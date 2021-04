Šimonytė apie galimybių pasą: šis sprendimas nebus neribotas, saugumo reikalavimai išliks

Vyriausybė ruošiasi iki birželio pratęstam karantinui ir įteisinti vadinamąjį galimybių pasą, kuris leistų atsidaryti daliai verslų ir švelninti bendravimo ribojimus. Tokiam dokumentui gauti svarbūs trys kriterijai: imunitetas persirgus, skiepai ir neigiamas testo rezultatas. LRT laidoje „Dienos tema“ apie šį galimybių pasą ir kitas karantino aktualijas pokalbis su ministre pirmininke Ingrida Šimonyte.

– Sausį sakėte, kad tokio arba panašaus dokumento idėja nėra gera, nes kas nors gali sugalvoti tyčia užsikrėsti, kad galėtų gauti imuniteto pasą. Kas įtikino, kad tokia rizika šitaip plisti ligai mažesnė už tikėtinus privalumus visuomenei?

– Turbūt buvo šalutinis pastebėjimas, kad tokia galimybė, ypač anksti įgyvendinta, galėtų ką nors paskatinti ne visiškai atsakingai elgtis. Bet turbūt didesnė problema buvo tuo metu labai neprieinamos vakcinos, ir savaime suprantama, kad tie žmonės, norėję gauti galimybes per imuniteto pasą, nebūtų turėję beveik jokių galimybių turėti net dalinį imunitetą kitaip, nei persirgti. Dabar, kai esame ne taip toli plataus masto skiepijimo, manau, apie tokią galimybę kalbėti galime žymiai realistiškiau, juolab kad per tą laiką turime ir kai kurių kitų svarbių sprendimų. Tarkime, testavimas greitaisiais antigeno testais, kurių nebuvo sausį, dabar jau yra kasdienybė, testuojame daugybę žmonių kiekvieną dieną.

– Bet vis tiek tas galimybių pasas turbūt atsiras anksčiau negu visuotinės vakcinacijos galimybė. Kas išsklaidė visas kritikų abejones dėl žmogaus teisių? Nebus taip, kad visi norintys gali skiepytis ir gauti tą pasą.

– Manau, kritika vis dar yra bent jau iš dalies pagrįsta, nes išties gegužę dar negalėsime kiekvienam norinčiam pasiūlyti vakcinos. Kadangi norintiems galėsime pasiūlyti atlikti testą, tai, matyt, apribojimai tam tikra prasme mažesni, nei buvę metų pradžioje. Savaitėms bėgant, vakcinacija ir skiepijamų žmonių aprėptis visą laiką plėsis, ir norintys gauti skiepą, manau, jau vasaros viduryje tikrai turės galimybę jį gauti.

Vakcinavimo centras Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Neigiamas tyrimo rezultatas taip pat yra tarp kritikuojamų kriterijų, nes teigiamas rezultatas parodo, kad žmogus serga, o neigiamas dar nebūtinai reiškia, kad tuo metu žmogus nėra pasigavęs viruso. Rizika dėl testo rezultato patikimumo nusveria galimybę pagaliau išleisti iš karantino bent jau dalį verslo, o pagal kokią schemą planuojama valdyti galimą viruso plitimą?

– Testavimas, žinoma, nėra imunitetas, todėl to dalyko negalima jokiu būdu vadinti imuniteto pasu. Tačiau ne vienoje šalyje ir ne vienai veiklai jau bandomi tokie eksperimentai, kai kur net į parduotuvę, kas man atrodo gal jau truputėlį per didelis apribojimas, į restoranus ar į kitas viešojo maitinimo įstaigas ateiti turint neigiamą testo rezultatą.

Faktas – testas nesuteikia nei absoliutaus saugumo, nei juo labiau imuniteto, tačiau tai, kita vertus, suteikia paskatą žmogui tą testą atlikti ir tokiu būdu galime net ir netyčia nustatyti sergančius žmones, kurie antraip nebūtų atėję pasidaryti jokio testo, ir juos laiku izoliuoti.

