Trijų mokinių mamos savanorystė mokykloje: išvydau, kuo gyvena socialinę riziką patiriantys vaikai

Jurbarkietės Janinos Sereičikienės trys vaikai – mokiniai. Jie dar per pirmąjį karantiną išmoko nuotoliniu būdu mokytis savarankiškai, tad dabar jų mama kone kasdien skuba į vieno miestelio mokyklą, kad padėtų ten nuotoliniu būdu besimokantiems vaikams. Ji tikra: savanoris ne tik duoda, bet ir gauna. Janina nėrė į kaimo mokyklą ir ten pažino tai, prie ko iki šiol nebuvo prisilietusi.

Jurbarkietė kasdien kone 30 kilometrų rieda į Eržvilką. O po nuotolinių pamokų tokį pat atstumą sukaria į namų pusę.

Tai antroji J. Sereičikienės savanorystė. Pavasarį ji prisidėjo prie akcijos „Ištiesk pagalbos ranką“ – pagelbėjo iš namų negalintiems išeiti pagyvenusiems žmonėms.

Pandemija paskatino laisvą laiką skirti kitiems vaikams

Janinos norą savanoriauti pažadino pandemija.

„Anksčiau net negalvodavau apie savanorystę. Gyvenimas bėgo kitaip, greitai, galvojome apie atostogas, keliones. Kai pandemija privertė sustoti, kai supratau, kad negaliu aplankyti savo senų tėvų, supratau, kad galiu padėti kitiems žmonėms – vaikams, senukams. Tad kodėl ne? Juk gali padėti, juk nepriklausai rizikos grupei. Taip ir apsisprendžiau“, – pasakojo moteris.

Kad galėtų būti naudinga savanoriaudama mokykloje, J. Sereičikienė nedvejojo, juk dar per pirmąjį karantiną pamatė, kad ir jos atžaloms teko įgusti mokantis nuotoliniu būdu.

Mokykla (asociatyvi) / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Mačiau, kaip iš pradžių sekėsi mokytis mano pačios vaikams, mačiau, kaip padėtis pasikeitė vėliau, kaip sekasi jų bendraklasiams, kurie yra iš sunkiai gyvenančių šeimų, kurios neturi tinkamų sąlygų. Be to, jiems labai reikia dėmesio, o jie jo kartais ir negauna. Dabar turiu laiko. Tad pagalvojau, kad galiu prisidėti prie jų gerovės, jiems pagelbėti“, – sakė 41 metų J. Sereičikienė.

Kadaise ji baigė siuvimo modeliavimą, mokėsi policijos mokykloje, policijoje anksčiau ir dirbo. Dabar Janina studijuoja psichologiją.

Teko įveikti nepasitikėjimo sieną

Vyriausia savanorės dukra – vienuoliktokė, sūnus – devintokas, mažoji – penktokė.

„Dabar mano vaikai jau gali mokytis vieni. Bet matau, kaip sunku jų bendraklasiams, kurie per nuotolį mokosi iš mokyklos. Matau, kad vaikai kartais prisijungia tik tam, kad mokytoja neįrašytų raidės „n“. Galbūt kai kurie vaikai ir galėtų mokytis iš namų, gal ir pakaktų sąlygų, bet jie nejaučia motyvacijos, nesulaukia iš tėvų palaikymo“, – pasakojo Janina.

Prieš kurį laiką ji išvydo miesto mero pranešimą feisbuke, kad reikia savanorių pagalbos mokyklose.

„Pagalvojau, kodėl ne. Registravausi. Dalyvavau mokymuose. Norėjau važiuoti į kaimą, nes pamaniau, kad ten padėtis sudėtingesnė. Miesto mokyklose vaikai paprastai turi geresnes sąlygas“, – savo pasirinkimą savanoriauti Eržvilke paaiškino Janina.

Jai įstrigo pirmoji diena mokykloje, kai teko ir jai, ir vaikams įveikti nepasitikėjimo vienų kitais sieną.

J. Sereičikienė savanoriauja Eržvilko mokykloje / Asmeninio albumo nuotr.

„Įėjusi į klasę pajutau vaikų priešiškumą: nesimokysime, namų darbų neruošime. Supratau, kad iš manęs reikia ne griežtumo, o tiesiog dėmesio. Jie išsipasakojo apie gyvenimą namie, kokių gyvūnų turi, kažkas triušiukus augina. Mano darbas – ne tiek pagelbėti prisijungti prie sistemų, nors ir to reikia, bet pasikalbėti“, – pasakojo savanorė.

Ji dirba su penktokais, šeštokais, aštuntokais.

„Pasakiau jiems, kad kuo galėsiu, tuo padėsiu. Taip užsimezgė ryšys. Jie kartais mane pavadina mokytoja. Tarkime, sako: mokytoja, aš gavau devynetą! Sakau: matai, kaip gali būti, turėjai vidurkį dvejetą, o dabar vidurkis pasikeis. Tas vaikas taip džiaugėsi. Ir man taip širdyje buvo gera“, – pasakojo Janina.

