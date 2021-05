Ne šventė, o įtampa su intrigos prieskoniu: socialdemokratų partijos viduje dėl būsimo lyderio verda aistros

Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP) prasidėjus pirmininko rinkimams, socdemai neslepia, kad organizacijos viduje kunkuliuoja aistros. Buvęs socialdemokratų atstovas Algimantas Salamakinas svarsto, kad kolegų pasirinkimas tarp Vilijos Blinkevičiūtės ir Juozo Oleko gali lemti ir tai, ar partija ateityje susijungs su iš jos pasitraukusiais „socialdarbiečiais“. Buvęs partijos lyderis Gintautas Paluckas akcentuoja, kad socdemai renka ne tik partijos vadovą, bet ir galimą kandidatą į premjerus ar net prezidentus.

Pirmadienį LSDP oficialiai prasidėjo tiesioginiai partijos pirmininko rinkimai, juose varžosi du kandidatai – europarlamentarai J. Olekas ir V. Blinkevičiūtė.

Balsavimas partijos pirmininko rinkimuose vyks gegužės 3–9 dienomis, partijos pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai.

Anksčiau į LSDP pirmininkus kandidatavo ir politologas Liutauras Gudžinskas bei Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, tačiau šie galiausiai pasitraukė iš kovos.

Salamakinas: įtampa, o ne šventė

LRT.lt kalbintas buvęs ilgametis Seimo narys, socialdemokratas A. Salamakinas sako, kad partijos pirmininko rinkimai demokratijos švente nė kiek nekvepia. Partija, anot jo, vis dar neatsigauna po nesėkmingai susiklosčiusių 2020 m. Seimo rinkimų.

Algimantas Salamakinas / BNS nuotr.

„Labai blogi Seimo rinkimų rezultatai slegia, jau nepamename, kada tokie rezultatai buvo. Todėl jaučiama ne šventė, o daugiau įtampa – svarstoma, kas laimės, kaip bus veikiama vienu ar kitu klausimu, kokios bus pirmininko komandos, kaip partija toliau eis. Tiems partijos nariams, kurie partijoje yra 30 metų, kai vadovavo G. Paluckas, buvo pasakyta „traukitės, dabar mes ateiname“. Šiems žmonėms labai skaudu, jie nežino, kaip viskas klostysis toliau partijoje“, – atviravo A. Salamakinas.

Jis, vertindamas V. Blinkevičiūtę ir J. Oleką, teigė didelių skirtumų tarp jų neįžvelgiantis. Anot A. Salamakino, partija šiuos patyrusius politikus gerai pažįsta. Tiesa, jis pripažino, kad keli klausimai socdemams vis dėlto neduoda ramybės. Vienas jų – partijos pirmininko komanda ir ateities planai.

„Ką pasirinks Vilija pirmuoju savo pavaduotoju, nėra aišku. Juozas deklaravo, kad tai bus Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius. Vilija dar slapukauja. Tai yra intriga, laukia partiečiai, įdomu jiems, kas būtų pirmininko pavaduotojai. Iš tiesų, J. Oleko komanda – tai yra Seime dirbantys socdemai, kurie remia J. Oleką, jie gana vienareikšmiškai deklaruoja, kad J. Olekas būna pirmininku dvejus metus, o paskui jis partijos vairą perduotų M. Sinkevičiui. Kaip Vilija pasielgtų, neaišku. Ar ji turi savo įpėdinį po dvejų metų, ar ji toliau norės vadovauti partijai? Neaišku. Čia ir atsiranda intriga“, – dėstė A. Salamakinas.

Vilija Blinkevičiūtė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jo, kitas svarbus klausimas, neraminantis socdemus, – ar į LSDP gretas sugrįš 2017 m. iš partijos pasitraukę ir savo politinę jėgą – Lietuvos socialdemokratų darbo partiją – įkūrę buvę socdemai. A. Salamakinas tikino, kad partijoje gaji nuomonė, kad J. Olekas yra labiau nusiteikęs suteikti galimybę į partiją sugrįžti „socialdarbiečiams“ arba net atverti kelią partijoms jungtis.

