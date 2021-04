Liberalų šešėlis mėginant įteisinti tai, kas uždrausta: vandens F-2 čempionatą siekta surengti Galvėje, kur tai draudžiama

Galvės hidrografinis draustinis – unikalaus UNESCO globojamo Trakų istorinio nacionalinio parko dalis, todėl plaukioti su galingesniais kaip 150 arklio galių varikliais uždrausta. Tai žinodama, Motorlaivių sporto federacija vis dėlto ryžosi Formulės-2 vandens valčių pasaulio čempionatą surengti Galvės ežere. Idėja, regis, pasirodė priimtina ir Trakų savivaldybei, ir Aplinkos ministerijai.

Pirmoji pažadėjo tūkstantinę paramą, tikina Motorlaivių federacijos prezidentas, ministro įsakymas, įteisinantis didesnio galingumo variklius Galvėje, jau pradėtas derinti su kitomis institucijomis. Kilus irklavimo federacijos ir aplinkosaugininkų sukeltame vajui, sumanymo šiemet teko atsisakyti, bolidai lenktyniaus Kupiškyje, tačiau, jei aplinkos ministras įsakymą pasirašytų, nuo kitų metų jokių kliūčių neliktų.

Trakų rajono merė Edita Rudelienė atsisakė bet ką komentuoti, nes varžybos nevyks, aplinkos ministro patarėjas tikina, kad yra daug abejonių, o pats ministras Simonas Gentvilas, pasirodo, to įsakymo iš viso neskaitęs. Klausiamas, kodėl tada jo įsakymas pradėtas derinti su dar 13 institucijų, patarėjas sako – tai liberali valdžia, toks jos darbo stilius. Ir tikrai, aplinkos ministras, viceministras ir Trakų rajono merė – Liberalų sąjūdžio nariai.

Vandens formulės-2 pasaulio čempionatai Lietuvoje vyko jau ne vienus metus – Kauno mariose, Zarasuose, Kupiškyje. Tačiau gruodžio 18-ąją vos tik prisiekusį aplinkos ministrą Simoną Gentvilą pasiekė Lietuvos motorlaivių federacijos prezidento Edgaro Riabko raštas, kuriuo prašoma leisti naudoti 200 arklio galių turinčius vandens formulių variklius Galvės ežere.

„Trakuose mes labai norėtum daryti, nes ten labai graži, patraukli vieta, arti Vilnius – mūsų sostinė. Ir tiesiog dėl pačios vietovės labai norėtųsi ten kažkada tai padaryti“, – apie norą surengti F-2 vandens formulių pasaulio čempionatą Trakuose sako pats E. Riabko.

Specialistai sako, kad tokie galingi bolidai gali plaukioti tik nesaugomose teritorijose. Jie vandens ekosistemai labai pavojingi, nes kelia didelį triukšmą, povandenines sroves, kurios ardo dugną ir krantą.

„Tai yra akustinė tarša, taip vadinama triukšmo tarša arba triukšminimas, kuris veikia per atmosferą ir per vandenį. Didesnis poveikis – per vandenį, nes garsas vandenyje 3–4 kartus greičiau sklinda. Efektas sunkiai prognozuojamas dėl to, kad tyrimų gėlo vandens Lietuvoje beveik nėra“, – tikina Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto docentas Ričardas Skorupskis.

Poilsiautojai užplūdo Trakus. / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tuo metu Trakų istorinio nacionalinio parko botanikė Andželika Kriaučiūnienė teigia, kad parko direkcija pasisako už tai, kad būtų mažinama ežero apkrova, o ne didinama.

„Jau daug metų Trakų nacionalinio parko direkcija pasisako už tai, kad apkrovą ežerui būtina mažinti ir laivų kiekį mažinti, ir jų galingumą mažinti. Bet turime situaciją priešingą, kai bandoma padidinti. Šita ežero dalis sekli, joje yra 21 sala. Čia tiesiog fiziškai nėra vietos tokiais laivais plaukioti, nes iki 100 km/h greičio laivas įsibėgėja per 1 minutę“, – sako ji.

Motorlaivių federacijos prezidentas E. Riabko sako, kad jam aplinkos ministrą įtikinti pavyko – šis jau esą palaimino Galvėje vyksiantį renginį.

„Yra įsakymas ministro, kad federacijai tam savaitgaliui, kai vyks tas renginys, būtų galima naudoti didesnio galingumo variklius. Paprasčiau tariant – leido padaryti mums tas varžybas dvidienes“, – LRT TELEVIZIJAI tikina E. Riabko.

