Armonaitė atkirto ekspertams: jei sakome, kad testai efektyviai aptinka virusą, nereikia kitu sakiniu sakyti, kad jie nepatikimi

Europos Parlamentas (EP) trečiadienį turėtų balsuoti, kaip galėtų atrodyti žaliasis pažymėjimas, kurio tikslas – palengvinti judėjimą Bendrijos viduje. Galutinių sprendimų tikimasi vasarą, o nacionalinį galimybių pasą šalies viduje turima ambicijų įdiegti anksčiau – savaitgalį vyko pirmieji jo bandymai.

„Dienos temos“ pokalbis – su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi bei ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite.

– Nacionalinis galimybių pasas, svarstoma, galėtų atsirasti balandžio pabaigoje, tačiau pirmadienį Vyriausybės pasitarime toli nepasistūmėta, ir dėl veiklos, ir dėl testavimo apimčių nėra sutarta. Dėl ko sutarta?

A. Armonaitė: Kad idėja perspektyvi ir reikėtų jos imtis. Galimybių paso reguliavimas yra lygiai toks pats reguliavimas, kaip ir bet koks karantino atlaisvinimas. Iš esmės reikia įteisinti penkis dalykus ir, tikiuosi, artimiausiu metu tai pavyks padaryti. Pirmas dalykas – apibrėžti, po kiek laiko po vakcinos įgyjamas imunitetas, specialistai jau pasisakė, tai turi būti įteisinta tvarkose. Apsispręsti dėl testo laiko galiojimo, įteisinti veiklas, ir pasiūlymai Sveikatos apsaugos ministerijai išsiųsti, taip pat įteisinti testų apimčių plėtrą – galimybė testuotis vaistinėse, kad ir jos galėtų tas paslaugas teikti be didelės biurokratijos.

Taip pat girdime, jog organizuojant vakcinaciją ir simptominį testavimą savivaldybėms plėsti šituos testavimo pajėgumus sunku, tai turėdami omenyje siūlome įteisinti ir penktą dalyką – plėsti privataus testavimo galimybę, kad, pavyzdžiui, prieš renginius būtų galima suorganizuoti testavimo punktus privačiai, renginių organizatoriai tą padarytų, ir kai kas į renginį patektų su Galimybių pasu, kai kas su ten atliktu testu. Tai tokie penki dalykai, kuriuos reikia įteisinti techniškai, pati sistema jau pasiruošusi.

COVID-19 testavimas Vilniaus oro uoste / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ar sistema pasiruošusi atlaikyti didelius krūvius? Savaitgalį ji buvo išbandyta, tarsi veikia, bet ar neprasidės trikdžiai ją paleidus?

A. Armonaitė: Puikūs klausimai. Žinoma, tikimės, kad viskas vyks sklandžiai, bet negalime vien tik baimėse gyventi, tai reikia ieškoti išeičių, karantino sąlygomis amžinai negyvensime, Galimybių pasas – viena išeičių. Gal kiek nerimą kelia toliau labai augantys naujausi skaičiai ir lovų užimtumas ligoninėse, tai, turint omenyje, kad vakcinacija irgi spartėja, manome, kad Galimybių pasas lieka aktualus kaip karantino reguliavimo įrankis.

– Ar premjerės skepticizmas dėl testavimo apimčių sumažėjęs? Jūs ir pati minite, kad savivaldybės apimčių didinti negali. Lygių galimybių kontrolierė sako, kad COVID-19 aukų pagal pajamas neskirstome, dabar tarsi susidarytų precedentas, kad žmonės būtų skirstomi pagal tai, ar turi pinigų testui pasidaryti, ar neturi, arba turėtume kitą situaciją, kai valstybė finansuoja tam tikros grupės apsilankymą pramoginiuose renginiuose arba bare.

