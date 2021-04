Su moterimi šeimą sukūrusi mokslų daktarė: Grybauskaitė sakė, kad dar ne laikas, o Nausėda tiesiog tyli

Dar viena labai brutalios homofobijos banga. Taip pastarojo meto situaciją Lietuvoje apibūdina humanitarinių mokslų daktarė, LGBT studijų dėstytoja Lina Žigelytė. Interviu LRT.lt L. Žigelytė aiškino, kad argumentas „apginkime tradicines vertybes“ ištraukiamas krizių laikotarpiais. Šiuo metu, sako pašnekovė, tai sutapo su pandemija.

L. Žigelytės pastebėjimu, buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė, kad homoseksualų partnerystei Lietuvoje dar ne laikas, o štai prezidentas Gitanas Nausėda tiesiog tyli. Jos aiškinimu, tyla kartais būna labai iškalbinga.

JAV gyvenanti L. Žigelytė taip pat apgailestauja, kad kalbant apie žmogaus teises Lietuvoje vyrauja dugno kartelė. Tiesa, yra vienas pokytis – į diskusijas šia tema nebekviečiamas parlamentaras Petras Gražulis.

– Prieš keliolika metų viena pirmųjų Lietuvoje pradėjote rašyti LGBT temomis. Jau 16 metų čia negyvenate. Kaip iš šalies atrodo diskusijos Lietuvoje šiomis temomis?

– Pamenu, pirma banga tekstų LGBT tematika buvo apie 2010 metus, prieš pirmąsias eitynes „Baltic Pride“. Neseniai daktarė Darja Davydova atsiuntė savo tų laiką tekstą, kuriame sakoma, kad apie tradicines vertybes ir LGBT klausimus kaip opoziciją joms dažniausiai imama kalbėti ekonominio sunkmečio metais. Eitynių „Baltic Pride“ laikotarpis sutapo su pasauline ekonomikos krize.

Dabar daugeliu atvejų labai panašus momentas, nes gyvename pandemijos laikais. Kiek matau per atstumą, Lietuvoje su ja tvarkomasi gana sunkiai. Ji, be abejo, turės įtakos ekonominei situacijai, socialiniams santykiams ir, žinoma, žmonių psichologinei sveikatai.

Argumentas „apginkime tradicines vertybes“ dažnai tampa gelbėjimosi šiaudu istoriniais krizių momentais. Gyvename pandemijos metais ir bendro nesaugumo jausmas dažnai pasireiškia susirūpinimu abstrakčiais klausimais. Tradicinės vertybės – patogus inkaras, už kurio galima kabintis ir manyti, kad jei jas gebėsime išsaugoti, viskas bus gerai. Nebus gerai, nes tradicinės vertybės nesugeba nei santuokų išlaikyti – pusė jų baigiasi skyrybomis, o vidutinė santuokos trukmė Lietuvoje siekia 12 metų, pusė išsituokusių porų turi nepilnamečių vaikų, jie dėl skyrybų traumuojami. Atrodo, kad krikščionybė mums nepadeda išlaikyti tvirtų santuokų.

„Baltic Pride 2019“ Vilniaus mieste / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taigi ir vėl grįžtame prie tradicinių vertybių klausimo – atrodo, kad tai tarsi bendras vardiklis, galimybė jausti, kad bent kažkiek sugebame kontroliuoti situaciją ir gyvenimo pusiausvyrą. Tai man atrodo kaip dar viena labai brutalios homofobijos banga.

Matau labai daug paralelių. Prieš pirmas eitynes Seime organizuota keisčiausio turinio konferencijų genderizmo tematika, dabar paaiškėja, kad šarlataniškos institucijos, tokios kaip Laisvos visuomenės institutas, „Pro Patria“, gauna finansavimą iš Lietuvos valstybės biudžeto, kad atliktų tyrimus apie lytiškumą.

Tais laikais buvo vienas atvirai homoseksualus Seimo narys – Rokas Žilinskas. Dabar turime Tomą Vytautą Raskevičių. 2009, 2010 metais naujovė buvo artėjančios eitynės, dabar matome, kad daug reakcijų sukelia Seime atsidūrusi Laisvės partija – pirma partija, į Seimą atėjusi su žmogaus teisių vėliava.

