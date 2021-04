Kasiulevičius: švedai buvo teisūs prognozuodami pandemiją, bet mes tikėjome, kad reikia gelbėti visus, kiek tai įmanoma

Griežti karantino ribojimai praranda savo „galiojimo laiką“ ir tampa menkai veiksmingi, sako Vytautas Kasiulevičius. Vis dėlto jų panaikinimas pastarosiomis savaitėmis augančio sergamumo fazėje grėstų staigiu padėties pablogėjimų ligoninėse. Pasak Vilniaus universiteto (VU) profesoriaus, kol kas ir vakcinacija neturi didelės įtakos koronaviruso plitimui Lietuvoje, o ar plintančių mutacijų akivaizdoje jos turės šylantys orai, atsakymas neaiškus.

Apie visa tai V. Kasiulevičius kalbėjo LRT RADIJO laidoje „Svarbus pokalbis“.

– Profesoriau, iš esmės visa pandemija jums kainavo darbą, Santaros klinikose jūs jau nebedirbate?

– Taip. Kartais taip atsitinka – padarai klaidų gyvenime, susiklosto tam tikros aplinkybės gyvenime ir nesvarbu, tu geras ar blogas, bet turi padaryti žingsnius. Taip ir atsitiko.

– Priėmėte sprendimą trauktis, Santaros klinikose praleidote daugiau nei du dešimtmečius, baigėte visą didelį etapą.

– Tikrai taip, 22 metai yra tikrai ilgas etapas, daug vadovybės pasikeitė per tą laiką, kolegų, atėjo nauja jaunimo karta. Iš tikrųjų tas laikas įspūdingas ir labai geras, jį prisimenu labai gerai ir visada prisiminsiu.

– Prie įspūdingų darbų, ko gero, galima įrašyti ir Medikų sąjūdžio idėją, kuri, kaip suprantu, būtent Santaros klinikose gimė ir buvo įgyvendinta?

– Turbūt atsitiktinumas, kad ji gimė Santaros klinikose, nes iš tiesų tai yra tam tikri santykiai su draugais, ryšiai. Tas žmonių branduolys, kuris kūrė Medikų sąjūdį, nėra susijęs tik su Santaros klinikomis, tai yra įvairūs žmonės, taip pat ir iš Kauno klinikų. Ką darėme mums atrodė labai teisinga ir reikalinga, nes turbūt buvo pasiektas virimo taškas, kad reikėjo kažką daryti, problema ta, kad nepadarėme taip, kaip reikia, to ir gaila.

Pritrūko mums galbūt vieningumo, supratimo, kaip reikia veikti, pasirengimo daryti gerai. Dabar jau daug ką analizuoji, matai tas klaidas. Daug kur elgėmės emocingai, papuolėme į politinį ratą, kai politikai nusprendžia, kad tu ne natūraliai kažko reikalauji, bet esi kažkieno projektas. Tai yra blogai, bandymas kažką pakeisti susidūrė su pasipriešinimu, kad tai yra tuometinės opozicijos – konservatorių ir socialdemokratų – projektas, kuris nukreiptas prieš „valstiečius“. Tą naratyvą „valstiečiai“ plėtojo labai smarkiai ir dar dabar plėtoja, atrasdami kokių nors klaidų ar problemų ir pateikdami tai kaip įrodymą, nes dalis mūsų vadovų patraukė į politiką.

Vytautas Kasiulevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Čia galime ir sustoti, Živilė Gudlevičienė ir Jurgita Sejonienė šiuo metu yra valdžioje – viena jų premjerės komandoje, kita yra Seime, o jūs, vienas iš Medikų sąjūdžio steigėjų ir vadovų, nesate niekur valdžioje. Nesigailite to?

– Tikrai nesigailiu, niekada nesiekiau eiti į valdžią. Esu jaunystėje buvęs Lietuvos socialdemokratų partijos nariu, po to pasitraukiau, kai susijungė klasikinė socialdemokratų partija su LDDP. Nebekeičiau savo požiūrio ir nusprendžiau nebedalyvauti jokiose politinėse organizacijose.

