VRK narys Andrius Puksas.

* Buvęs Generalinis prokuroras ir Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas paskirtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju.

* Seime prasidėjo diskusijos dėl atnaujinto 2021-ųjų metų valstybės biudžeto. Anot finansų ministrės Gintarės Skaistės, dokumentas tikslinamas siekiant suvaldyti pandemijos pasekmes. Patikslintą biudžetą ketinama priimti birželio 22 dieną.

* Parlamentui taip pat pristatyti patikslintas „Sodros“ biudžetas bei pelno mokesčio lengvatų nuo pandemijos nukentėjusiems verslams projektai.

Sodra / E. Blaževič/LRT nuotr.

* Opozicija užblokavo patikslinto Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projekto pateikimą. Buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga teigė, kad biudžeto projektą turėtų pristatyti ne sveikatos apsaugos viceministė Živilė Simonaitytė, o pats ministras Arūnas Dulkys.

Koronaviruso situacija:

* Nustatyti 685 nauji COVID-19 atvejai, mirė 10 žmonių. Pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 546,9 atvejo.

* Premjerė Ingrida Šimonytė pranešė, kad Vyriausybė svarstys galimybę savaitgaliais atverti prekybos centrus.

Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

* Europos Sąjungoje suleistų COVID-19 vakcinų skaičius perkopė 200 mln., rodo naujienų agentūros AFP renkami duomenys.

Tūkstantmečio mokyklos. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pranešė, kad per ketverius metus šalyje už 210 mln. eurų bus sukurta 150 vadinamųjų „Tūkstantmečio mokyklų“, kurios taptų centrais savivaldybėse diegiant šiuolaikišką mokymosi infrastruktūrą ir novatoriškus ugdymo metodus.

Augančios pajamos. Vidutinės darbo pajamos šių metų pirmąjį ketvirtį Lietuvoje augo dešimtadaliu, tačiau daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių žmonių pajamų atskirtis nemažėja, o pandemija labiau paveikė socialiai jautresnes visuomenės grupes, pranešė „Sodra“.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tarptautinė kritika. Lietuvos bankas sulaukė Vokietijos politikų kritikos dėl „Wirecard“ pinigų plovimo skandale galimai dalyvavusios Lietuvos įmonės „Finolita Unio“. Dalis jų „Financial Times“ publikacijoje reguliuotoją kritikavo, kad šis bendrovės licencijos nepanaikino vos sužinojęs apie įtartinus pavedimus. Reakciją žada ir Lietuvos parlamentarai – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas BNS teigė, jog „Finolita Unio“ klausimas artimiausiomis savaitėmis bus aptartas komitete.

Lietuvos bankas / BNS nuotr.

Užblokuotas portalas. Baltarusijos tarnybos surengė kratas didžiausio nepriklausomo šalies naujienų portalo tut.by redakcijoje, o pats portalas buvo užblokuotas. Anot vieno portalo įkūrėjų, į biurus ir pas redaktorius atėjo Finansinių tyrimų departamento pareigūnai, o portalo direktorius į skambučius neatsiliepia.

Ciklonas Indijoje. Galingas ciklonas Indijoje nusinešė mažiausiai 24 žmonių gyvybes, dar beveik 100 dingo. Be to, ciklonui „Tauktae“ pasiekus Gudažrato valstijos pakrantę, be elektros liko šimtai tūkstančių žmonių.

Padėtis Gazoje. Intenstyvinant diplomatines pastangas stabdyti Izraelio ir palestiniečių grupių ginkluotus veiksmus, Jungtinių Tautų Saugumo Taryba surengs nepaprastąjį posėdį. Iki antradienio per pastarųjų savaičių konfliktą Gazos Ruože žuvo iš viso 212 palestiniečių, tarp jų mažiausiai 61 vaikas, Izraelis praneša apie 10-ies žmonių žūtį.

Gazos Ruožas / AP nuotr.

Suvaržymai Rusijoje. Artėjant rugsėjo rinkimams į Valstybės Dūmą, Rusijos parlamento žemieji rūmai pirmuoju balsavimu patvirtino draudimą „ekstremistinių“ organizacijų nariams tapti įstatymų leidėjais. Sprendimas nukreiptas prieš įkalinto Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno rėmėjus.

Jautienos eksportas. Siekdama pažaboti nepaliaujamą jautienos kainų augimą šalyje ir bendrą infliaciją, Argentina įvedė vieną mėnesį galiosiantį jautienos eksporto draudimą. Metų infliacija Argentinoje artėja prie 50 procentų. Argentinietiška jautiena dėl savo kokybės yra itin vertinama visame pasaulyje.