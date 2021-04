Estijos pamokos Lietuvai: kovoje su smurtu pasitelkia aktorius, padeda ir smurtautojams

„Kreiptis pagalbos yra drąsiausia, ką gali padaryti“ – tokiu šūkiu kampanija Estijoje ragino smurtą artimoje aplinkoje patiriančius žmones prabilti. Ir žmonės prabilo. Tai leido Estijai ne tik suvokti tikruosius nuo smurto artimoje aplinkoje kenčiančių žmonių mastus, bet ir sukurti sistemą, leidžiančią efektyviai apsaugoti smurto aukas.

Smurtas artimoje aplinkoje – iki šiol skaudi problema, itin paaštrėjusi karantino metu. Šį kartą „LRT ieško sprendimų“ komanda domisi, ko šioje srityje galime pasimokyti iš kitų valstybių ir kokių gerųjų pavyzdžių turime čia, Lietuvoje.

Pastaruosius kelerius metus smurtą artimoje aplinkoje patyrusių ir į policiją dėl to besikreipusių žmonių skaičius Estijoje stabiliai augo. Taip pat augo ir smurto aukoms suteikiamos pagalbos mastai.

Visgi apklausos rodo, kad artimųjų smurtą patyrusių aukų skaičius lieka stabilus – maždaug 2 proc. nuolatinį partnerį turinčių esčių pranešė per pastaruosius 12 mėnesių patyrusios smurtą ar fizinę prievartą artimoje aplinkoje.

„Tai reiškia, kad daugiau aukų ieško pagalbos“, – portalui LRT.lt teigė Estijos socialinio draudimo valdybos Paramos aukoms ir prevencijos tarnybos patarėja Virve Kass.

Tačiau ar Estijoje taikomos priemonės galėtų veikti Lietuvoje? Mūsų šalies policijos departamento atstovai portalui LRT.lt komentavo, kad dauguma įvardytų priemonių jau veikia ir galbūt net geriau nei pas kaimynus.

Kreiptis pagalbos vis dar baisu

Net ir esant subalansuotai pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems žmonėms sistemai, Lietuvoje dažna smurto auka neprabyla. Moterų informacijos centro vadovė Jūratė Šeduikienė portalui LRT.lt kalbėjo, kad smurto artimoje aplinkoje aukoms kalbėti apie tai, ką patiria, vis dar yra ir baisu, ir skaudu.

Nors būna, kad ir policija, ir valdžia pasidžiaugia, kad, žiūrint į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje, to smurto mažėja, bet mūsų tokie skaičiai nedžiugina.

„Jeigu remsimės įvairių apklausų duomenimis, tai 60 proc. nukentėjusiųjų nesikreipia niekur. Į policiją kreipiasi maždaug apie 14 proc. nukentėjusiųjų nuo smurto artimoje aplinkoje.

Nors būna, kad ir policija, ir valdžia pasidžiaugia, kad, žiūrint į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje, smurto mažėja, bet mūsų tokie skaičiai nedžiugina. Tai tik rodo, kad smurtas yra vėl nustumiamas, bijoma apie tai kalbėti, nes, atsižvelgiant į tai, kad 60 proc. nukentėjusiųjų niekur nesikreipia, pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje turėtų 5 ar net 10 metų daugėti ir tik tuomet atsirastų ta mažėjimo tendencija“, – kalbėjo J. Šeduikienė.

Smurtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiesa, ji pastebėjo, kad į Specializuotos kompleksinės pagalbos centrus asmeniškai, o ne per policiją, besikreipiančių žmonių skaičius auga.

„Pagrindinė priežastis yra baimė ir nukentėjusio asmens smerkimas, kad neva pats žmogus kaltas, nesusitvarko. Praėjusiais metais buvo daromas kokybinis tyrimas, jis parodė, kad pagrindinė priežastis – baimė.

Be to, reikia suprasti, kad tokioje situacijoje yra pasisakoma prieš mylimą žmogų, prieš partnerį ir tai yra labai skaudu. Tą skaudulį išsakyti yra be galo sunku“, – apie tai, kodėl smurto artimoje aplinkoje aukos neprabyla, kalbėjo Moterų informacijos centro vadovė.

Kaip prabilti skatina Estija?