– Bet siūlė tikriausiai?

– Tikrai daug kartų.

– Ar visi siūlė?

– Išskyrus „valstiečius“, turbūt beveik visi vienaip ar kitaip siūlė.

– Kuo viliojo jus?

– Įvairiai, vieta sąraše, bendradarbiavimu įvairiu ir taip toliau. Bet aš visada stengiausi atsiriboti truputėlį, sakiau nuo pradžių, kad mes nenorime, jog mūsų judėjimas virstų politiniu projektu arba sąsaja su partijomis. Aš pagal pažiūras esu labiau socialdemokratas, bet man netinka daug kas toje partijoje kaip veikime ir tas paveldas, ateinantis iš LDDP. Jeigu vertintume santykį su politikais, žinote, jie dažnai tą išnaudoja tuo metu savo tikslams ir po to pamiršta, todėl manau, kad labai svarbūs judėjimai, kurie nesisieja su politine jėga, kelia nuolat reikalavimus ir bando juos pasiekti.

Dabar kaip Medikų sąjūdis patekome į sudėtingą etapą, nes prasidėjo pandemija ir mums reikėjo apsispręsti, kaip mums komunikuoti, ką daryti. Mūsų problemos nuėjo į antrą planą, nes valstybė turi susitelkti tokiu atveju, turi mąstyti kaip valstybininkas – negali sakyti, kad mes vis tiek kovosim, streikuosim ir taip toliau, turi spręsti tas problemas, kurios valstybei tuo metu svarbiausios, nes jos grasina jos egzistencijai galiausiai.

Jurgita Sejonienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Ko gero, čia galime sugrįžti metus atgal. Galima sakyti, kad jūs tuo metu buvote sprendimų priėmimo smaigalyje, sprendžiant dėl karantino ir svarstant, ką daryti tuo metu. Kai buvo svarstoma skelbti karantiną, jūs galvojote, kad situacija gali užsitęsti tiek, kiek ji tęsiasi dabar?

– Turbūt galvojau, bet labiau tikėjau greitesniais sprendimais vakcinacijos srityje. Ta klaida – įsitikinimas, kad per metus mes iš esmės pasieksime proveržį. Aš įsivaizdavau, kad tokiu laiku, kaip yra dabar, mes būsime paskiepiję panašiai tiek žmonių, kiek ir Izraelis. Tai turbūt buvo mano didžiausia klaida. Nes karantino priemonės, įvairūs ribojimai, yra tam tikram laikotarpiui, jie negali užsitęsti be galo, nes kai jie užsitęsia, įvyksta visuomenės nusigręžimas. Tai, kas ir dabar vyksta – visuomenė pradeda nebepriimti to.

Galiu sugrįžti į gana skaudžią temą – Švediją, kurią pateikia mano ar žmonių kaip aš, kurie buvo griežto karantino šalininkai, oponentai. Jie sako, kad štai švedai netaiko griežtų reikalavimų ir ribojimų. Iš tikrųjų tam tikri ribojimai ten taikomi, bet jie tiesiog iš karto prognozavo ilgesnį karantino ciklą. (...) Pasakysiu negražų žodį, bet jie tiesiog nurašė dalį žmonių mirčių iš karto, jie pripažino, kad taip ir bus, ir mes negalime to sustabdyti – tiesiog yra imlūs žmonės, jie susirgs ir mirs. Mes gi tikėjome, kad jeigu stabdysime ir gelbėsime visus, kiek įmanoma, tiesiog kažkokiu būdu aplenksime tą traukinį, ištempsime metus, atsiras vakcina ir paskiepysime. Iš esmės Izraelis nuėjo šiuo keliu, jie labai koncentravosi į tai, kaip padaryti gerai, ilgai tam ruošėsi, pirko vakcinas.

Stokholmo kavinė 2020-ųjų balandį / AP nuotr.