Nemanau, kad šitas sprendimas bus neribotas, vis vien bus ir papildomi saugumo reikalavimai, jeigu tai bus renginiai ar kokios kitos veiklos. Tačiau tai galėtų leisti, tarkim, organizuoti didesnio masto renginius ar žmonėms naudotis kokiomis nors specifinėmis paslaugomis. Tai vis tiek riziką sumažintų gerokai daugiau nei jokio testavimo.

– Ar jau sutarta ir su ekspertais, ir nutarta politiškai, po kiek laiko nuo kiekvienos vakcinos gavimo žmogus bus laikomas turinčiu imunitetą?

– Ekspertai laikosi nuostatos, kad vakcinacija turėtų būti baigta. Tačiau turint labai nemažai tyrimų duomenų apie „AstraZenecą“, atliktų po pirmo vakcinavimo, atsakas ar apsauga, susiformuojanti po 3–4 savaičių, dalies mūsų ekspertų buvo vertinama kaip tinkama. Tačiau pagrindinis siekinys ir principas būtų baigta vakcinacija, nes tik abiem dozėmis paskiepytas žmogus yra absoliučiai saugus.

Mobilusis tyrimų punktas (asociatyvi nuotr.) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Čia galime kalbėti apie skirtingus saugumo lygius – abiem dozėmis vakcinuotus žmones, kurių jau ir dabar turime beveik 200 tūkst. ir iki gegužės pradžios turėsime dar daugiau – tai žmonės, kurie turi imunitetą ir tikrai galėtų saugiai lankyti artimuosius ligoninėje ir bendrauti, kokias nors asmenines šventes švęsti be didesnių apribojimų. O dėl testuotų žmonių, kaip ir dėl nebaigusių vakcinacijos kurso dėl ilgo tarpo tarp skiepo dozių ar ką tik pasiskiepijusių, reikia atskirų labiau politinių sprendimų ir mažesnių galimybių, nes ekspertų nuomonė labai paprasta ir vienareikšmiška – tik baigęs vakcinavimo programą arba persirgęs žmogus gali būti laikomas turinčiu imunitetą. Visi kiti daugiau mažiau rizikos zonoje, bet mažesnėje negu tie, kurie nei testuojasi, nei turi vakciną.

– Galutinio sprendimo dar nėra ir turėsite dėl to susitarti?

– Yra preliminari schema, yra tam tikri sprendimai, kurie bus priimti ketvirtadienį, bet jie bus priimti dėl abiem dozėmis skiepytų arba persirgusių žmonių. Tarkime, jiems mažinami apribojimai bendrauti tarpusavyje ar paskiepytiems pensininkams vykti į ekskursijas kartu, ar panašius dalykus daryti.

Tačiau kalbant apie sąsajas su veiklomis ir galimybe tomis veiklomis pasinaudoti turint mažiau apsaugos, negu duoda baigta vakcinacija, arba turint neigiamą testo rezultatą, šiandien kalbėta, kad tai galėtų būti renginiai tam tikru platesniu mastu, maitinimas įstaigos viduje, asmeninės šventės ir su tuo susijusios veiklos. Tikrai tų veiklų nomenklatūra ne baisiai didelė, bet taip pat yra, kur tai galėtų būti taikoma.

Ingrida Šimonytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ar jau aišku, kaip bus su persirgusiais – visi persirgę automatiškai bus laikomi turinčiais imunitetą pagal išrašą iš sveikatos sistemos ar vis tiek reikės antikūnų tyrimo, nes kartais ir persirgus jų nebūna?

– Jau ilgą laiką galioja algoritmas, taikomas žmonėms, kurie, pavyzdžiui, grįžta iš užsienio ir jiems netaikomi saviizoliacijos reikalavimai. Tai 180 dienų nuo teigiamo testo rezultato užfiksavimo e. sveikatoje.

– Balandžio 19 dieną galės atsidaryti prekybos centrai, 22 dieną – kavinės lauke, jeigu niekas nepasikeis. Kada atsivers kultūros ir sporto įstaigos?

