Kandidatai į LSDP pirmininkus apie nepopuliarius sprendimus: Blinkevičiūtė žada įtikinti, Olekas siūlo dialogą

Pirmadienį prasideda Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), didžiausios Lietuvoje partijos, pirmininko rinkimai. Jis dvejų metų kadencijai tiesiogiai renkamas trečią kartą. Naujajam lyderiui teks nelengvas išbandymas – išvesti partiją iš giliausios krizės nuo socialdemokratų ir tuometės demokratinės darbo partijos susijungimo prieš 20 metų. Likę du kandidatai į socialdemokratų pirmininkus – europarlamentarai Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas – LRT laidoje „Dienos tema“.

– Lyderiams kartais tenka priimti būtinus, bet nepopuliarius sprendimus. Kokiu būdu spręsite tokius visuomenėje aistras keliančius klausimus, kaip, pavyzdžiui, Stambulo konvencija arba Partnerystės įstatymas: atsiklausę, ko nori visuomenė, ar prisiimdami lyderio vaidmenį nebūtinai pagal esamą naratyvą?

V. Blinkevičiūtė: Naudosiu ir tai, ir tai. Labai svarbu žinoti ir visuomenės nuomonę, bet lygiai taip pat prisiimti atsakomybę. Jeigu lyderis nesugeba įtikinti visuomenės, kodėl reikia vieno ar kito sprendimo Lietuvoje, tai jis blogas lyderis. Stengsiuosi panaudoti savo lyderystę tam, kad įtikinčiau žmones vienu ar kitu sudėtingu klausimu, kad tai būtina dėl bendros Lietuvos žmonių gerovės.

J. Olekas: Aš, kaip lyderis ir dialogo meistras, manau, galėtume tartis su visuomene ir visuomenei paaiškinti, kodėl vieni ar kiti sprendimai būtini. Be abejo, partijos lyderis partiją turi vesti ir parodyti žmonėms tikrąjį kelią ir tiesą, labai aiškiai atsakydamas į jų iškeltus klausimus.

– Įtampų šiuo metu netrūksta ir visuomenėje, ir partijoje, ir jūsų rinkimų kampanijoje. Penktadienį progresyvia save vadinanti LSDP Vilniaus grupė „Momentum“ išplatino kreipimąsi, prašydama atsiprašyti už viešą melą, žeminantį partiją ir oponentę. Pone Olekai, atsiprašysit?

J. Olekas: Niekada to nesu daręs, įsijautimas į aukos vaidmenį kartais naudojamas pasiekti pergalei, bet dar kartą pakartoju – mačiau ir turiu kai kuriuos netinkamus išsireiškimus vienas kito atžvilgiu ir manyčiau, kad tokių dalykų neturėtų partijoje būti – tą viešai ir pasakiau. O šiandien dar kartą galiu pakartoti, kad turime elgtis korektiškai vienas kito atžvilgiu, o ne kalbėti, kad kas nors skriaudžia, o už nugaros daryti panašius arba dar blogesnius veiksmus.

Juozas Olekas / E. Genio/LRT nuotr.

– Ponia Blinkevičiūte, ar elgiatės nekorektiškai per šią rinkimų kampaniją?

V. Blinkevičiūtė: Turiu pasakyti, kad nei per šią, nei per kitas kampanijas niekada gyvenime nemenkinau ir nejuodinau nė vieno oponento, nes nematau reikalo tai daryti. Tiesiog pagal savo prigimtį negalėčiau nei pažeisti įstatymų, nei karantino reikalavimų susitikimams įvairiems, pirmiausia ne dėl to, ar žmonės pamatys, ar nepamatys, pati blogai dėl to jausčiausi, jeigu nesilaikyčiau bendrai priimtų taisyklių. Tai visą laiką dariau ir darysiu, nes sąžiningumas, padorumas ir atvirumas man asmeniškai labai svarbūs, nepriklausomai nuo to, kokią poziciją gyvenime užimčiau. To linkėčiau visiems.

– Panašu, priekaištų šioje rinkimų kampanijoje turite vienas kitam, bet abu deklaruojate siekiantys vienybės partijoje. Ar tuos žodžius galėtumėte įprasminti veiksmu, t. y. laimėjimo atveju pakviesti savo oponentą tapti pirmuoju pirmininku ir dirbti kartu partijos labui?