Kai man teko galimybė pasisakyti buvusiame Seime, aš raginau Seimo narius: „Atvežkite vakcinas į Lietuvą“. Izraelis tuo metu jau darė visą tą darbą seniai. Ir jie pasiekė rezultatą, o mes kalbėjome, Lietuva taikėsi prie daugelio aplinkybių, bet turbūt Lietuva kitaip ir negalėjo pasielgti, nes ji yra Europos Sąjungos sudėtinė dalis. O švedai turbūt į reikalą pažiūrėjo pragmatiškiau, pasakę, kad vis tiek tai nutiks ir užtruks daug ilgiau. O kadangi užtruks daug ilgiau, rezultatas bus toks.

Dabar ir turime mirčių milijonui gyventojų skaičių tokį patį kaip švedai. Tačiau vokiečiai – šalis su kultūra, tradicijomis, gebėjimu gintis, laikėsi iki pat galo, bet jau ir jie pasiekė lūžio momentą, jie nebegali ilgiau laikytis karantino, bet gyvybių jie išsaugojo labai daug. Jeigu pažiūrėtume mirčių skaičių Vokietijoje, jis yra nepaprastai mažas. Arba Švedijos kaimynai suomiai – ten mirčių labai mažai. Jų karantinas, balansavimas tarp ribojimų ir visuomenės elgsenos, susiklosčiusios dėka kultūros ir tradicijos, jiems pavyko.

– Kur mes padarėme didžiausias klaidas per tuos metus?

– Darėme daug klaidų, iš tikrųjų turbūt neįvertinome, kiek gali būti pavojinga ši problema, kiek ji gali paveikti visą visuomenę ir atnešti nelaimių. Pasirengimo prasme buvo klaidų daug. Pažiūrėkite, egzistuoja Ekstremalių sveikatai situacijų centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, ar girdėjome kokį nors žodį iš centro vadovybės apie tai, kas vyksta? Tik žinome, kad jie nupirko tiekėją vakcinoms, kurie, vėliau paaiškėjo, vežioją kukulius, vėliau girdėjome, kad jie nupirko adatas, kurios buvo per trumpos leisti vakcinoms.

Vakcinos / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Valstybė iš esmės buvo nepasiruošusi?

– Nenoriu nieko labai kritikuoti, bet galvoju, kad pasirengimas buvo nepakankamas. Ir apsaugos priemonių trūko, ir taip toliau. Bet tai ne tik Lietuvoje vyko, bet ir kitur.

– Buvote vienas pirmųjų, ką ir dabar pakartojote, kuris pasakė, jog visuomenė nuo karantino nusigręžė. Jeigu ne pirmasis, tai vienas pirmųjų, kuris sakė, kad karantinas davė viską, ką galėjo duoti ir nėra prasmės jo tęsti tokia forma, kokia jis yra tęsiamas dabar. Nepaisant visų tų dalykų, karantinas yra pratęstas iki balandžio pabaigos. Jis dar turi kokį nors efektą ar tai yra labiau saviapgaulė?

– Tam tikrą efektą jis turi, bet aš labiau tikiu, kad kiek žmonės sąmoningi, tiek yra to efekto. Nes žmonių gaudymas ir stabdymas važiuojant iš Vilniaus rajono į Širvintų rajoną – nelabai tikiu tuo. Mes neribojame skraidymo srautų ilsėtis ir visos tos padermės – ar britiškoji, kuri užkariavo palaipsniui Europą, Pietų Amerikos ar Pietų Afrikos – jos vis tiek jau čia „atskrido“. Ir kad žmogus dabar nenuvažiuos į Trakus, niekas nuo to nesikeičia, tai yra daugiau saviapgaulė, aš panaikinčiau tą judėjimo ribojimą. Ką galbūt apribočiau, tai judėjimą į susitelkimo vietas, pavyzdžiui, Palangą, kiek žmonių gali būti joje. Nes kuo didesnė koncentracija, tuo didesnė kontaktų ir užsikrėtimo rizika.