Estijos tarnybos atstovė V. Kass pasakojo, kad smurtą artimoje aplinkoje patiriančios aukos šioje šalyje prabilti skatinamos nuolat – reguliariai rengiamos kampanijos, raginančios aukas netylėti.

Pavyzdžiui, 2019 metais buvo surengta kampanija, kurios metu aktoriai skaitė smurto artimoje aplinkoje aukų istorijas, o kampanijos šūkis buvo „Kreiptis pagalbos yra drąsiausia, ką gali padaryti“.

Tačiau manome, kad svarbesnis yra ilgalaikis poveikis – kasmet vis daugiau žmonių išdrįsta kreiptis pagalbos ir gali atpažinti smurtą artimoje aplinkoje.

Praėjusiais, 2020-ais, metais buvo surengta kampanija „Kokiu pavyzdžiu esi tu?“. Jos metu taip pat buvo pasitelkti aktoriai – jie skaitė anksčiau smurtavusių asmenų istorijas ir liudijimus apie tai, kaip jie kreipėsi pagalbos norėdami nebesmurtauti.

Paramą smurto aukoms teikianti organizacija bendradarbiavo su vienu iš dienraščių rengiant išsamias publikacijas apie smurtą artimoje aplinkoje. 2019 metais buvo išspausdintas ilgas ir išsamus straipsnis apie smurto situaciją, šį straipsnį nemokamai galėjo skaityti bet kas panorėjęs.

Estijos vėliava / Stanislav Rubinski/Unsplash nuotr.

„Mes taip pat prašome žurnalistų, kad prie publikacijų apie smurtą pridėtų pagalbos aukoms kontaktus.

Keletas menininkų taip pat sukūrė kūrinius, kuriais kviečiama diskutuoti apie smurtą artimoje aplinkoje – parodas, teatro pasirodymus.

Kiekvienos kampanijos metu matome tam tikrą pagalbos linijų gaunamų skambučių skaičiaus augimą. Tačiau manome, kad svarbesnis yra ilgalaikis poveikis – kasmet vis daugiau žmonių išdrįsta kreiptis pagalbos ir gali atpažinti smurtą artimoje aplinkoje“, – portalui LRT.lt pasakojo Estijos socialinio draudimo valdybos Paramos aukoms ir prevencijos tarnybos patarėja V. Kass.

Taiko ir kitokias priemones

Tam, kad smurtą artimoje aplinkoje patiriančios aukos nebijotų prabilti, svarbu, kad joms prabilus būtų suteikiama tinkama pagalba. Kaip pasakojo V. Kass, Estija skiria daug dėmesio tam, kad prabilusios apie smurtą moterys būtų apsaugotos ir nebūtų priverstos toliau gyventi su smurtautojais.

„Kiekviename policijos komisariate turime darbuotojų, kurių darbas yra padėti smurtą patiriančioms aukoms. 2019 metais atidarėme 24/7 veikiančią pagalbos liniją 116 006, ji yra nemokama, pagalbos gali kreiptis bet kas estų, rusų arba anglų kalbomis“, – kalbėjo V. Kass.

Jei reikalingi ilgalaikiai sprendimai, kiekviena savivaldybė turi užtikrinti gyvenamąją vietą žmonėms, neturintiems pakankamai lėšų, kad pasirūpintų tuo patys.

Ji taip pat pasakojo, kad dedama daug pastangų užtikrinti, kad vyktų bendradarbiavimas tarp skirtingų institucijų – policijos, prokurorų, moterų prieglaudų ir paramą teikiančių centrų. Taip siekiama, kad specialistai turėtų vienodas žinias apie smurtą artimoje aplinkoje ir būtų pasiruošę rasti geriausius sprendimo bei prevencijos būdus.

„Kiekvieną kartą į iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje sureagavusi policija turi suteikti aukai informaciją apie paramos ir pagalbos paslaugas, užpildyti konkrečius duomenis apie įvykį, užpildyti rizikos vertinimo duomenis ir, remdamasi jais, suplanuoti, kokie bus tolesni žingsniai.

Nuotolinė psichologinė pagalba / D. Umbraso/LRT nuotr.

Policijos pareigūnai taip pat privalo per kitas 10 dienų nuo pranešimo apie smurtą artimoje aplinkoje susitikti su smurto auka ir patikrinti, kaip ji laikosi“, – kalbėjo V. Kass.

