M.A.M.A apdovanojimų finansavimo aplinkybių klausimas keliasi į Kauno savivaldybės kontrolės komitetą

Kauno savivaldybė M.A.M.A. muzikiniams apdovanojimams, kurie vyko kovo pabaigoje, skyrė 45 tūkst. eurų. Tai sukėlė nemenką kultūros bendruomenės žmonių pasipiktinimą, o klausimai dėl finansavimo persikelia į savivaldybės komitetus.

Viešojoje erdvėje ne kartą pasirodžius informacijai dėl galimai nepagrįsto apdovanojimų finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, opozicinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos savivaldybės taryboje seniūnė Edita Gudišauskienė kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininką Vygantą Gudėną įtraukti klausimą dėl M.A.M.A. apdovanojimų finansavimo į artimiausią Kontrolės komiteto posėdį ir įvertinti finansavimo atitiktį teisės aktų reikalavimams.

M.A.M.A apdovanojimai / M. Repečkos nuotr.

„Prašau, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius iki klausimo svarstymo komitete pateiktų išsamią informaciją, susijusią su M.A.M.A. apdovanojimų finansavimu iš programos „Iniciatyvos Kaunui“ ar kitų šaltinių“, – pažymėjo TS-LKD frakcijos Kauno miesto savivaldybės taryboje seniūnė Edita Gudišauskienė.

Finansavimo skyrimas iš programos „Iniciatyvos Kaunui“ konservatoriams kelia ir daugiau klausimų.

„Kauniečiams, o ypač meno kūrėjų bendruomenei yra svarbu žinoti kokiais kriterijais vadovaujantis buvo finansuojamas M.A.M.A. apdovanojimų filmavimas. Pačios savivaldybės viešoji komunikacija dėl to, kad pradžioje buvo nuspręsta skirti 65 tūkst. eurų, o vėliau 45 tūkst. eurų sumą apdovanojimų filmavimui sukėlė tam tikras abejones ir dar daugiau neaiškumų. Sulaukiau tokiais Kauno miesto savivaldybės veiksmais nusivylusių kūrėjų skambučių, tad yra akivaizdu, jog klausimas yra labai jautrus, reikalaujantis aiškumo bei viešo paaiškinimo dėl tokių veiksmų. Be to, ir Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai yra nušalinti nuo klausimų, susijusių su programai „Iniciatyvos Kaunui“ teikiamų projektų finansavimu, svarstymu. Todėl šio klausimo svarstymas Kontrolės komitete savalaikis, turėtų atsakyti į visus išsikilusius klausimus ir suteikti daugiau viešumo ir skaidrumo kultūros projektų finansavimo srityje“, – sakė E. Gudišauskienė.

M.A.M.A. apdovanoijmai / BNS nuotr.

LRT.lt primena, kad policija pirmadienį pradėjo administracinę teiseną dėl muzikos apdovanojimų M.A.M.A. Dėl Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusio renginio galimų pažeidimų policija sulaukė apie kelių dešimčių pranešimų.

Viešojoje erdvėje jau transliacijos metu kilo pasipiktinimas, kad nesilaikoma karantino taisyklių, nedėvima kaukių, nėra saugių atstumų. Kai kurie renginį pavadino „puota maro metu“.

Vėliau paaiškėjo, kad po renginio COVID-19 buvo nustatytas keturiems asmenims.