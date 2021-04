Prezidentūra: reikia kriterijų, kokiais atvejais vakcinos galėtų būti perskirstomos tarp savivaldybių

Vykdant vakcinų tiekimo perskirstymą tarp savivaldybių reikėtų sutarti dėl mechanizmo ir kriterijų, kokiais atvejais tai yra daroma, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Simonas Krėpšta. Taip prezidentūros atstovas komentavo kelių savivaldybių vadovų nepasitenkinimą sukėlusį sprendimą savaitės pradžioje daugiau vakcinų perduoti Vilniui, labiausiai pažeistam koronaviruso.

„Kalbant apie kilusį nepasitenkinimą, greičiausiai jis kilo ne dėl paties fakto ir sprendimo logikos, bet dėl būdo kaip buvo perskirstymas atliktas, – LRT RADIJUI ketvirtadienį sakė prezidentūros Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas S. Krėpšta.

„Apie jį paskelbta buvo vos prieš keletą valandų tiems miestams, kurie neteko daugiau kaip pusės pažadėtų vakcinų – buvo suplanavę, pakvietę žmones skiepytis. Tai, be abejo, sukėlė papildomą šurmulį ir turbūt neprisidėjo ir prie pasitikėjimo vakcinomis tuose miestuose, kurie neteko vakcinų ir žmonės turėjo būti atšaukti“, – sakė jis.

LRT.lt primena, kad pirmadienį Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė apie sprendimą perskirstyti pastarosiomis dienomis gautas vakcinų dozes ir skirti sostinės vakcinacijos centrams 44 proc. visų gautų vakcinų, t. y. 46 512 dozių. Dalis iš jų – 19 800 dozių – anksčiau buvo numatytos skirti kitoms savivaldybėms, tačiau sparčiai augant hospitalizuojamų asmenų skaičiui ir gresiant COVID-19 lovų trūkumui Vilniaus mieste, priimtas kitoks sprendimas.

Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

S. Krėpštos teigimu, reaguojant į sergamumo situaciją keisti vakcinų proporcijas, tenkančias savivaldybėms, yra suprantama, tačiau reikėtų sutarti dėl aplinkybių, kokiais atvejais tai daroma.

„Be abejo, kitose valstybėse taip pat yra taikoma tam tikra sistema, kai pavojingose zonose skiepijimas yra šiek tiek intensyvesnis, bet tam reikia sisteminio sprendimo, iš anksto paskelbto, kokiomis sąlygomis tos vakcinos būtų perskirstomos, kokie rodikliai tai lemtų. Reikėtų įtraukti į šitą sprendimą visus svarbiausius subjektus, be abejo, ir savivaldybes, kurios atsakingos už skiepijimą. Tada nekiltų niekam jokių klausimų, nes visi žinotų, kad jeigu situacija toje pačioje Klaipėdoje ar Šiauliuose pablogėtų, ir jie gautų papildomą vakcinų kiekį“, – laidoje „Ryto garsai“ kalbėjo patarėjas.

Jis priminė, kad tai daroma ir nacionaliniu mastu, o ir Lietuva taip pat prieš kurį laiką yra perdavusi dalį vakcinų labiau nukentėjusioms Europos Sąjungos šalims.

„Jeigu tai būtų sutarta iš anksto, pagal aiškius kriterijus, kad juodosios savivaldybės, kuriose užsikrėtimų santykinai daugiau, santykinai gautų ir šiek tiek daugiau vakcinų, be abejo, būtų vienas iš sprendimų. Nėra nieko naujo, daug valstybių tai taiko, net ir pati Lietuva prieš keletą mėnesių solidariai prisidėjo ir paskolino vakcinų Austrijai ir kitoms ES valstybėms, kuriose situacija buvo išties labai kritinė, žinodama, kad jeigu ir mus ištiks didelė bėda, per ES mechanizmus galėsime tikėtis panašaus atsako. Tai, be abejo, tokie sprendimai yra galimi, bet jie turi būti paruošti ir tinkamai priimti“, – sakė Gitano Nausėdos patarėjas.