„J. Oleko būsimuoju pavaduotoju įvardijamo M. Sinkevičiaus tėvas Rimantas Sinkevičius buvo pabėgęs iš partijos su G. Kirkilu, dabar jis yra Socialdemokratų darbo partijos vienas iš narių ir vienas iš lyderių. Tai čia ir atsiranda prieštaraujančiųjų, tarp jų – ir aš, tie prieštaraujantieji sako, kad tikrai nereikia tų žmonių grąžinti į partiją. Bijoma, kad, į partijos pirmininkus atėjus M. Sinkevičiui, atsitiks taip, kad neva bus deklaruojamas partijų susijungimas ar kažkas panašaus“, – kalbėjo socdemas.

„Vilija sako vienareikšmiškai, kad net nėra galvojama apie partijų susijungimą. Kiti svarsto, kas bus po dvejų metų, svarsto, ar nebus taip, kad M. Sinkevičius norės sujungti partijas, tai nemažai daliai socdemų būtų skaudus dalykas ir jie išeitų iš dabartinių socdemų. Aišku, čia yra tik mano prielaidos. Ar tai įvyktų, ar ne, nežinau“, – pridūrė A. Salamakinas.

Pasak socdemo, V. Blinkevičiūtės situacija, kita vertus, taip pat nėra vienareikšmė. Anot jo, vis dar iki galo nėra žinoma, kodėl ji būtent dabar sutiko imtis atsakomybės, kandidatuodama į pirmininkus.

Mindaugas Sinkevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Prieš dvejus ar trejus metus buvo kalbama, kad ji turėtų daugiau padėti partijai, galbūt kandidatuoti į pirmininkus, sudaryti G. Paluckui konkurenciją. Turbūt ji būtų buvusi išrinkta pirmininke. Jei ji būtų išrinkta, tai turbūt būtų Seimo rinkimų rezultatai tikrai geresni, negu dabar turime, bet ji deklaruodavo, kad yra pasišventusi Europos Sąjungai, kad turi ten tam tikras pozicijas, postą. Dabar, kai ji sugalvojo grįžti namo ir kandidatuoti į pirmininkus, tai tas klausimas tapo įdomus ir man – kas ją paveikė? Ji visą laiką sakė „ne, aš nenoriu, nebūsiu, neįkalbinėkite, neisiu į pirmąsias partijos pozicijas“. Bet staiga ji persigalvojo“, – dėstė A. Salamakinas.

Buvęs lyderis teigia, kad tai yra ne vien pirmininko rinkimai

Iš LSDP pirmininko pareigų pasitraukęs buvęs partijos lyderis G. Paluckas taip pat patikino, kad partijos vadovo rinkimuose aistrų tikrai netrūksta.

„Jeigu mes taip dalyvautume nacionaliniuose rinkimuose, kaip dalyvaujame vidiniuose savo rinkimuose, tai nušluotume visą Lietuvą. Turiu galvoje, kad aistros yra daug, ta aistra išprovokuoja įvairiausių pareiškimų, vertinimų, kontrpareiškimų. Bet, kadangi aš dabar į tuos procesus žiūriu iš šalies, tai manęs jie nė kiek nestebina. Iš dalies mane visa tai džiugina, nes matau, kad nėra užgesusi ugnelė, kad yra noro pakovoti“, – LRT.lt pasakojo G. Paluckas.

Politiko teigimu, kad ir kas būtų išrinktas partijos pirmininku, jis susidurs su itin dideliu iššūkiu – socdemų veido formavimu visuomenėje.

