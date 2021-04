Kodėl Kaunas vakcinų gavo daugiau nei Vilnius ar kiti didmiesčiai? Padėjo ir greitas skiepijimo tempas, ir likučiai iš kitų rajonų

Iš šešių didžiųjų šalies miestų savivaldybių Kaunas pagal gyventojų skaičių gavo daugiausia vakcinų dozių – beveik 10 proc. daugiau negu kiti. Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) teigimu, taip nutiko dėl to, kad Kaunas greičiau panaudojo gautas dozes, miestui dar buvo perskirstytos vakcinos iš kitų savivaldybių. Tačiau Kauno miesto savivaldybei atrodo, kad dabar jie gauna proporcingai mažiau skiepų.

Gavo lėčiau skiepijančių savivaldybių vakcinas

Vilniaus miesto mero patarėjas Karolis Žukauskas antradienį feisbuke pasidalijo informacija, kiek vakcinų nuo gyventojų skaičiaus gavo Lietuvos didmiesčių savivaldybės. Antradienio duomenimis, bene visų miestų gautas vakcinų dozių skaičius svyravo tarp 33–36 proc. nuo gyventojų skaičiaus, išskyrus Kauną: ten šis rodiklis buvo apie 44,05 proc. Pavyzdžiui, antradienio duomenimis, Vilniui skirta 34,16 proc. vakcinų dozių nuo gyventojų skaičiaus, Klaipėdai – 36,26 proc.

Verta pabrėžti, kad Vilniuje gyvena beveik dukart daugiau žmonių nei Kaune, tad, nors pagal gyventojų skaičių miestas gavo mažiau vakcinų, pagal vakcinų dozių skaičių – daugiausia.

Ketvirtadienį K. Žukauskas su LRT.lt pasidalijo naujausiais skaičiavimais, paremtais Statistikos departamento duomenimis. Atotrūkis išlieka panašus, tačiau gautas vakcinų procentas skiriasi. Pavyzdžiui, Kaunas gavo 1,57 proc. vakcinų nuo gyventojų skaičiaus, Vilnius – 0,97 proc., Klaipėda – 1,31 proc. Žemiau esančiame infografike pateikti ketvirtadienį turimi duomenys.

Anot SAM Spaudos tarnybos vyriausiojo specialisto Julijano Gališanskio, vakcinos savivaldybėms yra skirstomos proporcingai pagal prioritetinėms grupėms priklausančių nepaskiepytų gyventojų skaičių, tačiau taip pat atsižvelgiama į skiepijimo tempą. Savivaldybės, kuriose skiepijama greičiau, gauna daugiau vakcinų dozių, o kuriose kaupiasi likučiai – naujų gauna mažiau.

„Vertinant didžiausius šalies miestus, Kaunas yra paskiepijęs daugiausia gyventojų – 24,2 proc. Antras pagal dydį šalies miestas taip pat lenkia kitus didmiesčius pagal senjorų skiepijimą – čia jau paskiepyta 63 proc. vyresnių nei 65 metų gyventojų“, – LRT.lt teigė J. Gališanskis.

Todėl, pasak SAM atstovo, pasiekęs didesnį vakcinacijos tempą ir greitai naudodamas paskiriamas vakcinas Kaunas gauna kiek daugiau vakcinų dozių. Taip pat šiam miestui buvo perskirstyta dalis vakcinų likučių, kurie susikaupė lėčiau skiepijančiose savivaldybėse.

Pavyzdžiui, balandžio 8 dienos Sveikatos apsaugos ministerijos pranešime žiniasklaidai buvo skelbiama, kad Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybėms perduodama 2,9 tūkst. vakcinų iš pasyviau skiepijančių savivaldybių. Tiesa, Vilnius tąkart gavo 400 vakcinų iš Šalčininkų rajono, kitos – 2,5 tūkst. – iš Vilniaus rajono, Alytaus rajono ir Visagino atiteko Kaunui.

„Kadangi mūsų vakcinavimo centro pajėgumai yra dideli ir nuolat galime vakcinuoti daug greičiau, nei gauname vakcinų, nuolat palaikome ryšį su SAM ir pagal galimybes mums ne kartą buvo perskirstyti kitų savivaldybių nepanaudoti vakcinų likučiai“, – LRT.lt patvirtino Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Keras.

