Už partijos vairo stojusi Blinkevičiūtė: pagrindinis mūsų tikslas – laimėti savivaldos rinkimus

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko rinkimus laimėjusi Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė LRT RADIJUI sako, kad partija vis labiau atsinaujina ir grįžta prie tikrųjų socialdemokratinių vertybių. Naujoji LSDP pirmininkė neslepia, kad vienas artimiausių partijos tikslų, – „kad kuo daugiau tiesiogiai būtų išrinkta merų“.

Anot naujos LSDP pirmininkės, partija dėmesį skirs samdomą darbą dirbančiajam žmogui. Pasak jos, LSDP turi ir privalo atstovauti šiuos žmones. „Lietuvos žmonėms labai svarbu ne tik turėti darbą, bet ir turėti jį kokybišką, – kad ir gerai apmokamas jis būtų, apdraustas visomis socialinėmis rūšimis, kad ir išėjus į pensiją išgyventi būtų galima“, – sako V. Blinkevičiūtė ir priduria, kad partija nepamirš ir vaikus auginančių šeimų bei tų, kuriems būtinas lygių galimybių suteikimas.

Naujoji pirmininkė pabrėžia, kad šiuo, pandemijos metu, labai yra svarbu išsaugoti darbo vietas, kad „žmonės galėtų dirbti, užsidirbti ir patirti mažiau psichologinių ir finansinių problemų“. Pasak jos, spręstinų problemų Lietuvoje tikrai netrūksta.

Vienas pagrindinių partijos tikslų, pasak V. Blinkevičiūtės, yra rinkėjų pasitikėjimo grąžinimas. Tai ji žada pasiekti darbais, kurie būtų aktualūs visuomenei ir partijos narių telkimu.

„Dabar artėja savivaldos rinkimai. Mūsų pagrindinis tikslas yra laimėti savivaldos rinkimus, – kad kuo daugiau tiesiogiai būtų išrinkta merų. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas ir tokiu būdu mes susigrąžinsime mūsų rinkėją“, – ambicijų neslepia naujoji LSDP pirmininkė.

Pašnekovė sako nematanti būtinybės pasirašyti opozicijos bendradarbiavimo sutartį, tačiau ir kategoriškai jos neatmeta. „O kas nuo to pasikeis?, – klausia ji. – Visada reikia žiūrėti, ar nuo to kažkas pasikeis. Dirbti tam tikrais klausimais galime ir be sutarties. Svarbiausia, kad tai būtų naudinga Lietuvos žmonėms. Žinoma, neužveriame durų.“