J. Olekas: Pirmojo pavaduotojo postą esu paskyręs arba siūlysiu bičiuliui, labai reikalingam partijai veiksmų etape prieš savivaldos rinkimus, Savivaldybių asociacijos prezidentui Mindaugui Sinkevičiui. Viliją, be abejo, kviečiu būti viena iš pavaduotojų, labai artima pavaduotoja, nes praėjome nemažą kelią kartu. Manau, dar svarbiau, jog išvestume partiją į reikiamas aukštumas ir tarnystę žmonėms netolimoje ateityje. Be abejo, viešai kviečiu Viliją tapti mano pavaduotoja.

V. Blinkevičiūtė: Tiesą sakant, pirmojo pavaduotojo poste norėčiau matyti vieną iš 15 mūsų patyrusių šaunių socialdemokratų merų, nes pagrindinis mūsų tikslas pergalė savivaldos rinkimuose, ir ne tiek daug laiko beliko. Bet noriu pasakyti, kad Juozui jau seniai pasiūliau būti savo komandoje pavaduotoju, ir Juozas to nepaneigs. Lygiai taip pat, kaip ne per vienus debatus tai siūliau ir Liutaurui Gudžinskui, ir Vitalijui Mitrofanovui. Tikrai tikiuosi, kad visi kartu galėsime dirbti kaip viena patikima komanda petys petin ir pasiekti gerų rezultatų ir mūsų partijai, ir Lietuvos žmonėms.

Liutauras Gudžinskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ponia Blinkevičiūte, vienuose debatuose pripažinote, kad iš dalies partijos veikla organizuojama remiantis nepotizmu ir favoritizmu. Kaip keistumėte šią tvarką?

V. Blinkevičiūtė: Pirmiausia esu įsitikinusi – gyvenime pats žmogus turi visko pasiekti ir nereikia nei dėdžių, nei tetų, nei gerų tėvelių ar dar ko. Tai mano pagrindinis siekis, taip visą laiką elgiausi, todėl esu įsitikinusi, kad skaidrumas ir viešumas tam gali ir turi padėti. Todėl to linkiu visiems mūsų partiečiams, kad nuoširdžiu darbu įrodytume, jog esame verti užimti vienas ar kitas pozicijas mūsų partijoje ir kur nors kitur. Tai būtų pats geriausias dalykas Lietuvos žmonėms.

Vilija Blinkevičiūtė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Pone Olekai, kalbantis su jūsų partiečiais, susidaro įspūdis, kad jums labai svarbu lojalumas. Ar spausite grąžinti tvarką, kai į Seimą išrinktas socialdemokratas savo padėjėju turi samdyti partijos narį, kaip duoklę politinei jėgai?

J. Olekas: Manau, tai labai natūralus procesas, nes partijos nariai išrenkami į Seimą dėl didelės partiečių veiklos ir paramos per rinkimų kampaniją. Tai būdas užauginti mūsų jaunąją kartą. Čia turbūt mano, kaip chirurgo, gyvenimo nuostata, kad turi būtinai užauginti geresnį už save mokinį, nes gali kada nors reikėti ir tave operuoti. Jeigu tave išrinko partijos bičiulių įtrauktą į sąrašus, jeigu dirbai, jie agitavo, tai labai sveikintina, skatintina pakviesti juos dirbti padėjėjais, kad jie užaugtų ir kituose rinkimuose tame sąraše galėtų ir tave pakeisti.

– Pone Olekai, portalui LRT.lt esate sakęs, jog „ištirpti „valstiečių“ glėbyje, būtų nedovanotina klaida“, ir leidote suprasti, kad opozicinės sutarties kartu su „valstiečiais“ ir „darbiečiais“ nepasirašytume. O jūsų, ponia Blinkevičiūte, pozicija šiuo klausimu kiek aptakesnė, sakote, kad tarsitės su visais partijos nariais. Partijos nariai ateina ir sako: „Pirmininke, ką rekomenduojate: pasirašom sutartį, ar ne?“

V. Blinkevičiūtė: Ir pirmininkė rekomenduoja nepasirašyti sutarties, kadangi tokia situacija, kokia yra dabar, kaip elgiasi tarpusavyje pasirašę opozicijos sutartį „valstiečiai“ ir „darbiečiai“, jau dabar nesutaria, riejasi, vienas kito negirdi, šmeižia – tai man tiesiog nepriimtina, juokinga ir tokioje opozicijoje pagal sutartį tikrai nežadame būti. Mes, socialdemokratai, esame stiprūs, ir dabar, dirbdami opozicijoje, esame labai darbingi ir tikrai ten, kur reikalinga Lietuvos žmonėms, tarsimės dėl palaikymo ir su valdančiaisiais, ir su opozicijoje esančiomis partijomis. Pirmiausia norėčiau linkėti politinės kultūros konservatoriams ir liberalams, valdančiajai daugumai: neatmesti opozicijos, socialdemokratų, siūlomų įstatymų pataisų, nes tai, ką siūlo, labai dažnai reikalinga Lietuvos žmonėms, todėl tikrai reikalingas bendras sutarimas.