Skiriasi ir apgyvendinimo paslaugos

Ji taip pat pasakojo, kad, finansuojant valstybei, kiekvienoje savivaldybėje įsteigtos moterų prieglaudos. Jos prižiūrimos nevyriausybinių organizacijų, o aukos gali ten ne tik apsistoti, bet ir gauti psichologinę pagalbą, teisinių konsultacijų.

„Jei reikalingi ilgalaikiai sprendimai, kiekviena savivaldybė turi užtikrinti gyvenamąją vietą žmonėms, neturintiems pakankamai lėšų, kad pasirūpintų tuo patys. Pavyzdžiui, jei auka palieka savo smurtaujantį partnerį, bet namai yra ne aukos, o smurtautojo nuosavybė, ji gali kreiptis į savivaldybę pagalbos“, – teigė V. Kass.

Žmonės, neturintys mažamečių vaikų, neturi kur kreiptis ir neturi galimybės pasinaudoti apgyvendinimo paslauga.

Remiantis Lietuvos įstatymais, kaip sakė Moterų informacijos centro vadovė J. Šeduikienė, smurtautojas yra pašalinamas iš gyvenamosios vietos, o ne smurto auka turi ieškoti, kur pasidėti. Tiesa, yra atvejų, kai auka jaučiasi nesaugiai likusi namuose, kuriuose patyrė smurtą.

„Pavyzdžiui, kaimo vietovėje, vienkiemyje, kol atvažiuoja policija, smurtautojas pasišalina, policija jo išvežti negali. Tokiu atveju auka jaučiasi nesaugiai ir jai reikėtų saugios gyvenamosios vietos. Savivaldybė turėtų pasirūpinti ir suteikti laikinojo apgyvendinimo paslaugas krizių centruose ar pan.

Jūratė Šeduikienė / LRT stop kadras

Pavyzdžiui, Vilniuje veikia Vilniaus miesto krizių centras. Dar ne taip seniai ten būdavo priimamos visos moterys, patyrusios smurtą artimoje aplinkoje. Dabar ta paslauga gali pasinaudoti tik asmenys, turintys mažamečių vaikų. Žmonės, neturintys mažamečių vaikų, neturi kur kreiptis ir neturi galimybės pasinaudoti apgyvendinimo paslauga. Šitą klausimą turėtų spręsti tiek Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tiek ir savivalda. Saugaus gyvenimo paslauga nėra teikiama“, – komentavo J. Šeduikienė.

Sunkiausiems atvejams – atskira sistema

Rimčiausiems smurto artimoje aplinkoje atvejams pasitelkiama MARAC (Multiagentūrų rizikų vertinimo konferencijos) sistema. Ši sistema pasitelkiama tais atvejais, kai dėl smurto artimoje aplinkoje gresia pavojus aukos gyvybei arba ji gali patirti itin sunkių kūno sužalojimų.

Smurtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Kiekvieną mėnesį skirtingos institucijos – policija, vaikų apsaugos, paramos aukoms organizacijos, prokurorai ir t. t., susijusios su konkrečiais atvejais, dalyvauja susitikime, per jį ieško geriausių būdų, kaip padidinti aukos saugumą.

Iki šiol visais atvejais, kurių ėmėsi MARAC, pavyko sėkmingai užtikrinti, kad auka nepatirtų tolesnės skriaudos ir žalos“, – pasakojo Estijos tarnybos atstovė.

Panašios priemonės veikia ir Lietuvoje

Nors Estijoje taikomos priemonės skiriasi nuo lietuviškųjų, panašios priemonės yra įgyvendinamos ir mūsų šalyje. Pavyzdžiui, kaip portalas LRT.lt sužinojo Lietuvos policijos departamente, atskiro darbuotojo, kuris dirbtų su smurtą artimoje aplinkoje patiriančiomis aukomis, kiekviename Lietuvos policijos komisariate nėra. Tačiau pagalba smurto aukai suteikiama iškart, kai pareigūnai atvyksta į įvykio vietą.

„Reaguojant į įvykį, iš karto informuojamas specializuotos kompleksinės pagalbos centras, jis susisiekia su smurto auka ir teikia jai reikalingą pagalbą“, – nurodoma atsakymuose, kuriuos raštu pateikė Lietuvos policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Be to, policijos atstovai taip pat komentavo, kad po to, kai pranešama apie smurtą artimoje aplinkoje, pakartotinis patikrinimas Lietuvoje atliekamas ne per 10 dienų, kaip, anot V. Kass, vyksta Estijoje, o per 3 darbo dienas.

