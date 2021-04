Pajėgumų trūkumas ir sudėtinga COVID-19 situacija neramina merus: ar verta mėnesiui grąžinti mokinius į mokyklas?

Vyriausybė į mokyklas leido grįžti visiems. Nuo gegužės 10-osios gali grįžti 5–11 klasių moksleiviai. Tačiau savivaldybės sako, kad testuoti daugiau mokinių ir švietimo darbuotojų nėra pajėgumų. Švietimo mokslo ir sporto ministrės teigimu, savivaldybės dėl ugdymo organizavimo gali apsispręsti pačios, o grįžtantiems pakanka periodiškai atlikti greituosius testus. Jų rezultatų nebūtina vesti į e.sveikatos sistemą.

Birštono gimnazija švarinasi. Nuo pirmadienio – grįžta abiturientai. Mokykla jau paruošusi planą, kaip galėtų grįžti ir 5–11 klasių moksleiviai.

„Galvojame, kad pradžioje sugrįžus 5–8 klasių mokiniams, jie savaitę dirbtų kontaktiniu būdu, paskui keistųsi – ateina vyresnieji gimnazistai, 1–3 klasės“, -planais dalijasi Birštono gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius.

Vyriausybė nusprendė, kad grįžtantys 5–11 klasių moksleiviai visoje šalyje turės testuotis. Savivaldybės sako, kad tam jau dabar trūksta pajėgumų.

„Esame juodojoje zonoje ir turime testuoti darželių paviršius. Tai iš 13 darželių tik vienam leista testuoti, nes laboratorijos yra nepajėgios“, – aiškina Alytaus meras Nerijus Cesiulis.

Nerijus Cesiulis / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Savivaldybėms įvertinus pandeminę padėtį ir testavimo pajėgumus, paliekama galimybė spręsti dėl konkretaus grįžimo algoritmo, kai kurios savivaldybės, kaip Vilniaus, girdėjome nusprendusios likti nuotolyje“, – komentuoja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Savivaldybės galės rinktis – kaupinių ar greitaisiais antigeno testais tirti vaikus ir mokyklų darbuotojus. Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministrės, tokiu būdu testus bus galima atlikti be sveikatos priežiūros specialistų, be to, greitųjų testų rezultatų bus galima nevesti į e.sveikatos sistemą.

Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Dabar mokytis klasėse gali pradinukai. Tiesa, savivaldybėse, kur sergamumas didesnis, testuotis jiems būtina. Mokytojų profesinės sąjungos galimybę į klases grįžti ne tik pradinukams ir abiturientams vertina skeptiškai.

„Gauname nemažai pastebėjimų, kad mokytojai dauguma nėra paskiepyti, yra tokių savivaldybių vakcinavimas nesiekia 30 proc. Mokytojai diskutavo, ar grįžti dirbti su abiturientais, o čia dabar toksai dar platesnis siūlymas grįžti visiems“, – teigia Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.

Andrius Navickas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Viso yra paskiepyta apie 83 tūkstančius švietimo darbuotojų, mokytojų apie 70 proc. Tas skaičius auga“, – tikina J. Šiugždinienė.

Jei pamokos lauke, testuotis nebūtina. Akmenės rajono meras sako, kad grįžti mėnesiui nėra tinkama.

„Matant į blogą pusę besikeičiančią situaciją visoje Lietuvoje, aš nemanyčiau, kad likus mėnesiui būtų tinkama ir teisinga grąžinti 5–11 klases į mokymosi procesą kontaktiniu būdu“, – sako Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.

Vitalijus Mitrofanovas / E. Genio/LRT nuotr.

„Jeigu kažkas tokios sprendimo prašo, mato ir prasmę“, – teigia premjerė Ingrida Šimonytė.

5–11 klasių mokiniai į klases galės grįžti nuo gegužės 10-osios, nors anksčiau planuota, kad jie klasėse galėtų mokytis jau nuo pirmadienio, kartu su abiturientais.