Perprato, ką reiškia sunki paauglystė

Mokykloje jai teko prisiminti ir tai, ko mokėsi būdama vaikas. „Teko daug ką prisiminti dar pavasarį, kai padėdavau savo vaikams“, – šypsojosi moteris.

Be to, ji susikrovė ir kitokios patirties kraitę.

„Savanoriavimas man davė kitokio bendravimo patirties. Niekada nebuvau susidūrusi su vaikais, kurie turi problemų namie. Nei mano, nei mano vaikų paauglystė nebuvo sunki, o dabar matau, ką reiškia sunki paauglystė“, – prisipažino savanorė.

Savanoriaudama mokykloje J. Sereičikienė nuolat testuojasi. Dabar Janina laukia, kol ateis jos eilė pasiskiepyti nuo COVID-19.

Kelia kelis reikalavimus savanoriams

LRT.lt primena, kad neseniai šalies mokyklose pradėjo dirbti nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos „Padėsiu mokyti(s)“ savanoriai. Iniciatyvos, kuria siekiama padėti su mokymosi sunkumais dėl pandemijos susiduriantiems mokiniams, rengėjai dar sykį kreipiasi į visuomenę kviesdami prie jos jungtis daugiau žmonių.

Kaip skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“ skirta pagelbėti moksleiviams mokytis nuotoliniu, kontaktiniu ar mišriu būdu. Savanoriai mokiniams padeda prisijungti prie elektroninių mokymosi sistemų, jose surasti ir atlikti klasės ir namų darbus, gelbsti ir pamokų metu, ir po jų, teikia emocinę pagalbą, paramą.

Savanorius kuruojančio Nacionalinio švietimo NVO tinklo direktorė Judita Akromienė pabrėžė, kad švietime savanorystė kol kas yra dar nauja iniciatyva.

„Kuriame savanorių tinklą, kuris padėtų tiek mokiniams, tiek mokytojams ugdymo procese“, – sakė ji.

Darbai, anot jos, įvairūs, tiek pagalba ruošiant namų darbus, tiek motyvaciniai pokalbiai, tiek paaiškinimai, kaip prisijungti prie nuotolinio mokymosi sistemų.

Šiuo metu mokyklose dirba 34 savanoriai. Savanorių laukia pusšimtis mokyklų – joms reikėtų 170 pagalbininkų. Norinčiųjų gretos didesnės – per 200, bet dalis iš jų negali vykti ten, kur reikalingos pagalbos rankos, kiti atsisako savanorystės po mokymų.

Naujausiais duomenimis, savanorių stinga Alytuje, Jonavos rajone, Kaišiadorių rajone, Biržuose, Jurbarko rajone, Pagėgių savivaldybėje, Telšių rajone.

Sunkiausia, anot J. Akromienės, savanorių rasti mažiems miesteliams.

Yra ir kelios kliūtys didesniam būriui savanorių sutelkti. Savanoriai turi būti neteisti – pažymos pateikti nereikia, pakanka sutikti, kad dėl to bus atsiklausta atsakingų institucijų. Be to, savanorių pagalbos beveik be išimties reikia darbo valandomis, kai nemažai galimų kandidatų dirba.

„Jokio išsilavinimo nereikalaujame. Savanoriauti gali žmonės nuo 16 metų. Bet jaunimas nuo 16 iki 18 metų ir vyresni nei 60 metų žmonės gali savanoriauti tik nuotoliniu būdu“, – pabrėžė J. Akromienė.

Kaip praneša „Padėsiu mokyti(s)“ iniciatyvos rengėjai, šiuo metu ypač reikalingi kontaktiniu būdu galintys dirbti savanoriai. Jų pagalbos labiausiai reikėtų Alytaus, Biržų, Jonavos rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Molėtų miesto ir rajono, Pagėgių, Panevėžio miesto ir rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio miesto ir rajono, Šiaulių, Telšių rajono, Visagino savivaldybėse.

Iniciatyva paremta savanoriškos veiklos principu – prie iniciatyvos kviečiami jungtis Lietuvos piliečiai nuo 16 metų. Minimali savanorystės trukmė yra 2 mėnesiai, bent 4 valandos per savaitę. Pagalbos reikia mokiniams ir mokyklose, ir dienos centruose.

Prieš pradėdami dirbti su moksleiviais savanoriai išklausys Paramos vaikams centro mokymus.

Per šešių valandų mokymus savanoriai mokomi darbo su vaikais ypatumų, kaip atpažinti, ar vaikas patiria smurtą šeimoje. Ir po mokymų savanoriai nepaliekami vieni – jiems padeda mentoriai.

„Tai turėtų būti ilgalaikis veiksmas. Šie savanoriai ir ateityje galėtų vaikams padėti ruošti namų darbus, tarkime, dienos centruose. O vasarą Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia vaikams stovyklas žinių spragoms užlopyti. Tai irgi proga savanoriams prisidėti“, – sakė J. Akromienė.

Siekiant užtikrinti tiek savanorių, tiek moksleivių sveikatos saugumą, savanoriai bus aprūpinti saugos priemonėmis, jiems bus atliekami ir reguliariai kartojami COVID-19 testai.