„Akivaizdu, kad tiek visuomenė, tiek socdemų rinkėjas, tiek ir pati partija yra vertybiškai labai stipriais flangais pasiskirsčiusi. Jau dabar yra nemaža progresyvių, pažangių, jaunų žmonių dalis, kurie nori tradicinės europietiškos kairės, o ta tradicinė europietiška kairė yra neatsiejama nuo ekonominio, socialinio kairumo. Turiu omeny vienovę: žmogus negali būti laisvas būti savimi, tarkime, vertis auskarus ar daryti tatuiruotes, jeigu neturi ekonominės laisvės tai daryti, ir atvirkščiai – gali žmogų maitinti dosniomis paramos ar socialinėmis programomis, bet gali nieko neišeiti, jei žmogus neturi saviraiškos, tapatybės laisvės. Taigi ekonominė ir socialinė gerovė yra europinės socialdemokratijos fundamentas.

Bet yra ir nacionalinė specifika, yra ir regioniškumas, kur sakoma, jog „iš pradžių apie ekonomiką šnekėkime, o apie visa kita geriau kalbėkime paskui, neerzinkime žmonių“. Tai štai tokios takoskyros viduje yra labai ryškios ir dėl to yra tam tikra įtampa“, – kalbėjo G. Paluckas.

Socdemas, kalbėdamas apie abu kandidatus į pirmininkus, tvirtino manantis, kad abu partijai ir visuomenei yra puikiai pažįstami politikai. G. Palucko manymu, nors ir vienas, ir kitas yra europarlamentarai, nuo nacionalinės politikos jie nėra smarkiai nutolę. Anot pašnekovo, V. Blinkevičiūtė ir J. Olekas skiriasi tik savo veikimo strategija.

Gintautas Paluckas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Vilija apeliuoja į žmonių širdis. Ji yra emocionali, racionali, vertybiškai tvirta, taiko į plačias mases, eina į žmones. Juozas, kiek aš matau, labiau mėgsta tinklaveiką – susitariama viršūnėje, galbūt su skyriaus vadovybe, o paskui atitinkamai galima mėginti leistis ieškoti kelio į žmonių širdis“, – komentavo G. Paluckas.

Buvęs partijos lyderis, paklaustas, ar partijos pirmininko rinkimai nereiškia ir sprendimo, ar prie LSDP galėtų prisijungti iš partijos anksčiau išėję buvę bendražygiai, tvirtino, jog, kad ir kas būtų išrinktas pirmininku, šis klausimas nebus aktualus.

„Atgal jau negrįši, nes ir laikmetis, ir partija yra pasikeitę. Mėginimas ką nors grąžinti, atsukti atgal būtų pernelyg didelė klaida ir kaina partijai, ir to partija tiesiog neleistų. Pirmininkas nėra imperatorius ar dievas, jis tų dalykų negali padaryti prieš partijos valią. O partiją aš gana gerai pažįstu. Nors kai kas turi sentimentų, bet dar kartą sakau – atgal jau negrįši. Didysis iššūkis – ne kaip atgal nesugrįžti, o kaip paeiti į priekį“, – dėstė G. Paluckas.

Socdemas, nors ir diplomatiškai kartojo, kad abu kandidatai į LSDP pirmininkus yra pajėgūs ir tinkami pareigoms, paragino kolegas rinktis išmintingai, nes, anot G. Palucko, tai nėra vien tik partijos pirmininko rinkimai.

„Mes renkamės ne tik partijos pirmininką, bet ir galimą pretendentą į premjerus, galimą pretendentą ar kandidatą į prezidentus. Tas žmogus, tas pirmininkas ar pirmininkė, turi dominti žmones, žmonės turi reaguoti į tai, ką tas žmogus sako, reikia vertinti, kaip jo pasakoma žinia sklinda ne tik tarp partijos narių, bet ir visuomenėje“, – aiškino G. Paluckas.

Juozas Olekas / E. Genio/LRT nuotr.