Seimo posėdis, konservatoriai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Abu savo rinkiminėje kampanijoje akcentavote, jog reikėtų susigrąžinti rinkėjus, kurių nemaža dalis nuėjo pas „valstiečius“ ar „darbiečius“. Kuo LSDP nuo tų dviejų jėgų skiriasi?

J. Olekas: Pirmiausia praeitą kadenciją labai stipriai gynėme sveikatos sektorių. Prisiminkite, kiek buvo veiksmų, grasinimų iš „valstiečių“ pusės, kad bus uždaryta ne viena rajoninė ligoninė. Mums pavyko, ir šiandien sveikatos sistema gali pasinaudoti būtent tomis rajoninėms ligoninėms, spręsdama pandemijos klausimus. Antras sektorius – visada saugome darbo vietas regionuose. Prisiminkite, kaip gynėme miškų darbininkus.

Kai „valstiečių“ įvykdyta reforma, nubėgus ponui Sauliui Skverneliui pas konservatorius ir gavus Gabrieliaus Landsbergio ir Andriaus Kubiliaus pažadą, tai mes visada grįšime prie regionų. Šiandien labai aktuali pandemijos įveikimo problema – mūsų mokyklų likimas. Turime garantuoti vaikams galimybę išmokti. Per ilgai buvo uždarytos mokyklos ir vaikai negalėjo mokytis, o dabar Tūkstantmečio gimnazijų programa – tai daugelio rajoninių gimnazijų naikinimo programa. Jokiu būdu negalime su tuo sutikti.

V. Blinkevičiūtė: Pirmiausia noriu pasakyti, kad Lietuvoje yra tik vienintelė kairioji partija – tai LSDP, nes ir „valstiečiai“, ir „darbiečiai“ tikrai nėra kairiosios partijos. Joms abiem vadovauja milijonieriai, kurie pagal savo partijų pažiūras tikrai nėra kairieji ir jiems reikalingas paprastų Lietuvos žmonių ar dirbančiųjų balsas tiek, kiek gali užsitikrinti savo asmeninę gerovę. Ir „darbiečių“, ir „valstiečių“ partijos yra vieno asmens partijos, kaip pasako tas vienas asmuo, taip ir turi visi elgtis. Mūsų LSDP yra demokratiška partija, girdim kiekvieno nario, bičiulio ir kiekvieno žmogaus balsą – tuo tikrai skiriamės.

Esame socialiai jautrūs, mūsų pagrindas yra žmogus, kuris dirba, kad turėtų darbą, kad jo darbas būtų gerai apmokamas, kad turėtų visus socialinius draudimus, kad galėtų jauni žmonės kurti šeimas, gimdyti vaikus, kad turėtų tam sąlygas ir galimybes. Todėl tai gali užtikrinti tik LSDP, tikiu, kad taip ir bus.

Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ponia Blinkevičiūte, neslepiate savo politinių ambicijų, deklaruojate siekį tapti premjere. O jūs, pone Olekai, paklaustas, ar dalyvausite 2024 m. Seimo rinkimuose, sakėte ne. Koks bus jūsų likimas 2024 m.?

J. Olekas: Kaip rinkėjai nuspręs, taip ir darysime. Pirmas mūsų pasitikrinimas yra 2023 m. savivaldos rinkimai. Manau, iki to laiko turėsime galimybę įrodyti žmonėms, kad jiems teisingai tarnaujame, ir jie pasirinks mus savivaldoje. Manau, kad per tuos dvejus metus užaugs mūsų jaunoji karta, kurie šiandien yra merai, vicemerai, savivaldybių tarybų nariai, kurie galės perimti ir atvesti jaunąją kartą ir parodyti, kad mes, socialdemokratai, turime žmonių pasitikėjimą ir galime jiems tarnauti dėl jų gerovės.