– Ar teisingai suprantu, kad matote regresą viešojoje erdvėje? Nepaisant to, kad nuo pirmų eitynių praėjo dešimtmetis, tebediskutuojame tuo pačiu lygiu, kada reikia vėl aiškinti, kas yra LGBT žmonės, jų teisės?

– Ne tik tai. Reikia aiškinti, kad mes irgi žmonės, meilė yra meilė. Tai paprastos, klišinės, pagavios santraukos to, kas iš tiesų labai turiningas, daugiasluoksnis, demografiškai ir įvairiomis prasmėmis be galo įdomus klausimas. Tačiau vėl grįžtame prie nulio. Prieš pirmąsias eitynes diskursą dažnai numušdavo žmonės, kurie būdavo pakviečiami paraleliai diskutuoti, – vienas iš žmogaus teisių, kitas – turintis priešingą nuomonę. Tačiau į laidą apie sveikatą prie vieno stalo nekviečiame onkologo ir tabako industrijos atstovo. To nedarysi dėl daugelio priežasčių, ir taip aišku, kuo ji pasibaigs, nes pozicijos pernelyg poliarizuotos. Tai būtų talentingų žmonių laiko švaistymas.

Vilniuje rengiamos LGBT eitynės už lygybę / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau kai kalbame apie žmonių teises, daugeliu prasmių Lietuvoje yra dugno kartelė. Taip, yra pokytis – į eterį nebekviečiame Gražulio, kuris mažiau reiškiasi. Gal nesireiškia paaiškėjus, kad šeimos vertybių puoselėtojas turėjo nelabai patvarią šeimą.

– O kur dar Petro Gražulio kompiuterio ekrane pasirodęs apsinuoginęs vyras...

– Taigi, gal žmogus turi kažkokį padorumą ir į eterį nebeina. Tačiau dabar nebėra vieno Gražulio, bet yra „Pro Patria“, išlindo kunigai, Laisvos visuomenės institutas, kiti Seimo nariai. Taigi didesnė stovykla, sakanti, kad mūsų, LGBT, nėra, o jei ir esame, tai tik fazė, kuri praeis. Kad jei aš moteris, tai turbūt nesutikau gero vyro, kuris mane pataisytų.

– Lietuvoje dažnai pabrėžiama, esą čia turime savas „tradicines vertybes“, jos priešinamos su Europos Sąjungos deklaruojamomis vertybėmis, kurios neva pavojingos ir netinka Lietuvai. Ne vienas apžvalgininkas pastebi, kad Rusijoje retorika ta pati, Vladimiras Putinas Rusiją irgi „saugo“ nuo „Gejropos“.

– Atrodo, kad Putinas ir Lietuvos tradicinių vertybių gynėjai sugula į tą pačią lovą. Mėgstu remtis konkrečiais pavyzdžiais. Girdint tradicinių vertybių argumentą, dažniausiai tarp eilučių sakoma, kad tai tradicinės katalikiškos vertybės. Daugiau nei trejus metus gyvenau Airijoje, tai istoriškai labai katalikiška šalis su be galo didele bažnyčios įtaka. Ir Airija prieš 6 metus turėjo referendumą dėl vienalyčių santuokų, 62 proc. šalies balsavo „už“.

Petras Gražulis / BNS nuotr.

Tad nežinau, ar tas tradicinių vertybių garvežys Lietuvoje susijęs tik su krikščionybe. Nustebau pamačiusi, kad grupė evangelinių bažnyčių kreipėsi į Seimą prašydamos nepasirašyti Stambulo konvencijos, kuri kartu su homofobijos banga tapo tarsi dvyne seserimi, neva labai visuomenę poliarizuojančia tema. Pusė pasirašiusiųjų evangelinių bendruomenių dvasininkų – iš morališkai susikompromitavusio rato.