Jaučia, kad gauna mažiau vakcinų

P. Keras minėjo, kad Kaunas gauna šiek tiek mažiau vakcinų: prieš tris savaites Kaune buvo sunaudota 15,5 tūkst. vakcinų dozių, prieš dvi savaites – 17 tūkst., praėjusią savaitę – 8 tūkst., šią – netoli 13 tūkst. Jo manymu, tai gali būti susiję su padidėjusiu kitų savivaldybių vakcinavimo tempu.

„Pastarosiomis savaitėmis pastebime, kad mums skiriamas proporcingai kiek mažesnis vakcinų dozių skaičius, dėl to vakcinacijos centras dirbo ne visomis darbo dienomis. Negaliu tvirtinti, kad mums nebeduoda vakcinų, bet jaučiame, kad proporcingai gauname kiek mažiau, ir bandome skaičiuoti. Ta dalis, kuri pristatyta pagal gyventojų skaičių, galėtų būti šiek tiek didesnė“, – minėjo P. Keras.

SAM atstovas J. Gališanskis teigė, kad ministerija neplanuoja mažinti vakcinų dozių skaičiaus Kauno miestui, jos ir toliau bus skirstomos vadovaujantis anksčiau minėtais kriterijais. Be to, vakcinos skirstomos taip, kad jų užtektų ir antroms dozėms.

Tenka skiepyti ne tik kauniečius

P. Keras pažymėjo, kad didžiųjų miestų savivaldybės vakcinuoja ne tik miestų, bet ir viso regiono gyventojus, todėl joms atitinkamai turėtų būti skiriamas didesnis vakcinų skaičius. Kauno atveju apie 10–20 proc. paskiepytų žmonių gyvena ne šiame mieste, pusė jų yra Kauno rajono ar gretimų savivaldybių gyventojai.

Remiantis antradienio ryto Statistikos departamento duomenimis, Kauno miesto savivaldybei pristatyta 129 186 vakcinų dozės, kiek daugiau nei 13 tūkst. vakcinų dozių dar nepanaudota. P. Kero teigimu, vertinant Statistikos departamento teikiamus skaičius reikia turėti omeny, kad prie Kauno miestui paskirstytų vakcinų priskirtos ir Kauno klinikoms kaip regioną koordinuojančiai įstaigai pristatytos vakcinų dozės.

Pastarosiomis savaitėmis pastebime, kad, norint suvienodinti situaciją, mums skiriamas proporcingai kiek mažesnis vakcinų dozių skaičius. P. Keras

„Per pastarąsias savaites klinikoms pristatytas reikšmingas vakcinų skaičius, jis panaudojamas ne vien Kauno miesto gyventojams. Taip pat nuo realaus vakcinavimo tempo kiek atsilieka statistinių formų suvedimas į sistemą“, – aiškino jis.

Bet, pasak P. Kero, iš šią savaitę į vakcinavimo centrą Kaune atgabentų 13 tūkst. vakcinų dozių panaudota jau 5 tūkst., likusios bus panaudotos per ketvirtadienį, penktadienį ir pirmadienį, kol bus pristatyta nauja vakcinų partija. Be to, Kaune dar yra 1 300 „Modernos“ vakcinos dozių, kurios turi būti paliktos revakcinacijai balandžio 29 dieną.

Artimiausiomis dienomis Vilniaus miesto savivaldybė žada pratęsti 55–64 metų gyventojų skiepijimą. Paklaustas, kada Kaune planuojama pradėti skiepyti šios amžiaus grupės žmones, P. Keras atsakė, kad vadovaujamasi sveikatos apsaugos ministro patvirtinta prioritetų tvarka, o ši amžiaus grupė yra gana žemai šiame sąraše.

„Kol kas turime daug norinčiųjų vakcinuotis aukščiau esančiose prioritetų grupėse. Taip pat dar tik pradėjome vakcinuoti didžiųjų įmonių ir įstaigų darbuotojus, esančius aukščiau prioritetų sąraše, todėl minimos amžiaus grupės vakcinuoti artimiausiu metu nepradėsime“, – komentavo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Keras.