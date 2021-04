Šančiškiai nesitraukia – pakvietė Kauno valdžią susitikti gyvo pokalbio, tačiau pastarieji dialogą mato nuotoliniu būdu

Kauno Žemųjų Šančių gyventojai praėjusią savaitę išsiuntė kvietimus Kauno miesto merui, savivaldybės administracijai bei tarybai susitikti dialogui dėl miesto valdžios planų šiame rajone. Tačiau dėl karantino miesto valdžia susitikimą ketina daryti nuotoliniu būdu.

Šančiškiai pokalbyje su miesto Kauno miesto savivaldybės atstovais ketino aptarti diskusijų ir ginčų centre atsidūrusios Nemuno krantinės gatvės projektą.

LRT.lt primena, kad kovo pradžioje Kauno miesto savivaldybė pateikė naujus pasiūlymus Nemuno krantinės gatvės sutvarkymui. Kaip buvo rašoma tada savivaldybės išplatintame pranešime žiniasklaidai, būtų tvarkomas žvyrkelis nuo A. Juozapavičiaus prospekto iki Kranto 11-osios gatvės: ji taptų dviejų eismo juostų, 5,5 m pločio, ja nebūtų galima važiuoti sunkiasvorėms transporto priemonėms. Taip pat planuota prie namų įrengti papildomų vietų automobiliams ir praplatinti palei krantą einantį taką, padaryti ribą tarp pėsčiųjų ir dviratininkų. Be to, būtų nutiesta nauja šilumos trasa.

Nemuno Krantinės gatvės projektas / Kauno miesto savivaldybės vizualizacija

Pirmą kartą apie pokyčius Nemuno krantinės gatvėje buvo skelbiama 2019 m., tačiau po gausaus gyventojų nepasitenkinimo savivaldybė atsitraukė ir keitė projektą. Šį kartą gyventojai taip pat prieštarauja būsimai pertvarkai, nuogąstauta, kad kad palei Nemuną nusidriekusi išasfaltuota gatvė atskirs gyventojus nuo upės. Kovo antroje pusėje 5 valandas vyko viešas projekto pristatymas, o netrukus po jo Kauno miesto savivaldybės Miesto tvarkymo skyrius nepritarė pasiūlymams: teigiama, kad jie bus koreguojami atsižvelgus į gyventojų pastabas ir įžvalgas.

Be to, Žemųjų Šančių gyventojai keturis penktadienius iš eilės protestavo priešais Kauno miesto savivaldybės pastatą dėl to. Paklausus, ar dalyvaus šančiškių siūlomame dialoge šį penktadienį, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Keras atsakė, kad karantino metu rekomenduojama nesiburti gyvai. Jis pridūrė, kad savivaldybė pati organizuos nuotolinį susitikimą bei pokalbį su bendruomene.

Paulius Keras / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Bus sudarytos pilnavertės galimybės gyventojams išsakyti savo nuomones bei pasiūlymus. Jų įžvalgų bei pastabų nemažai sulaukta rengiant viešus projektinių pasiūlymų svarstymus, kurie vyko jau du kartus ir antrąsyk truko daugiau kaip 5 valandas. Išgirdome viską, kas buvo išsakyta ir esame pasirengę atsižvelgti“, – LRT.lt teigė P. Keras.

Jis pridūrė, kad miestas neturi jokio tikslo stumti šį projektą „buldozeriu“, todėl dialogą su Šančių gyventojais kaip ir visais kauniečiais, žada tęsti ir toliau.

„Būtent dėl to antrą kartą sugrįžta ir į projektinių pasiūlymų korekcijų stadiją“, – minėjo P. Keras.

Kada vyks virtualus susitikimas – dar neaišku.

Nemuno Krantinės gatvė / V. Šukštos/LRT nuotr.

LRT.lt taip pat primena, kad kritiką dėl šio projekto Kauno miesto savivaldybei atkeliavo ir iš Kauno regioninės architektų tarybos. Ši teigė, kad tiek 2019, tiek dabar Kaunas nepateikė gatvės pertvarkymo projekto architektūrinės dalies, tačiau savivaldybė susilaikė nuo komentarų šia tema.