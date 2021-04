Vidaus reikalų ministrė: vienas iš mūsų prioritetų – išorės sienų saugumas

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė penktadienį apsilankė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardoje. Jai buvo pristatyta sienos su Baltarusija stebėjimo sistemos įranga, taip pat parodyti reagavimo veiksmai, galimybės, sistemų veikimas.

„Mūsų tikslas – išorės sienų saugumas, ypač kai kalbama apie į Lietuvą patenkančią kontrabandą ar neteisėtai kertamas valstybės sienas. Lietuva saugo ne tik savo išorės sienas, mūsų pareigūnai saugo visos Europos Sąjungos (ES) sienas, todėl reikia užtikrinti patį geriausią pasirengimą ir visapusišką sienos stebėjimą šiuolaikinėmis technologijomis“, – kalbėjo ministrė A. Bilotaitė.

Pastaruosius keletą metų stebimas cigarečių kontrabandos masto augimas. Pagrindinis rūkalų kontrabandos srautas driekiasi per išorės sieną su Baltarusija. 97 procentai VSAT sulaikytų rūkalų atgabenta iš šios valstybės. VSAT per 2021 metų pirmąjį ketvirtį sulaikė per 429 tūkst. pakelių cigarečių (pernai per atitinkamą laikotarpį – 328 tūkst.), nustatė 58 tabako gaminių kontrabandos atvejus (pernai per pirmąjį ketvirtį buvo nustatyti 92 atvejai). Įdiegus stebėjimo priemones prie valstybės sienos su Rusija, kur ji eina Nemunu, šiame ruože bandymų pažeisti sieną ar iš Kaliningrado srities gabenti kontrabandą beveik nepasitaiko. Vienas veiksmingiausių valstybės sienos kontrolės būdų yra stebėjimo sistemų naudojimas. „Sienos stebėjimo sistemos leidžia mums greičiau ir efektyviau kovoti su kontrabanda, užkirsti kelią nelegaliai kirsti sieną, todėl itin svarbu padengti visą išorės sieną stebėjimo sistemomis“, – teigia VSAT vadas generolas Rustamas Liubajevas.

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė penktadienį apsilankė Valstybės sienos apsaugos tarnybos užkardoje / VRM nuotr.

Pasieniečiai ministrei pristatė sistemos galimybes, papasakojo apie savo veiklą, sienos su Baltarusija apsaugos organizavimą ir parodė, kokią ginkluotę naudoja. A. Bilotaitei buvo pristatytas ir pasieniečių kinologų su tarnybiniais šunimis darbas.

Pažymėtina, kad nors 2020 metais bendras neteisėtos migracijos srautas į / per Lietuvą dėl suvaržyto judėjimo, siekiant suvaldyti pasaulinę pandemiją, sumažėjo trečdaliu (2020 metais sulaikyta 116 neteisėtų migrantų, 2019 metais – 167), 2021 metų pirmąjį ketvirtį vis dar tebesitęsia 2020 metų pabaigoje išryškėjusi nauja tendencija – suintensyvėjusi neteisėta migracija iš Baltarusijos. Pagrindinė tokio reiškinio priežastis – dėl politinių pokyčių kaimyninėje Baltarusijoje pasikeitus bendradarbiavimo pobūdžiui su šios valstybės pasienio institucija (našus bendradarbiavimas tapo formalus) tinkamas valstybės sienos apsaugos užtikrinimas pasunkėjo.

Ministrė ir VSAT vadas apsilankė tarptautiniame Raigardo ir Švendubrės upių pasienio kontrolės punkte. Čia pasieniečiai A. Bilotaitei aprodė punktų infrastruktūrą, tikrinimams naudojamą įrangą, papasakojo apie atliekamas kontrolės procedūras ir pandemijos poveikį joms bei keliaujančiųjų srautams.

Šiuo metu 61 procentai ES išorės sienos, t. y. Lietuvos dalis, stebima naujoviškomis sienos stebėjimo technologijomis: 100 procentų – jūros sienos (119,65 km); 100 procentų – išorės sienos su Rusijos Federacija, 38,62 procento – išorės sienos su Baltarusijos Respublika. 2014–2020 metais sistemoms įrengti ir atnaujinti buvo skirta 47,84 mln., iš jų 32,3 procento – ES lėšų, 67,7 procento – biudžeto lėšų.

Lietuva su Baltarusija turi 678,8 km ilgio sieną. Lietuvos valstybės sienos ilgis yra 1 763 km, iš jų ES išorės siena su Rusija, Baltarusija ir jūra sudaro 1 070 km.