– Jos turės galimybę atsiverti kitą savaitę. Kadangi renginiai, spektakliai, koncertai vyks tada, kai vyks, tik galimybė juos vykdyti atsiras jau kitą savaitę.

– Ar skirtingi atsidarymo terminai susiję su tuo, kad testavimo apimtys gali šokti net keliolika kartų, kai tam pasiruošta?

– Buvo dvi priežastys, dėl ko priimtas toks sprendimas. Visų pirma, norėjome priimti sprendimą ilgesnei perspektyvai ir šiek tiek labiau sudėlioti pačių sprendimų seką, kad ne kiekvieną trečiadienį, kaip iki šiol dažniausiai būdavo, vis svarstytume vieną ar kitą nutarimo pakeitimą, o susidėliotume blokais keletui savaičių į priekį: kultūra, švietimas, verslas ir asmeninis bendravimas.

Tikrai negalėjome priimti sprendimo, kad viskas įsigalioja vienu metu, be to, jeigu visi pradedantys darbą per likusias šios savaitės dienas turėtų testuotis, tai jau būtų labai didelis krūvis, nes dabar per parą testuojame arti 20 tūkst. žmonių, tai tikrai labai dideli skaičiai, tokių nebuvo net gruodį.

Verslas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Galimybių paso programos testavimas – tai programa už savo ar už valstybės lėšas?

– Tai programai nereikia labai ypatingų investicijų – turėti paprastą sąsają, kuri patikrina e. sveikatoje vieną ar kitą įrašą ar duomenį. Valstybė, manau, tikrai pajėgi tą užtikrinti, ir tikrai parengs.

– Ar galimybių paso veikimas priklausys nuo naujai nustatomų atvejų skaičiaus, ar nesvarbu, kas dėtųsi ligoninėse, pasas veiks?

– Manau, labiausiai priklausytų nuo vakcinacijos tempų ir to, kiek žmonių jau esame paskiepiję, ypač tose grupėse, kurios turi riziką labai sunkiai sirgti ir galbūt mirti, jeigu užsikrečia COVID-19. Nuo situacijos ligoninėje priklausys viskas, ne tik galimybių paso naudojimas, bet ir bendras požiūris į tai, kas veikia, kas neveikia, kas leidžiama, kas neleidžiama, kokios veiklos ribojamos ar neribojamos. Nuo to labiausiai ir priklauso, nes, tiesą sakant, Vyriausybė apribojimus nustato ne todėl, kad jai norisi juos nustatyti ir yra apribojimų maniakė. Lietuvos Vyriausybės ar kitų vyriausybių tikslas paprastas – apsaugoti šalies sveikatos sistemą, kad neperdegtų.

Tą patį sako Emmanuelis Macronas, Angela Merkel ar bet kurios kitos valstybės ministras pirmininkas ar prezidentas, aiškindamas savo sprendimus ką nors griežtinti. Nuo situacijos ligoninėse, tiesą sakant, priklauso viskas.

– Skiepų pažyma iš e. sveikatos vyresniems žmonėms, nesinaudojantiems mobiliuoju parašu, gali tapti geležinėmis klumpėmis, kol jie gaus tą pažymą. Ar yra kokia nors alternatyva, kad jie dėl pažymos neapkrautų ir taip jau labai apkrautų šeimos gydytojų?

– Tikrai pamąstysime apie sprendimus, kurie galėtų palengvinti šios nuostatos įgyvendinimą, tikrai nenorime apkrauti šeimos gydytojų papildomu darbu.

– Kiek ta programa galios ir ar žmogui reikės ką nors specialiai padaryti, kad galimybių pasas sklandžiai virstų europiniu žaliuoju kelionių dokumentu?

– Stengiamės, kad tai būtų integruoti dalykai, kad perėjus prie europinio sprendimo nereikėtų visko daryti nuo nulio. Greičiai tarpusavyje derinami būtent taip, kad tai yra tarpinis sprendimas, o europinis sprendimas bus tada, kai Europa jį pradės taikyti Europos Sąjungos mastu.