Perspėjo nepasikliauti anksčiau išsikovotu populiarumu

LRT.lt kalbintas Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, politologas Antanas Kulakauskas teigė, kad LSDP pirmininko rinkimai, nors ir gali atrodyti kupini aistrų, dinamikos, atrodo niūriai, kadangi rinkimuose rungiasi ne jaunosios kartos atstovai.

„Jaunoji [socialdemokratų] karta aiškaus savo lyderio dar neišsiugdė, dar jo neturi. Vis tiek partijoje kyla problema, klausimas, kaip atsinaujinti. Be to, partija prarado antros pagal populiarumą, pagal galią, partijos poziciją. Jos tikslas juk yra susigrąžinti šią poziciją“, – aiškino politologas.

„Dabar pasaulyje yra dvi tendencijos. Vienur valdžioje yra seneliai, o kitur – anūkai. Nėra tos kartos, kuri jau turėtų patirtį ir dar turėtų ateitį. Dabar atrodo, kad valdžioje esantys turi patirties, bet neturi ateities“, – pridūrė pašnekovas.

A. Kulakauskas teigė, kad V. Blinkevičiūtė ir J. Olekas, kaip kandidatai į partijos pirmininkus, yra labai panašūs. V. Blinkevičiūtė, anot pašnekovo, galbūt dažniau patenka į populiariausių politikų sąrašus, tačiau, politologo manymu, tai tėra iš praeities atsineštas populiarumas, kuris vargu, ar dabar padėtų partijai.

„Kalbame apie jos (V. Blinkevičiūtės – LRT.lt) populiarumą ne kaip partinės veikėjos, o kaip buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės. Tas populiarumas buvo susikurtas ne vien partiniu pagrindu. Be to, ji kalbėjo paprastai liaudžiai patinkančia kalba. Ji ir dabar nevengia populizmo daugiau, negu įprasta. Nors, aišku, politikoje be populizmo neišsiversi. Jei nieko nežadėsi, tai niekas ir neišrinks. [...] Tačiau šiuo atveju klasikinės politikos prasme J. Olekas atrodo solidžiau“, – svarstė A. Kulakauskas.

Panašią nuomonę apie V. Blinkevičiūtę pateikė ir Mykolo Romerio universiteto lektorė, politologė Rima Urbonaitė.

„Taip, V. Blinkevičiūtė yra tuose reitinguose, kurie vadinami premjeriniais. Čia jos pavardė sušmėžuoja, bet, matyt, tai yra buvimo kažkada socialinės apsaugos ir darbo ministre pasekmės. Tada žmonės matė ir girdėjo iš jos, ko tikėjosi, ko norėjo. Taip jau sutapo, kad V. Blinkevičiūtė pagavo tą bangą, kuri ją iki šiol išlaiko reitinguose. Bet klausimas, ar partija pati taip mato V. Blinkevičiūtę ir ar tai yra geriausia, ką partija gali pasiūlyti į premjerus?“ – klausimą iškėlė politologė.

Anot jos, V. Blinkevičiūtės jau kurį laiką nebuvo matyti nacionalinėje politikoje, tačiau vis dėlto, pasak R. Urbonaitės, ji, kaip ir J. Olekas, nėra nauji veidai LSDP gretose, kurie garantuotų naują veidą partijai. Tiesa, J. Oleko patirtis nacionalinėje politikoje, pašnekovės manymu, gali tapti jo koziriu partijos pirmininko rinkimuose.

Vytautas Kulakauskas / BNS nuotr.

„Šie kandidatai nėra nauji, tai yra seni socdemų veidai, tik tiek, kad V. Blinkevičiūtė ryžosi prisiminti, kad yra partijos narė, o kurį laiką atrodė, kad ji yra ryškiausia partijos žvaigždė, kuri ryškiai šviečia, tačiau nešildo nei partijos, nei rinkėjų.

