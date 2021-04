Po incidento Kaune, kai peiliu sužalota moteris pagalbos prašėsi parduotuvėje, įtariamas sugyventinis suimtas

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose penktadienį išspręstas klausimas dėl kardomosios priemonės – suėmimo – paskyrimo E. R., įtariamam smurtavus prieš sugyventinę. Apie tai žinia portaluose pasklido ketvirtadienio pavakarę.

E. R. įtariamas tuo, kad 2021 m. balandžio 1 d. apie 17:10 val., prie prekybos centro „IKI“ taromato, esančio Kaune, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatyta 0,46 prom. neblaivumas), panaudojo fizinį smurtą prieš sugyventinę, tai yra tyčia jai vieną kartą peiliu dūrė į kaklo sritį, tuo padarydamas nukentėjusiajai sužalojimus, teigiama Kauno apylinkės teismo pranešime.

Prokurorė teismo prašė E. R. skirti suėmimą dviem mėnesiams. Teismas tenkino šį prokurorės prašymą.

Įtariamajam E. R. teismas paskyrė dviejų mėnesių suėmimą, nustatęs, jog E. R. praeityje yra teistas keturis kartus, iš kurių beveik visi jo teistumai už nusikaltimus žmogaus sveikatai. Jis yra nedirbantis, todėl neturintis pastovaus pajamų šaltinio. Yra išsituokęs, neturi pastovios gyvenamosios vietos, nes gyvena jam pažįstamų suteiktame gyvenamajame būste. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad E. R. Lietuvoje neturi jokių tamprių šeimyninių, socialinių ar darbinių ryšių.

„Nustatyta, kad jis sistemingai naudoja fizinį smurtą nukentėjusiosios atžvilgiu <...> be to, atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuriame įtariamasis E. R. kaip nusikaltimo įrankį galimai panaudojo peilį, galimai sužalodamas nukentėjusiąją, todėl yra pagrindas manyti, kad būdamas laisvėje, jis gali padaryti kitų, tame tarpe ir sunkių nusikaltimų, tos pačios nukentėjusiosios atžvilgiu.- pažymėta teismo nutartyje.

Ši nutartis per dvidešimt dienų įtariamojo arba jo gynėjo, o prokuroro per tris dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.