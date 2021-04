Premjerė: užsienio politika yra mažesnioji EVT darbotvarkės dalis

Gyventojų apklausos rezultatams palaikant tolesnį prezidento Gitano Nausėdos dalyvavimą Europos Vadovų Taryboje (EVT), premjerė Ingrida Šimonytė teigia, jog užsienio politika ten sudaro mažesniąją darbotvarkės dalį.

„Nežinau, kiek žmonių tikrai domisi, ką svarsto EVT, kiek žmonių mano, kad tai yra kažkas, kur yra svarstoma užsienio politika, Europos Sąjungos santykiai su trečiosiomis šalimis. Dar kartą noriu pakartoti, kad tai yra neretą kartą ir mažesnioji darbotvarkės dalis“, – žurnalistams penktadienį sakė I. Šimonytė.

„Tarkime, dabar neformaliame susitikime Portugalijoje, kur jis vyks, bus svarstomas ES socialinis ramstis, kuris labai mažai susijęs su užsienio politika, yra susijęs su vidaus politika ir ES šiaip, mano nuomone, nėra užsienio reikalai, ir ES yra užsienio reikalai tiek, kiek kalba apie mūsų santykius su trečiosiomis šalimis, mūsų kaip bendrijos santykius su trečiosiomis šalimis“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.

Penktadienį paskelbtos BNS užsakymu „Vilmorus“ atliktos apklausos duomenimis, 56,1 proc. respondentų mano, kad Lietuvai EVT ir toliau turėtų atstovauti šalies vadovas G. Nausėda, 18,6 proc. žmonių teigė, kad šią atsakomybę turėtų perimti ministrė pirmininkė I. Šimonytė, o 25,3 proc. apklaustųjų nurodė neturintys nuomonės.

„Šiuo metu man svarbiausias klausimas yra pasiekti, kad kuo daugiau žmonių būtų vakcinuota per kuo trumpesnį laiką, tai tikrai išsinagrinėsime apklausos rezultatus, bet negaliu pasakyt, kad man tai yra dabar pats svarbiausias klausimas“, – teigė ministrė pirmininkė.

Respondentų buvo klausiama – „Konservatoriai siūlo, kad prezidentą Gitaną Nausėdą Europos Sąjungos viršūnių susitikimuose galėtų pakeisti Ingrida Šimonytė. Jūsų nuomone, kas turėtų atstovauti Lietuvai Europos Vadovų Taryboje?“

Premjerė pasvarstė, kad rezultatui įtakos galėjo turėti ir klausime minimi konservatoriai.

„Aš nežinau, ar rezultatas būtų buvęs kitoks, jeigu jūsų klausime nebūtų žodžio „konservatoriai“ – čia su humoru atsakysiu“, – sakė ji.

Klausimą, kas Lietuvai turėtų atstovauti EVT, ėmė kelti valdantieji konservatoriai, laimėję Seimo rinkimus.

Jie svarsto priimti įstatymą, kuris numatytų, kad Lietuvai EVT atstovautų ne prezidentas, o ministras pirmininkas.

Iniciatoriai teigia, kad per viršūnių susitikimus svarstomi klausimai daugiausia susiję su Vyriausybės kompetencija. Taip pat nėra galimybių užtikrinti, kad dalyvaudamas EVT prezidentas laikytųsi Seimo ir Vyriausybės patvirtinto mandato, be to, prezidentas nedalyvauja europinių partijų veikloje.

Šios iniciatyvos kritikai teigia, kad konservatoriai taiko dvigubus standartus, nes jų remiamai prezidentei Daliai Grybauskaitei patys užleido vietą EVT ir niekada iki šiol nekėlė šio klausimo.