– Žvelgiant į LGBT judėjimo istoriją Lietuvoje, susidaro įspūdis, kad teigiamų poslinkių pavyko pasiekti tik teismuose kovojant už savo teises. Pirmąsias eitynes bandyta uždrausti, vėliau pavyko išsikovoti teisę žygiuoti Gedimino prospektu. Kitas atvejis – dviejų vaikinų byla EŽTT, kai, pripažinta, atsisakiusios ginti feisbuke plūstus vyrus, Lietuvos teisėsaugos institucijos diskriminavo homoseksualios orientacijos žmones ir vien dėl to nesiėmė jų teisėms ginti veiksmingų priemonių. Vadinasi, šiai piliečių daliai gali padėti tik teismai, bet ne valdžios atstovai?

– Reikėtų pridėti dar vieną svarbią bylą – amžiną atilsį Neringą Dangvydę Macatę. Moteris teisėsi dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kuris cenzūravo jos knygą. Byla dabar EŽTT. N. Dangvydės Macatės tragedija – bylinėjimaisi, trukę porą metų, kada teigta, kad jos knyga pažeidžia Nepilnamečių įstatymą, kuris iš viso Lietuvos gėda ir jo reikėjo imtis anksčiau nei Partnerystės. Reikia žiūrėti iš praktinės pusės – kas gali eiti į teismus, kas turi laiko, energijos, turi galimybę samdytis gerus teisininkus, – tai baisi Golgota, kurios niekam nereikėtų linkėti. Be galo liūdna matyti, kad vien tik per teismus, mažais žingsneliais vyksta progresas.

Neringa Dangvydė / „Youtube“ stop kadras

Nepaisant teismų, tai, kas dabar vyksta T. V. Raskevičiaus atžvilgiu, apskritai neapykantos kalbos sklaida, ypač per socialines medijas – atrodo, kad netgi laimėtos bylos nelabai padeda, nelabai suteikia postūmį bendruomenės arba eilinio LGBT bendruomenės nario mastu. Individualūs gyvenimai galbūt ir pasikeičia, bet didesniu bendruomenės mastu nematau, kad ėjimas per teismus ką nors pakeistų.

– Dažnai girdime frazę „dar ne laikas“, tą, beje, apie LGBT partnerystę 2013 metais sakė prezidentė Dalia Grybauskaitė, klausimą laikiusi „kol kas per ankstyvu“. Jūsų, LGBT tyrėjos akimis, kada ateina laikas? Ar reikia laukti politinės valios, ar „visuomenė turi pribręsti“?

– JAV modernaus LGBT judėjimo atskaitos tašku dažnai laikomos riaušės Niujorke, bare „Stonewall“, 1969 metų vasarą. Frazė „gėjų teisės yra ir žmogaus teisės“ buvo pasakyta Hillary Clinton, kada ji buvo valstybės sekretorė, 2011-aisiais. 52 metai. Lietuvoje tai būtų 2042-ieji. (Juokiasi.) Man tuomet bus beveik 60. Į šį klausimą bandau pažiūrėti su humoru, tačiau iš principo frazė „dar ne laikas“ yra kvaila. Daug kam dar ne laikas. Didieji istorijos pokyčiai įvyko būtent dėl to, kad grupės, kurioms sakyta „dar ne laikas“, pasakė stop, kad laikas yra dabar. Tai ir moterys, gavusios balsavimo teisę, ir JAV vykstantis judėjimas „Black Lives Matter“, ir LGBT judėjimas.

Dalia Grybauskaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Papasakokite apie save. JAV, kur įteisintos LGBT santuokos, gyvenate su žmona. Kaip abi būtumėte traktuojamos Lietuvoje, kokias teises turėtumėte?

– Susituokėme 2016 metais. Ji yra amerikietė, užaugusi Aliaskoje, kilusi iš Lietuvos žydų šeimos.