Policija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

R. Matonio atsiųstuose atsakymuose nurodoma, kad Lietuvoje taip pat vyksta aktyvus bendradarbiavimas tarp skirtingų institucijų tiek vadovaujamu, tiek ir vietos lygmeniu: „Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tiek su Vaiko teisių apsaugos institucijomis, tiek su Specializuotos kompleksinės pagalbos centrais (SKPC), iškylančiais klausimais nuolat tariamasi, dalijamasi turima informacija.“

Pasak policijos atstovo, nors įvairiose Europos valstybėse šiek tiek skiriasi įstatyminis pagalbos smurto artimoje aplinkoje modelis, Estijoje taikomos ar į jas panašios priemonės Lietuvoje taikomos nuo tada, kai įsigaliojo Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Kaip nurodoma komentare, ypač sudėtingu pandemijos laikotarpiu Lietuvoje jaučiamas glaudus institucijų susitelkimas, siekiant padėti smurto artimoje aplinkoje aukoms.

Reaguojant į įvykį, iš karto informuojamas specializuotos kompleksinės pagalbos centras, jis susisiekia su smurto auka ir teikia jai reikalingą pagalbą.

„Policija aktyviai dalyvauja ir nuolat teikia pastabas naujam Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris artimoje aplinkoje įstatymo projektui. Siekiant suteikti nuo smurto nukentėjusiam asmeniui kuo geresnę pagalbą, policija palaikė socialinių partnerių – SKPC – iniciatyvą dėl prevencinės priemonės – apsaugos nuo smurto orderio įvedimo.

Policija taip pat pritarė nuostatai dėl SKPC informavimo tobulinimo – apie gautą pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje ir (ar) smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje policijos pareigūnai elektroninėmis ryšio priemonėmis nedelsdami praneštų SKPC, o šiam pranešimui, atsižvelgiant į smurto artimoje aplinkoje visuomeninę svarbą, nebūtų reikalingas asmens sutikimas“, – nurodoma R. Matonio atsiųstuose atsakymuose.

Ramūnas Matonis / BNS nuotr.

O šių metų sausį buvo priimti įstatymų pakeitimai, kuriais nustatyta pagalbos nusikaltimų aukoms sistema. Tai reiškia, kad neatsižvelgiant į tai, ar nukentėjęs asmuo pateikė oficialų skundą, tiek pati smurto auka, tiek jos šeimos nariai turi teisę nemokamai ir konfidencialiai naudotis pagalbos tarnybos ir pagalbą teikiančių subjektų pagalba prieš baudžiamąjį procesą, per jį ir po jo.

Skirtingai dirba su smurtautojais

Tiesa, vienu aspektu suteikdamos pagalbą smurto artimoje aplinkoje atvejais Lietuva ir Estija veikia skirtingai.

Estijos socialinio draudimo valdybos Paramos aukoms ir prevencijos tarnybos patarėja V. Kass pasakojo, kad pastaruosius kelerius metus Estija skiria papildomą dėmesį ir išteklius dirbant su smurtautojais. Estijoje buvo sukurta linija smurtautojams – čia žmonės gali gauti konsultacijų ir patarimų, kaip atsisakyti smurtinio elgesio.

„Be to, valstybė turi sutartis su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios garantuoja socialines programas. Jos sudarytos iš grupinių užsiėmimų, kuriuose smurtautojai mokosi apie smurtą artimoje aplinkoje, smurtinio elgesio priežastis ir smurtinio elgesio alternatyvas“, – kalbėjo V. Kass.

Smurtas / Shutterstock nuotr.

Lietuvoje, kaip pasakojo J. Šeduikienė, programos norintiems nebesmurtauti asmenims taip pat yra vykdomos, tiesa, panašu, kad ne tokiu mastu kaip Estijoje.

Anot J. Šeduikienės, pagalba norintiems nustoti smurtauti asmenims teikiama daugiausia Probacijos tarnyboje.

„Lietuvoje panašias programas vykdo Probacijos tarnyba. Žinau, kad ir kai kurie vyrų centrai jas vykdo“, – sakė J. Šeduikienė.