A. Armonaitė: Dabar turime situaciją, kai paskiepyta arba turi imunitetą šimtai tūkstančių žmonių, bet yra uždaryti. Tai renkamės tarp dviejų dalykų. Dėl testų esate visiškai teisi, reikia sakyti tiesą – savivaldybių galimybės plėsti testavimo apimtis ribotos, nes testavimo darbuose būtinai turi dalyvauti asmens sveikatos priežiūros specialistai. Kai vyksta ir vakcinavimas, ir simptominis testavimas, galimybės ribotos, dėl to testavimo komponentas turi išjudėti, bet gali būti, kad išjudės šiek tiek lėčiau, ir dėl to labai svarbu naudotis kitais įrankiais, pavyzdžiui, vaistinėmis, kurios jau gali vakcinuoti nuo gripo, erkinio encefalito. Tikrai logiška būtų jas pasitelkti ir plečiant testavimo apimtis. Reikia ieškoti išeičių, yra prisitaikiusių šiuos pasus šalių, pavyzdžiui, kai kurios Vokietijos žemės, tai Lietuva irgi turėtų tą pabandyti padaryti.

Aušrinė Armonaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Testo pasidarymo klausimas – kas už juos mokės, jei testai bus kompensuojami iš valstybės biudžeto? Biudžetui turbūt kainuos, ir nemažai, ar vis dėlto žmonės turės mokėti iš savo pinigų?(V. Sinkevičius)

– Techninės testavimo galimybės, potenciali diskriminacija – klausimai, kuriuos nagrinėja EP. Žaliasis dokumentas taip pat kelia nemažai aistrų, jis turėtų būti priimtas iki birželio 15 d. Kaip sprendžiami šitie jautriausi klausimai?

V. Sinkevičius: Turbūt čia reikėtų atskirti šias dvi idėjas. Nors jos atrodytų labai panašios, Žaliasis skaitmeninis pažymėjimas ir Galimybių pasas būtų naudojami skirtingose situacijose. Europos Žaliojo skaitmeninio sertifikato funkcija užtikrinti saugų judėjimą Europos Sąjungos (ES) viduje, tai būdas šią vasarą palengvinti keliones, išvengiant nesusipratimų pasieniuose arba oro uostuose. Žaliasis skaitmeninis pažymėjimas nenumato išimtinių galimybių lankytis sporto klube, renginyje, restorane ar kitų privilegijų pasiskiepijusiems, persirgusiems ar turintiems neigiamą testo rezultatą. Žinoma, šalys narės laisvos turėti tokį įrankį, tačiau rizika tikrai didelė, kalbant apie Galimybių pasą, ir tai bus didelis išbandymas Vyriausybei užtikrinti, kad jis nesukurtų dvejopos visuomenės.

Kaip turėtų reaguoti žmonės, kurie visą šį laikotarpį itin saugojosi, laikėsi karantino reikalavimų, nesusirgo, tačiau taip pat neturi galimybės pasiskiepyti dėl elementaraus vakcinų stygiaus. Tai reiškia, kad žmonės apriboja savo laisves ir teises, ir toliau turės jas riboti. Tai tikrai nėra teisinga. Antra, be jokios abejonės, testo pasidarymo klausimas, kas už juos mokės, jei testai bus kompensuojami iš valstybės biudžeto? Biudžetui turbūt kainuos, ir nemažai, ar vis dėlto žmonės turės mokėti iš savo pinigų? Jeigu iš savo pinigų, tai testai labai brangūs, ir čia vėl visuomenė suskaldoma. Svarbu paminėti, kad europinė idėja jokių privilegijų nesuteikia.

Virginijus Sinkevičius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jeigu sakome, kad testavimas efektyviai aptinka virusą, tai nereikėtų kitu sakiniu sakyti, jog testai nepatikimi. Visi žinome, kad jie turi savo tam tikras ribas, jie imuniteto nesuteikia, bet tai yra kontrolės ir viruso nustatymo įrankis, ir kol kas geresnio niekas nesugalvojo. (A. Armonaitė)

– Būtent – nesuteikia jokių privilegijų, ir dokumentas skirtas palengvinti judėjimą Bendrijos viduje, tačiau kiekviena šalis narė ir toliau galės reikalauti karantinuotis, izoliuotis arba atlikti papildomą testą. Kyla natūralus klausimas: kokia šito dokumento esmė ir prasmė, jeigu iš esmės jis kelionių gali ir nepalengvinti?