Lietuvoje turbūt būtume traktuojamos kaip draugės, nors kartu turime namą, auginame šunį. Jei turėtume vaikų, varge, kas būtų. Aš kartais pajuokauju, kad Lietuvoje galėtume nusipirkti žemės, trobelę. Gamta čia graži, ji pati buvusi Lietuvoje. Tačiau partnerė sako, kad nesinori gyventi ir laukti, kol sprogs koks nors homofobinis išpuolis. Jos atžvilgiu dar prasimuštų antisemitizmas. Galėtume gerinti šalies ekonomiką, atvežti pinigų, patirties, entuziazmo, bet gal palauksime.

– Ne kartą teko rašyti straipsnius apie LGBT žmones, kurie nenori laukti, kol situacija pasikeis, ir renkasi emigraciją. Juk gali sėsti į lėktuvą ir gyvenimą pradėti kurti, pavyzdžiui, Londone, ten ne tik studijuoti ar dirbti, bet ir įteisinti santuoką ir net įsivaikinti vaikų.

– Žmonės emigruoja siekdami geresnių galimybių, geresnio gyvenimo. Aišku, migracijos procesai ir atsidūrimas naujoje aplinkoje dažnai parodo, kad net emigravę į kitas valstybes LGBT žmonės nebūtinai priimami išskėstomis rankomis. Tarkim, pritapti gali trukdyti atsivežta religinė patirtis, kalbiniai barjerai, rasiniai ar etniniai skirtumai. Bet išliekantys sunkumai, su kuriais net emigravę gyvename, tik patvirtina LGBT žmonių ryžtą ir grožį. Mus bando asimiliuoti, tildyti, ištrinti, bet mes vis dar esame čia. Kaip stebuklas.

– Tačiau, sutikite, Lietuvoje yra ir pozityvių ženklų. Štai į Seimą išrinkta Laisvės partija, rinkimų kampanijos metu drąsiai kalbėjusi ir apie santuokos lygybę. Parlamente bent žadama diskutuoti dėl partnerystės – iki šiol bijota apie tai net kalbėti.

– Žiūrint, kokia mūsų kartelė. Kai tave muša basliu, jei kas nustotų mušti, galėtų pasakyti, kad tai jau progresas, gyvenimas pagerėjo. Dėl Laisvės partijos – priminsiu, kad buvo ir daugiau pažadų: Nepilnamečių įstatymo pataisos, dviguba pilietybė, tačiau iki šiol sėdžiu ir laukiu, kaip bus šiais dviem aspektais. Kol kas garvežys stoja.

– Pastaruoju metu aršiai puolamas Žmogaus teisių komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius, teisėsauga pradėjo tyrimus dėl galimo neapykantos kurstymo ir grasinimo susidoroti. Dalis apžvalgininkų šioje situacijoje pasigedo valstybės vadovų reakcijos. Štai prezidentas stojo ginti kunigo Algirdo Toliato, nors net negalima lyginti to, kas kliuvo kunigui ir Seimo nariui.

– D. Grybauskaitė sakė, kad dar ne laikas, o Gitanas Nausėda tiesiog tyli. Tyla kartais irgi būna labai iškalbinga. Sakyčiau, tegul prezidentas toliau tyli. O dėl T. V. Raskevičiaus patirčių – man iš karto buvo labai keista, kodėl, tarkime, jis nesulaukė bent jau kolektyvių palaikymo pareiškimų pirmiausia iš savo partijos, kuri jam už nugaros stojo po kurio laiko. Labai pasigedau ir žmogaus teisių organizacijų susivienijimo, advokatūros, nes Tomas netrumpai dirbo nevyriausybiniame sektoriuje. Ta pati Lietuvos gėjų lyga, kurioje jis dirbo, prasidėjus šiai bangai tylėjo. Tylėjo akademikai, kultūrininkai. Tyli ne tik G. Nausėda – tyli daug kas. Ir tai yra baisu. Tam tikra prasme, gal dėl to, kad esu susituokusi su JAV žyde, man iškart vaizduotėje kyla paralelės su Holokaustu Lietuvoje.

Gitanas Nausėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Tokių sugretinimų viešojoje erdvėje būta ir Lietuvoje.