Vandens formulių varžybų akimirka / BNS nuotr.

Iš tikrųjų leidimo dar nėra, tačiau Seimo teisės aktų duomenų bazėje užregistruotos aplinkos ministro įsakymo pataisos. Nuo 2014-ųjų galiojantis įsakymas Galvės ežere leidžia plaukioti tik tam tikru metų laiku iki 150 arklio galių savaeigėms plaukiojimo priemonėms. Aplinkos ministro įsakymo pataisose siūloma išimtis – leidimą plaukioti Galvės ežere galėtų išduoti Trakų rajono savivaldybė ir Nacionalinio parko direkcija. Joms taip pat suteikiama teisė nustatyti ir motorlaivių variklių galingumą, nors abi institucijos neturi tokios kompetencijos. Šį aplinkos ministro įsakymą iki Velykų privalėjo suderinti 3 ministerijos ir 10 įvairių valstybės institucijų.

„Žiūrėkit, na, tai yra liberali valdžia, oficiali sporto asociacija pateikia užklausą. Kodėl mes turėtume juos ignoruoti? Mes gauname jų prašymą, panagrinėjame. Tarnautojai šiuo atveju panagrinėjo. Gauname suinteresuotų šalių išvadas“, – sako aplinkos ministro patarėjas komunikacijai Marius Gailius.

Kol kas aplinkos ministro ketinimams prieštarauja Kultūros ministerija ir Trakų istorinio nacionalinio parko vadovybė. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė neutralią nuomonę, likusios institucijos nuomonės nepareiškė iš viso.

„Šitas pakeitimas reikš, kad bet kuriais metais, bet kada, bet kurią dieną Galvės ežere galės plaukioti galingesnės motorinės transporto priemonės, nei gali dabar“, – piktinasi A. Kriaučiūnienė.

Tuo metu čempionato organizatorius sako, kad buvo susitaręs ir su Trakų rajono valdžia.

„Taip, Trakai buvo mums pažadėję apie 10 tūkst. eurų paramą, kad įvyktų varžybos. Mes bendravome ir labai norėjosi, kad tas viskas būtų – ir Trakų pily atidarymas, ir apdovanojimai“, – pasakoja E. Riabko.

Trakų rajono merė per savo atstovę perdavė, kad neturi ko komentuoti, nes čempionatas tikrai nevyks, nors ir buvo pažadėta 10 tūkstančių eurų parama, kaip sakė ponas E. Riabko. Ir iškilmių Trakų pilyje nebus, bet ne todėl, kad taip nusprendė savivaldybė ar aplinkosaugininkai – įsikišo irklavimo federacija. Jos prezidentas Dainius Pavilionis tikina, kad į krantinės sutvarkymą, finišo bokšto, viešbučio sportininkams statybą Lietuvos sporto centras jau investavo maždaug 4 mln eurų, daugiau nei ketvirtadalis Galvės ežero taip pat jau atiduota Sporto centro žinion.

„2002 metais patvirtintas specialusis planas, specialiuoju planu Lietuvos sporto centrui priskirta 80 ha ežero dalis ir jame labai aiškiai aprašytos veiklos, kurias galima vykdyti. Jokių vidaus degimo variklių, laivų su vidaus degimo varikliais toje teritorijoj negali būti“, – LRT TELEVIZIJAI sako D. Pavilionis.

Vandens formulių čempionatas / BNS nuotr.

Taigi, 13 valstybės institucijų turėjo skaityti aplinkos ministro teikiamas įsakymo pataisas, nes, pasirodo, toks yra liberalaus darbo principas. Dabar aplinkos ministrui teliko apsispręsti – pasirašyti dokumentą ar ne. Tačiau, pasirodo, pats S. Gentvilas dokumento nėra skaitęs, tai jo pavaldinių iniciatyva esą parengtas dokumentas.

„Sprendimo nežinome, nes pats ministras nėra to įsakymo projekto skaitęs. Jį parengė tarnautojai. Tai kai perskaitys įsakymo projektą, spręs, ar pasirašyti. Tikiu, kad ir jūsų reportažas padės nuspręsti. Labai tikiuosi“, – teigia M. Gailius.

Pats S. Gentvilas kaip ir jo partijos narė Trakų rajono merė Edita Rudelienė kalbėti nepanoro. Laiko nerado ir buvęs Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi anksčiau dirbęs aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius, taip pat liberalų sąjūdžio narys.