J. Oleko patirtis yra nemaža. Jo patirtis, jei kalbėtume apie buvimą nacionalinėje valdžioje, yra, turėtume pripažinti, didesnė negu V. Blinkevičiūtės. [...] Čia yra J. Oleko privalumas, kad jis vietoje buvo ilgiau. V. Blinkevičiūtei buvimas per distanciją vargu, ar yra privalumas. Aišku, gerai, kai žmogus turi darbo už Lietuvos ribų patirties, bet tu nutolsti nuo nacionalinės politikos kasdienybės“, – komentavo politologė.

„Socialdarbiečių“ klausimas – ne toks aktualus, kaip gali atrodyti

A. Kulakauskas, kalbėdamas apie LSDP partijos pirmininko rinkimus, tikino, kad galimo „socialdarbiečių“ sugrįžimo į socdemų gretas klausimas iš tikrųjų nėra toks svarbus, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Jis priminė, kad iš LSDP gretų išėję ir naują politinę jėgą sukūrę politikai net nesugebėjo per praėjusius Seimo rinkimus perkopti 5 proc. barjero, tad jų įtaka, pašnekovo manymu, yra nedidelė, mažai ką lemianti.

Rima Urbonaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Ko gero, išorėje rinkėjams, kai ateis rinkimai, tai bus visiškai antraeilis klausimas. Buvusių socdemų grįžimas nei per daug sustiprintų, nei per daug susilpnintų partiją. Juk sprendimas išeiti iš partijos buvo ne visos partijos mastu priimtas, tai buvo valdančiosios grietinėlės nesutarimas, būti valdžioje ar nebūti, palaukti opozicijoje ar ne.

Tie, kurie išėjo, sukūrė partiją, bet, kaip pasirodė, rinkėjams ta nauja partija atrodė mažiau solidi. Vargu, ar ji kada nors sustiprės. [...] Pagrindinė socialdemokratijos idėja, tradicija liko su Lietuvos socialdemokratų partija“, – aiškino A. Kulakauskas.

Politologė R. Urbonaitė taip pat svarstė, kad socdemų ir „socialdarbiečių“ bičiuliavimosi klausimas neturėtų iškilti ir tapti itin svarbus. Mat, anot jos, panašu, kad jo nesureikšmina abu kandidatai į LSDP pirmininkus.

„Jie abu labai skeptiškai vertina galimybes susijungti su „socialdarbiečiais“, nors patys „socialdarbiečiai“ skirtingai žiūri į šiuos kandidatus. G. Kirkilas daug pozityviau žiūri į J. Oleką, yra sakęs, kad jei jis būtų pirmininkas, galbūt būtų galima kalbėtis su socdemais dėl sugrįžimo visų į bendrą katilą. Bet pats J. Olekas, nors pažaidžia tenisą su G. Kirkilu, daug galimybių tai svarstyti neįžvelgia. Jis sako, kad tai nėra partijos pirmininko prerogatyva: jei kas nors nori prisijungti prie partijos, tai eina į partijos skyrių ir prašo būti priimamas į partiją. V. Blinkevičiūtė, panašu, lygiai taip pat į tai žiūri. Sako, reikia diskutuoti, pozicijos skirtingos, bet esu skeptiška tuo atžvilgiu“, – kalbėjo R. Urbonaitė.

Ji kartojo mananti, kad V. Blinkevičiūtės ir J. Oleko požiūriai į partijos ateitį, į LSDP veikimo kryptis nėra skirtingi.

Kartu politologė skeptiškai įvertino G. Palucko interpretaciją, jog socdemai renka ne tik partijos pirmininką, bet ir galimą kandidatą į premjerus ar net prezidentus. R. Urbonaitė priminė, kad pastaruoju metu didžiųjų partijų pirmininkai nepretenduoja į Vyriausybės vadovus ar kitas itin svarbias pareigas. Pašnekovės manymu, naujasis LSDP vadovas turės kitą misiją.

„Partijai reikia lyderio, ir ne šiaip sau lyderio, o to, kuris ištrauktų socdemus iš tos pelkės, kurioje jie yra“, – pažymėjo R. Urbonaitė.