V. Sinkevičius: Palengvins tuo, kad jums nereikės pateikti skirtingų duomenų. Pavyzdžiui, jeigu dabar skristumėte į Briuselį per Varšuvą, kas yra populiarus skrydis nelikus skrydžių, tai Varšuvoje turėtumėte pateikti skirtingus testo rezultatus, tai yra turėtume turėti greitąjį testą ir PGR testą ir dar užpildyti papildomas formas. Atskridus į Briuselį reikėtų pateikti ne senesnį nei 72 valandų PGR testą, kai Varšuvai reikia 48 valandų, ir vėl užpildyti atitinkamas naujas formas. Norime, kad liktų viena skaitmeninė informacinė sistema, kuri galėtų informuoti, kad nesate COVID-19 nešiotojas, ir pasienyje nesudarytų trikdžių. Viskas. Toliau, be jokios abejonės, kiekviena šalis narė taikys karantinavimo taisykles taip, kaip ir taikė, nes komisija čia neturi įgaliojimų. Be to, šalys narės laisvos spręsti, matydamos epideminę situaciją šalyje, kaip elgtis su atvykusiais.

Skiepų pasas. Galimybių pasas / Shutterstock nuotr.

– Ar Lietuvos galimybių pasas būtų parengtas integruoti į Europos žaliąjį pasą, kad atvykęs iš kitos šalies žmogus galėtų naudotis tomis pačiomis galimybėmis, kaip ir gyvenantys Lietuvoje?

A. Armonaitė: Techniškai tokia idėja ir yra, kad nereikėtų šimto skirtingų sistemų kurti. Dabar sistemą, kurią kūrėme tuo pat metu ir Europos žaliajam sertifikatui, norime pritaikyti ir nacionaliniam sprendimui, Galimybių pasui. Iš esmės, jeigu Galimybių paso ilgainiui nebereikės, nes sėkmingai susiskiepysime, liks Europos žaliasis sertifikatas. Tokia yra idėja, žinoma, jeigu kalbėtume, ko norėtume iš šitos situacijos, tai norėtume greičiau susiskiepyti, kad nereikėtų diferencijuoti veiklų, įvedinėti kokių nors papildomų reikalavimų. Bet kol kas matome, kad pereinamasis laikotarpis dar gali užtrukti, dėl to siūlome, matydami, jog auga skaičiai, tačiau auga ir pasiskiepijusių žmonių rodikliai, turime testavimo galimybes, dalį veiklų atverti būtent taip.

– Epidemiologai sako, kad Galimybių pasas galėtų pabloginti esamą situaciją, o Galimybių paso priėmimas būtų politinis sprendimas ir turėtų politinę atsakomybę. Pagal kokius rodiklius ji būtų matuojama?

A. Armonaitė: Politinė atsakomybė yra visas karantino valdymas: ir žmonių mirtis, ir sveikata, ir verslo situacija, ir bankrotai – viskas yra politinė atsakomybė. Mes, kaip ir bet kuri kita pasaulio Vyriausybė, stengiamės išvairuoti iš šitos netobulos situacijos. Dabar atsakysiu kai kuriems epidemiologams, nes ekspertai Vyriausybėje aptarinėjo Galimybių paso idėją ir jai pritarė, bet vis dėlto yra skepsio. Turint testavimą ir sukuriant paskatas testuotis ir privačiai, ir apmokant valstybei, testuojame mobilią grupę žmonių, kuri dar neturi galimybės skiepytis. Tai kaip tik galime sukurti daugiau galimybių aptikti virusą. Jeigu sakome, kad testavimas efektyviai aptinka virusą, tai nereikėtų kitu sakiniu sakyti, jog testai nepatikimi. Visi žinome, kad jie turi savo tam tikras ribas, jie imuniteto nesuteikia, bet tai yra kontrolės ir viruso nustatymo įrankis, ir kol kas geresnio niekas nesugalvojo.