– Be abejo. Ir ta pati Katalikų bažnyčia per Holokaustą tylėjo. Bažnyčia dėl daug ko tyli – vyksta tūkstančiai teismų dėl vaikų prievartavimo įvairiose katalikų bažnyčiose įvairiose šalyse. Toje pačioje katalikiškoje Airijoje Bažnyčia tyli. Kartais tyla labai iškalbinga. Mes tylą matome esminiais istoriniais momentais ir tai baisu.

– Žvelgiant į JAV LGBT istoriją, kaip šaliai pavyko pasiekti proveržį šioje srityje – santuokų lygybės ir panašiai? Kas tai lėmė – žmogaus teisių judėjimas, o gal politinė drąsa?

– Daugelis mano, kad JAV LGBT žmonių gyvenimo prasme viskas rožėmis klota. Tai labai klaidingas teiginys. Pateiksiu pavyzdį: mano buvusi kolegė, su kuria dirbau universitete, su partnere turi du nepilnamečius vaikus. Dalis jų šeimos gyvena Floridoje, tai kai važiuoja į Floridą, kartu vežasi didelį segtuvą, kuriame visi jų įvaikinimą dokumentuojantys popieriai, kadangi Floridoje kitokie įstatymai nei Niujorko valstijoje, kur jos gyvena. JAV iki šiol LGBT žmonės turi minimalias socialines garantijas. Kai dėsčiau LGBT studijas, studentams kalbėdavau, kad JAV LGBT bendruomenė pirma gavo teisę mirti savo šaly – tarnauti kariuomenėje, o po to gavo teisę susituokti. Tokie kompromisai.

LGBT psichologinė sveikata, ypač jaunimo, JAV ir kitose šalyse, kur atliekami tyrimai, yra baisi. Airijos LGBT jaunimas keturis kartus labiau linkęs žudytis nei jų bendraamžiai. Depresija serga triskart dažniau nei bendraamžiai. Tai 2019 metų tyrimo duomenys. Maždaug pusė benamio jaunimo – LGBT. Taip yra dėl to, kad vaikai išmetami į gatvę. Ir Lietuvoje Romas Zabarauskas ne kartą yra viešinęs atvejus, kada rašo tėvų į gatvę išmesti jauni žmonės.

Vilniuje rengiamos LGBT eitynės už lygybę / D. Umbraso/LRT nuotr.

Lietuvoje praėjo beveik 30 metų nuo homoseksualumo dekriminalizavimo. Tragedija ta, kad per visą šį laiką neatsirado infrastruktūros padėti staiga gatvėje dėl savo seksualinės tapatybės atsiduriančiam jaunimui.

Daugelyje JAV valstijų iki šiol nuomininkus gali išmesti į gatvę, jei staiga savininkams užkliūtų LGBT tapatybė. JAV iki šiol tėra dvi valstijos, kurių mokyklose pozityviai kalbama apie istorines LGBT asmenybes, dariusias įtaką JAV istorijai.

Eitynės į Vašingtoną, kuriose Martinas Lutheris Kingas pasakė savo garsiąją kalbą „Aš turiu svajonę“, buvo suorganizuotos juodojo JAV gėjaus – Bayardo Rustino. Daug jaunimo tai sužino tik koledže. Pateikiu tuos pavyzdžius, kad nusiimtume rožinius akinius ir nemanytume, jog vien tik su vienalyčių santykių legalizavimu staiga įvyksta revoliucija.

Kodėl JAV įvyko pokyčių? Ir Lietuvoje ne tik nevyriausybinis sluoksnis padeda pramušti pokyčius. Ką nors išrenka į Seimą, yra nevyriausybinės organizacijos. Yra kultūra – be mūsų nebūtų daug muzikos, filmų, mados, kulinarijos. Gyvenimas būtų žymiai skurdesnis. Pokyčius skatina ir veidrodinio atspindžio reprezentacija kine, mene, literatūroje. Dideli ir tikri pokyčiai niekada neateina dėl vieno žmogaus ar vienos nevyriausybinės organizacijos. Apskritai kolektyviškumo už LGBT santykius Lietuvoje galėtų būti daugiau. Manau, reikia kelti kartelę, kai kalbame apie LGBT žmones ir žmogaus teises.