Visos tos milžiniškos eilės – manau, Vyriausybė sau tik kenkia. (...) Sąmoningumas žmonių labai svarbu, reikia kitaip kalbėti, keisti retoriką, kalbėti per jų pačių atsakomybę, gal pavyktų įtikinti pasitelkus įtakos žmones, tuos kalbėtojus, kurie gali padaryti įtaką žmonėms.

– Turite galvoje influencerius? Matėme keletą per M.A.M.A apdovanojimus...

– Aišku, kad ten buvo neatsakingumo, bet nebuvau tas, kuris juos smerktų dėl labai paprastos priežasties – tai yra simptomas, pasekmė procesų visuomenėje. M.A.M.A irgi yra noro žmonių parodyti, kad nori gyventi normalų gyvenimą, momentas. Jie pavargo, praėjo metai ir viskas, ir tada M.A.M.A. O kad juos smerkiame, nuo to niekas nepasikeičia, nes visuomenės gilumoje vyksta procesai, kurių mes negalime suvaldyti.

– Kitaip tariant, draudimai turi savo galiojimą laiką ir šis laikas yra pasibaigęs. Žinant visą informaciją, kurią išdėstėte, ką turėtų daryti Vyriausybė? Kaip ji turėtų iš naujo ieškoti susitarimo su savo piliečiais, jeigu pasiekti prieš metus susitarimai – matome, kad M.A.M.A yra puikus to pavyzdys – nebeveikia?

– Augimo fazėje, kada susirgimų daugėja, yra labai sunku nuimti visus apribojimus, nes tada gausime labai greitą šuolį. Iš esmės jau dabar užpildome ligonines, jose nebelieka vietų ir greičiausiai gali taip atsitikti, kad vėl bus sprendžiama, kam teikti pagalbą ir mirčių bus dar daugiau, vadinamųjų perteklinių mirčių skaičius šoks į viršų. Taip gali atsitikti, jeigu nesuveiks oro faktorius. O ar jis suveiks, negaliu šimtu procentu pasakyti. Pernai suveikė, bet tai buvo klasikinis virusas, o dabar – mutavęs. Aišku, oras padarys įtaką, bet kiek padarys, kiek suveiks, negaliu pasakyti.

M.A.M.A. apdovanojimai / BNS nuotr.

– Yra dar viena dedamoji – vakcinacija.

– Taip, bet viena vakcina paskiepyta 6 proc. žmonių, pilnai, tai yra tikrai nepaprastai mažas skaičius, o kada jis taps didelis, mes dar nežinome, nes matome dar daug chaoso tame procese. Kol kas vakcinacijos kaip svarbaus faktoriaus, kuris keistų situaciją, aš nematau. Pažiūrėkime į grafikus Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje, tai verta, aš pabandžiau pažiūrėti. Jų (sergamumo) bangos yra beveik sinchroniškos – Airijoje ji šiek tiek vėlavo, kadangi iš Britanijos reikėjo persikelti per sąsiaurį infekcijoje, bet ji įvyko gana greitai dėl intensyvių kontaktų, dėl Šiaurės Airijos.

Ir kas vyksta dabar? Dabar Didžiojoje Britanijoje ta banga kaip nuslopus, taip nuslopus ir greičiausiai dar mažės, kažkurią dieną Londone netgi nebuvo mirčių – mūšis už Britaniją jau laimėtas, galima sakyti, jie pasiekė didelį skiepijimo procentą. Airija yra Europos Sąjungos dalis ir vakcinos skirstomos centralizuotai, jie gauna palyginti nedaug vakcinų. Ir ten vėl prasideda kilimas po tos didelės bangos. Aišku, jis nebus toks greitas, nes jie visai neseniai didelę bangą išgyveno.

Noriu pasakyti, kad yra labai daug įrodymų, kad kol kas šis vakcinacijos procentas neturi įtakos, jis turės tada, kai bus paskiepyta maždaug tiek, yra Britanijoje.

Visas pokalbis – LRT RADIJO laidoje „Svarbus pokalbis“.