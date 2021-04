Armonaitė: tikiuosi, kad žmonės turės sveiko proto ir specialiai neužsikrės šita pavojinga liga

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, kad galimybių paso programavimo darbai bus baigti per 2-3 savaites, o jis veiks QR kodo principu. Be to, pasigirdus nerimui, kad norėdami gauti galimybių ar imuniteto pasą, žmonės gali siekti tyčia susirgti COVID-19, ministrė ragina to nedaryti.

Kaip žurnalistams komentavo ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė, šiuo metu vyksta galimybių paso programavimo darbai, planuojama, kad jie bus baigti per 2-3 savaites.

„Komponentai bus trys – vakcina, persergimas ir testavimas. Girdime, kad savivaldybėms reikia papildomų pajėgumų siekiant daugiau žmonių testuoti, ieškome, siūlome būdus Sveikatos apsaugos ministerijai, kaip kitaip būtų galima išplėsti testavimą. Tikiuosi, kad testavimo komponentas nepasiklys biurokratijoje“, – sakė ministrė.

Anksčiau skelbta, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija siekia, jog testus, reikalingus galimybių pasui gauti, finansuotų valstybė. Tiesa, dėl to kol kas nėra sutarimo Vyriausybė. Antradienį A. Armonaitė teigė, kad dėl to, kas apmokės testus, diskusijos tebevyksta.

„Dėl termino taip pat atsižvelgsime, kiek įmanoma, į ekspertų poziciją, bet nesikeičia tas planas, tai arba 48 valandos. Noriu tik pažymėti, kad jei testas galios trumpiau, jų reikės daugiau ir jie kainuos brangiau“, – teigė politikė.

Pasigirdus nerimui, kad žmonės gali siekti tyčia užsikrėsti COVID-19, kad gautų galimybių pasą, A. Armonaitė teigė COVID-19 yra baisi liga, kuria sunkiai suserga ir jauni žmonės.

Testas dėl COVID-19. Asociatyvi nuotr. / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Tai tiesiog tikiuosi, kad žmonės turės sveiko proto ir specialiai neužsikrės šita pavojinga liga“, – tvirtino ministrė. Ji taip pat sakė, kad dar reikia priimti sprendimus, kada po pasiskiepijimo konkrečia vakcina laikoma, jog žmogus jau turi imunitetą koronavirusui.

A. Armonaitė kalbėjo, kad galimybių pasas kuriamas taip, kad juo naudotis būtų kuo paprasčiau. Numatoma, internetinėje svetainėje suvedus elektroninės bankininkystės ar mobilaus parašo prisijungimo duomenis bus gaunami duomenys iš e.sveikatos, žmogui bus suteikiamas QR kodas, kuris bus galimybių paso įrodymu.